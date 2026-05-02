Hélt á lofti og lofaði Newcastle að Sádarnir myndu ekki selja Ágúst Orri Arnarson skrifar 2. maí 2026 23:02 Yasir Al-Rumayyan var í banastuði eftir leik. Stu Forster/Getty Images Stjórnarformaður ríkissjóðsins í Sádi-Arabíu var í mjög góðu stuði og lofaði Newcastle öllu fögru eftir 3-1 sigur liðsins gegn Brighton í dag. Mikið hefur gustað um ríkissjóð Sádi-Arabíu síðustu vikur og á miðvikudag bárust fregnir af því að stjórnarformaðurinn Yasir Al-Rumayyan myndi segja skilið við LIV golfmótaröðina. Hann flaug svo til Newcastle á fimmtudag og átti fund með Eddie Howe til að fara yfir málin eftir slakt gengi liðsins að undanförnu. Andrúmsloftið var því spennuþrungið þegar Al-Rumayyan mætti á leik Newcastle í dag. Newcastle stóðst hins vegar pressuna, vann sinn fyrsta sigur í sex vikur og batt þar með enda á fjögurra leikja taphrinu. William Osula og varnarmaðurinn Dan Burn skoruðu fyrir Newcastle og Jack Hinshelwood minnkaði muninn fyrir Brighton áður en Harvey Barnes tryggði 3-1 sigur í lok leiks. Létt var á með Anthony Gordon og Al-Rumayyan. Stu Forster/Getty Images Sigurinn var samt alls ekki sjálfsagður og Newcastle þurfti að vinna mikið fyrir honum í þessum leik. Eftir leik var Al-Rumayyan svo létt að hann skellti sér niður á völl. Þar hélt hann bolta aðeins á lofti með leikmönnum áður en hann fór svo inn í búningsklefa og hélt ræðu. The Times greinir frá því að ræðan hafi verið jákvæð fyrir Newcastle. Það er að segja, að ríkissjóðurinn muni ekki losa sig við félagið líkt og LIV mótaröðina. „Hann talaði vel til okkar. Það var frábært að sjá alla sameinaða í gleðinni aftur í búningsklefanum,“ sagði Eddie Howe þjálfari Newcastle. Starf hans hefur verið talið í hættu sökum gengis. Newcastle United Mest lesið Arnar og Andrea sigurvegarar Puffin-hlaupsins Sport Kærastan 31 ári yngri: „Ég fékk mikil viðbrögð í upphafi“ Handbolti Valur - KR 1-4 | Grýlan dauð Íslenski boltinn Magnús í sjúkrabíl af Hlíðarenda Handbolti Guðjóni Val líkt við íslenskt eldfjall eftir eldræðu á blaðamannafundi Handbolti Þór Ak. - KA 0-1 | Hallgrímur tryggði sætan sigur Íslenski boltinn Segir pabba hafa hlaupið á sig Sport Valur - ÍBV 39-33 | Fyrsta högg Valskvenna í markaleik Handbolti Alex Zanardi látinn Sport Magnús kominn heim af sjúkrahúsi en tímabilinu líklega lokið Handbolti Fleiri fréttir Hélt á lofti og lofaði Newcastle að Sádarnir myndu ekki selja Benóný lauk deildinni á marki og fer í umspilið Skytturnar með sex stiga forystu á toppnum Tap West Ham gefur Tottenham von Hollywood-liðið missir af umspili og Ipswich í ensku úrvalsdeildina Guardiola léttur: „Slakir þjálfarar og skítaleikmenn“ Laglegt hjá Leeds sem forðast fall Færði tíðindi af Salah á blaðamannafundi í morgun Mainoo áfram í Manchester næstu árin Parker hættur hjá Burnley | Tekur Gerrard við? Salah ekki sagt sitt síðasta hjá Liverpool Mudryk áfrýjaði fjögurra ára banni Sú sigursælasta setur skóna á hilluna Guardiola sá langþráða endurkomu Benonýs Breka Gremja í City-mönnum sem spila þrjá leiki á sjö dögum Ipswich sigri frá sæti í ensku úrvalsdeildinni Stones rifar seglin hjá City Knattspyrnukona missti fóstur á æfingu: „Þeir björguðu líklega lífi mínu“ Fernandes nálgast stoðsendingametið eftir sigur United Fá leyfi til að leika sér í fríinu Fékk sér tebolla með Ratcliffe Frá út leiktíðina og missir af HM Fernández kom Chelsea í bikarúrslit Vill skrúfa fyrir lekann eftir að rakarinn birti byrjunarliðið Mörkin úr enska: Skaut Arsenal á toppinn og dramatíkin allsráðandi á botninum Salah gæti hafa spilað sinn síðasta leik fyrir Liverpool Eze skaut Arsenal aftur á toppinn Manchester City tryggði sér farmiða í úrslitaleikinn Þriðji sigur Liverpool í röð Tottenham vann loksins en er enn í fallsæti Sjá meira