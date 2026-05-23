Al­mennur borgari veitti bílnum eftir­för

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Sumir hefðu betur ferðast með leigubíl í nótt.
Það vakti áhyggjur ónefndra, ábyrgra borgara þegar þeir sáu bíl sem rásaði á veginum í nótt. Eftir að hafa tilkynnt um ökumanninn til lögreglu veittu þeir bílnum eftirför uns lögregla kom á staðinn. Bílnum hafði þá verið ekið margoft í vegrið, steypta veggi og annað sem á vegi hans varð. Ökumaðurinn var handtekinn og vistaður í fangageymslu.

Alls gistu tíu fanga­geymslur Lög­reglunnar á höfuð­borgar­svæðinu í nótt. Í það minnsta sjö voru stöðvaðir grunaðir um að aka undir áhrifum áfengis eða vímu­efna. Þar af voru tveir sem vildu lítið kannast við að hafa verið undir stýri bílsins þegar lög­reglu bar að garði.

Reykjavík Lögreglan Áfengi Næturlíf

