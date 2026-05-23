Það vakti áhyggjur ónefndra, ábyrgra borgara þegar þeir sáu bíl sem rásaði á veginum í nótt. Eftir að hafa tilkynnt um ökumanninn til lögreglu veittu þeir bílnum eftirför uns lögregla kom á staðinn. Bílnum hafði þá verið ekið margoft í vegrið, steypta veggi og annað sem á vegi hans varð. Ökumaðurinn var handtekinn og vistaður í fangageymslu.
Alls gistu tíu fangageymslur Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í nótt. Í það minnsta sjö voru stöðvaðir grunaðir um að aka undir áhrifum áfengis eða vímuefna. Þar af voru tveir sem vildu lítið kannast við að hafa verið undir stýri bílsins þegar lögreglu bar að garði.