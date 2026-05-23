Hefja formlegar viðræður og senda væna pillu í leiðinni Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 23. maí 2026 17:26 Orri Björnsson oddviti Sjálfstæðisflokks, Karolína Helga Símonardóttir oddviti Viðreisnar og Hildur Rós Guðbjargardóttir oddviti Samfylkingar hittust í dag. Bæjarstjórnarflokkar Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Samfylkingar í Hafnarfirði hafa ákveðið að hefja formlegar viðræður um meirihlutasamstarf næstu fjögur árin. Fram kemur í tilkynningu frá oddvitunum að vinna við málefnasamning sé þegar hafin. Stefnt er að því að ljúka viðræðunum hratt og örugglega með það að markmiði að kynna málefnasamning nýs meirihluta þriðjudaginn 26. maí næstkomandi. „Aðilar leggja áherslu á gagnkvæmt traust og trúnað á meðan á viðræðunum stendur,“ segir í tilkynningunni og er þar væntanlega verið að sneiða að Valdimar Víðissyni oddvita Framsóknar sem oddvitarnir saka um tvískinnung. Meirihlutaviðræðum Framsóknar og Sjálfstæðisflokks var slitið í síðustu viku í kjölfarið á því að Orri Björnsson oddviti sjálfstæðismanna sakaði Valdimar Víðisson oddvita Framsóknar um trúnaðarbrest. Valdimar hafði átt í viðræðum við bæjarstjórnarflokka Viðreisnar og Samfylkingar samhliða því að ræða við sjálfstæðismenn og ólík túlkun á handaböndum og tímasetningum olli því að þær þreifingar urðu að engu. Hafnarfjörður Sveitarstjórnarkosningar 2026 Framsóknarflokkurinn Sjálfstæðisflokkurinn Viðreisn Samfylkingin Mest lesið Icelandair aflýsir fimm brottförum í dag Innlent Óttast um framtíð dóttur sinnar þegar þau geta ekki lengur hjálpað Innlent Sprengdu fljúgandi furðuhlut í loft upp Erlent Almennur borgari veitti bílnum eftirför Innlent Hildur vilji Einar í meirihluta hvernig sem fer Innlent Tómas tjáir sig um dóminn Innlent Gæti dregið til tíðinda á næstu dögum eða stundum Innlent Spjallað í Reykjavík á meðan drónarnir dynja á Kænugarði Erlent Nýtt húsnæði ráðuneytis Ingu kostar níu milljónir á mánuði Innlent Stígur fram sem „alræmdur faðir“ í Vesturbænum Innlent Fleiri fréttir Hefja formlegar viðræður og senda væna pillu í leiðinni D og B endurnýja heitin í Fjarðabyggð Tómas tjáir sig um dóminn Á sýklalyfjum í 120 daga: „Þetta er enginn brandari“ Gæti dregið til tíðinda á næstu dögum eða stundum Sérsveitarmenn flugu til Ísafjarðar vegna vopnaðs manns „Einhvers konar toppur á ísjakanum“ Tvö mál ráði úrslitum Icelandair aflýsir fimm brottförum í dag Almennur borgari veitti bílnum eftirför Óttast um framtíð dóttur sinnar þegar þau geta ekki lengur hjálpað Flúðu eftir að hafa ekið á gangandi vegfaranda Tulsi Gabbard lætur af embætti Allt veltur á því hvort handaband teljist handsal Námsbækur barnanna búnar til „löngu áður en mamma og pabbi fæddust“ „Þetta hjól er næstum alltaf tómt“ Íslendingur vann 336 milljónir króna Sektaður fyrir að vera á nagladekkjum Hildur vilji Einar í meirihluta hvernig sem fer Var í geðrofi þegar Vinafélag Íslands-Norður-Kóreu var stofnað Bæjarstjóri Hafnarfjarðar fer yfir dramatíkina Undrandi á að Tómas fengi ekki að verja sig Verðlaunuð fyrir að bjóða unglingum upp á Sveitasælu Nýtt húsnæði ráðuneytis Ingu kostar níu milljónir á mánuði Margrét Helga til Ríkisútvarpsins Nýr meirihluti í Hörgársveit Frumvarp um brottfararstöð úr nefnd í næstu viku Kjaftfullt í golfinu í Grindavík Vildi að betur hefði verið staðið að uppsögnum hótelstarfsfólks Bein útsending: Fjallað um mælanlegan árangur á ársfundi Landspítala Sjá meira