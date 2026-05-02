Enski boltinn

Hélt á lofti og lofaði Newcastle að Sádarnir myndu ekki selja

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Yasir Al-Rumayyan var í banastuði eftir leik. Stu Forster/Getty Images

Stjórnarformaður ríkissjóðsins í Sádi-Arabíu var í mjög góðu stuði og lofaði Newcastle öllu fögru eftir 3-1 sigur liðsins gegn Brighton í dag.

Mikið hefur gustað um ríkissjóð Sádi-Arabíu síðustu vikur og á miðvikudag bárust fregnir af því að stjórnarformaðurinn Yasir Al-Rumayyan myndi segja skilið við LIV golfmótaröðina.

Hann flaug svo til Newcastle á fimmtudag og átti fund með Eddie Howe til að fara yfir málin eftir slakt gengi liðsins að undanförnu.

Andrúmsloftið var því spennuþrungið þegar Al-Rumayyan mætti á leik Newcastle í dag. Newcastle stóðst hins vegar pressuna, vann sinn fyrsta sigur í sex vikur og batt þar með enda á fjögurra leikja taphrinu.

William Osula og varnarmaðurinn Dan Burn skoruðu fyrir Newcastle og Jack Hinshelwood minnkaði muninn fyrir Brighton áður en Harvey Barnes tryggði 3-1 sigur í lok leiks.

Létt var á með Anthony Gordon og Al-Rumayyan. Stu Forster/Getty Images

Sigurinn var samt alls ekki sjálfsagður og Newcastle þurfti að vinna mikið fyrir honum í þessum leik. Eftir leik var Al-Rumayyan svo létt að hann skellti sér niður á völl.

Þar hélt hann bolta aðeins á lofti með leikmönnum áður en hann fór svo inn í búningsklefa og hélt ræðu. 

The Times greinir frá því að ræðan hafi verið jákvæð fyrir Newcastle. Það er að segja, að ríkissjóðurinn muni ekki losa sig við félagið líkt og LIV mótaröðina.

„Hann talaði vel til okkar. Það var frábært að sjá alla sameinaða í gleðinni aftur í búningsklefanum,“ sagði Eddie Howe þjálfari Newcastle. Starf hans hefur verið talið í hættu sökum gengis.

