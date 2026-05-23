Hefja form­legar við­ræður og senda væna pillu í leiðinni

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Orri Björnsson oddviti Sjálfstæðisflokks, Karolína Helga Símonardóttir oddviti Viðreisnar og Hildur Rós Guðbjargardóttir oddviti Samfylkingar hittust í dag.
Bæjarstjórnarflokkar Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Samfylkingar í Hafnarfirði hafa ákveðið að hefja formlegar viðræður um meirihlutasamstarf næstu fjögur árin.

Fram kemur í tilkynningu frá oddvitunum að vinna við málefnasamning sé þegar hafin. Stefnt er að því að ljúka viðræðunum hratt og örugglega með það að markmiði að kynna málefnasamning nýs meirihluta þriðjudaginn 26. maí næstkomandi.

„Aðilar leggja áherslu á gagnkvæmt traust og trúnað á meðan á viðræðunum stendur,“ segir í tilkynningunni og er þar væntanlega verið að sneiða að Valdimar Víðissyni oddvita Framsóknar sem oddvitarnir saka um tvískinnung.

Meirihlutaviðræðum Framsóknar og Sjálfstæðisflokks var slitið í síðustu viku í kjölfarið á því að Orri Björnsson oddviti sjálfstæðismanna sakaði Valdimar Víðisson oddvita Framsóknar um trúnaðarbrest. Valdimar hafði átt í viðræðum við bæjarstjórnarflokka Viðreisnar og Samfylkingar samhliða því að ræða við sjálfstæðismenn og ólík túlkun á handaböndum og tímasetningum olli því að þær þreifingar urðu að engu.

