Gæti dregið til tíðinda á næstu dögum eða stundum Agnar Már Másson skrifar 23. maí 2026 15:13 Rubio segir það gæti dregið til tíðinda „síðar í dag, á morgun, eða eftir nokkra daga." Vísir/EPA Dregið gæti til tíðinda í friðarviðræðum Bandaríkjamanna og Írans á næstu klukkustundum eða næstu dögum, að sögn utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Pakistanskir milligöngumenn segja að árangur hafi náðst í samræðum sínum við Írana í dag. Al Jazeera greinir frá því að pakistanski marskálkurinn Asim Munir kveðist hafa átt „mjög árangursríkar viðræður" við leiðtoga Íran í Teheran, sem hafi leitt til „hvetjandi framfara í átt að endanlegu samkomulagi" um frið á milli Írans og Bandaríkjanna. Miðillinn hefur þetta upp úr tilkynningu frá pakistanska hernum en Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, sagði við Reuters í dag að nokkur árangur hefði náðst með milligöngu Pakistana og bætti við að „það væru líkur á því, hvort sem það verður síðar í dag, á morgun, eða eftir nokkra daga, að við höfum eitthvað til að segja frá." Esmail Baghaei, talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins, bætti þó við í samtali við Reuters: „Þróunin í þessari viku hefur verið í átt að minni ágreiningi, en enn eru mál sem þarf að ræða með milligöngu sáttasemjara. Við verðum að bíða og sjá hvernig staðan þróast á næstu þremur eða fjórum dögum." Síðustu vikur hefur lítill árangur náðst í samningaviðræðum um að binda enda á stríðið frá því að vopnahlé náðist í byrjun apríl. Bandaríkin halda áfram hafnarbanni á íranskar hafnir á meðan Íran hefur lokað Hormússundi frá upphafi átakanna í lok febrúar. Stjórnvöld í Íran og Óman hafa nú rætt saman um að taka upp kerfi þar sem rukkað yrði fyrir skipaumferð um Hormússundið.