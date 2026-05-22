Oddvitar Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, Hafnarfirði og Mosfellsbæ kanna nú allir forsendur fyrir meirihlutaviðræðum með Viðreisn. Viðræður eru hafnar í Mosfellsbæ og í Hafnarfirði er einnig rætt við Samfylkinguna. Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík hitti oddvita Viðreisnar, Samfylkingar og Miðflokks á Kjarvalsstöðum í dag.
Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins í borginni hitti oddvita Miðflokks, Framsóknarflokks og Viðreisnar á Kjarvalsstöðum í dag í sínu hvoru lagi og ræddi áfram um fleti á meirihlutaviðræðum. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur komið fram að Hildur vilji að Framsóknarflokkurinn verði með hvernig sem nýr meirihluti lítur út. Einar Þorsteinsson oddviti Framsóknar virðist því eiga að vera hluti af nýjum meirihluta í borginni hvernig sem fer. Möguleikarnir nú séu því að Sjálfstæðisflokkur myndi meirihluta með Miðflokki og Framsóknarflokki eða Viðreisn og Framsókn. Það virðast hins vegar vera afar skiptar skoðanir innan Sjálfstæðisflokksins hvaða leið sé vænlegust. Þá á Hildur samkvæmt heimildum fréttastofu að hafa greint frá því á fundi í dag að hún taki ákvörðun um framhaldið um helgina.
Það var meira að gerast í Mosfellsbæ í dag en Sjálfstæðisflokkurinn í bænum tilkynnti að hann hefði boðið Viðreisn í meirihlutaviðræður. Sjálfstæðisflokkurinn er með fimm menn kjörna eftir sveitarstjórnarkosningarnar og bætti við sig einum manni en Viðreisn fékk einn mann kjörinn. Það fór vel á með fólki á skrifstofu Sjálfstæðisflokksins í bænum.
„Við vorum að hittast á fyrsta fundi og það gekk mjög vel. Við munum finna farsæla lausn á því hver fari í bæjarstjórnarstólinn,“ segir Hilmar Gunnarsson oddviti Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ.
Gylfi Þór Þorsteinsson oddviti Viðreisnar í bænum var einnig bjartsýnn eftir fyrsta fundinn í dag.
„Þetta er gott fólk. Það var gott fólk á öllum listum hér í Mosó. Við þekkjumst vel og þetta verður ekki vandamál. Við viljum gera góðan bæ enn betri,“ sagði Gylfi.
Í Hafnarfirði hittust oddvitar Sjálfstæðisflokks, Samfylkingar og Viðreisnar á fundi í morgun til að ræða möguleika á samstarfi. En Sjálfstæðisflokkurinn sleit formlegum viðræðum við Framsóknarflokkinn í gær að sögn vegna trúnaðarbrests því oddvitinn hefði líka verið að þreifa fyrir sér um samstarf við aðra flokka.
„Við fórum út af þessum fundi í morgun með gott veður en það er ekkert lengra komið. Næsti fundur er ekki alveg ákveðinn en verður líklega núna um hvítasunnuhelgina,“ sagði Hildur Rós Guðbjargardóttir oddviti Samfylkingar í Hafnarfirði sem tók við sætinu eftir að Guðmundur Árni Stefánsson ákvað að segja af sér því flokkurinn tapaði tveimur sveitarstjórnarfulltrúum í kosningunum.
Samfylking og Viðreisn eru flokkarnir sem Valdimar Víðisson oddviti Framsóknar var líka í viðræðum við. Oddvitar þeirra lýstu vantrausti á hann í fjölmiðlum í gær vegna málsins. Valdimar Víðisson oddviti Framsóknar sagði um misskilning að ræða í gær en flokkurinn bætti við sig þriðja manninum í Hafnarfirði um helgina.
Aðspurð um hvort Hildur sé tilbúin til að ræða aftur við Valdimar Víðisson oddvita Framsóknar slitni upp úr viðræðum við Sjálfstæðisflokk og Viðreisn svarar hún:
„Sannarlega voru komnar þreifingar og við vorum komin langt með okkar samtal við Valdimar og Viðreisn. Við útilokum ekki neitt. Það þarf að mynda meirihluta í Hafnarfirði og við viljum ekki útiloka neitt. En það er ekki fyrsti kostur.“