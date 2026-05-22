Víkingur R. - FH | Markaveisla í Víkinni Þorsteinn Hjálmsson skrifar 22. maí 2026 18:30 FH-ingar hafa átt í vandræðum á tímabilinu, töpuðu til að mynda stórt fyrir Fylki í bikarnum. Vísir/Hulda Margrét Íslandsmeistarar Víkings sitja nú einir á toppi Bestu deildarinnar taplausir með þriggja stiga forystu á næsta lið, KR. Varð það ljóst eftir stórsigur á FH í Víkinni, 5-0, og tap KR í Kópavoginum gegn Breiðablik. Var leikurinn í Víkinni í kvöld algjör einstefna þar sem Íslandsmeistararnir réðu lögum og lofum gegn gestunum úr Hafnarfirði. Til að undirstrika það þá var Valdimar Þór kominn í færi strax á fyrstu mínútu leiksins. Fyrsta mark leiksins kom á tólftu mínútu þegar Gunnar Vatnhamar skilaði góðri fyrirgjöf Gylfa Þórs úr aukaspyrnu utan af kanti í netið. Stuttu áður hafði Ármann Ingi Finnbogason átt bylmingsskot í slá gestanna. Þrátt fyrir mikinn sóknarþunga kom ekki næsta mark fyrr en á 37. mínútu leiksins. Eftir þunga sókn þar sem boltinn hafði hafnað í slá FH, þá lauk sókninni með skoti rétt utan teigs frá Gylfa Þór. Hnitmiðað skot besta spyrnumanns Íslands lá í horninu og Víkingar búnir að tvöfalda forystu sína fyrir hálfleiksflautið. Síðari hálfleikurinn var aðeins um þriggja mínútna gamall þegar gestirnir urðu einum færri. Sverrir Páll Hjaltested missti þá boltann klaufalega djúpt á sínum vallarhelmingi. Í von um að ná að redda málunum og vinna knöttinn til baka, þá renndi hann sér í glórulausa tæklingu aftan frá, sem hæfði Elías Má sem var við það að keyra á vörn FH. Réttur dómur hjá Vilhjálmi Alvari dómara leiksins að vísa Sverri Pál af velli. Úr aukaspyrnunni sem dæmd var á Sverri Pál, átti Gylfi Þór gott skot sem hafnaði í utanverðri stönginni. Víkingar voru þó ekki lengi að nýta sér liðsmuninn, en aðeins fimm mínútum eftir að rauða spjaldið fór á loft þá geystist Ármann Ingi Finnbogason upp hægri kantinn. Endaði sá sprettur með því að hann lagði boltann á Elías Má Ómarsson sem skoraði af miklu öryggi. Leikurinn í raun búinn á þessum tímapunkti og margar skiptingar hjá báðum liðum litu dagsins ljós. Fjórða mark leiksins kom á 82. mínútu þegar Daníel Hafsteinsson kom boltanum í netið eftir fyrirgjöf Ármanns Inga, eftir góðan samspils kafla heimamanna. Víkingar voru þó alls ekki hættir, því síðasti naglinn í kistu FH-inga kom þegar Elías Már stangaði af krafti fyrirgjöf Jóhannes Kristins Bjarnasonar, sem kom inn á af varamannabekknum, í markið á 88. Mínútu. Lokatölur 5-0 í Víkinni. Atvik leiksins Rauða spjaldið á Sverri Pál var hárréttur dómur. Þrátt fyrir að hægt sé að segja að um einhverskonar vendipunkt hafi verið að ræða þá held ég að sama þótt FH-ingar hefðu verið ellefu á móti ellefu allan leikinn þá hefði leikurinn hæglega getað endað 5-0 þrátt fyrir það. Víkingarnir voru hreinlega í þannig gír í kvöld og FH að sama skapi daprir. Stjörnur og skúrkar Gylfi Þór lang bestur í fyrri hálfleik. Mark og stoðsending hjá honum í fyrri hálfleik og skapaðist í raun alltaf hætta þegar hann fékk boltann á síðasta þriðjungi vallarins. Ármann Ingi Finnbogason var frábær á kantinum hjá heimamönnum. Tvær stoðsendingar hjá þessum áræðna og duglega leikmanni. Elías Már Ómarsson getur svo ekki hætt að skora. Tvö mörk í kvöld frá honum og er hann kominn með níu mörk í deildinni og er jafnframt markahæstur. Varnarleikur Víkinga þarf líka að fá hrós. Fjórði leikurinn í röð sem liðið heldur hreinu, í öllum keppnum. Liðið aðeins fengið á sig mark í þremur leikjum. Sverrir Páll er svo skúrkurinn. Að láta sér detta í hug að henda sér í þessa tæklingu þegar Elías Már átti eftir að komast fram hjá tveimur varnarmönnum FH. Dómarar Vilhjálmur Alvar Þórarinsson með fínar 73. mínútur á flautunni, en hann fór meiddur af velli. Hann hefði getað dæmt víti fyrir heimamenn í fyrri hálfleik þar sem Óskar Borgþórsson var togaður nokkuð augljóslega niður í teignum. Vilhjálmur Alvar gerði svo hárrétt þegar hann vísaði Sverri Pál Hjaltested af velli. Inn á fyrir Vilhjálm Alvar kom Jóhann Ingi Jónsson, sem var fjórði dómari leiksins. Ekki þurfti hann að flauta oft í flautuna sem eftir lifði leiks. Stemning og umgjörð Fínasta mæting og umgjörð fyrsta flokks á íslenskan mælikvarða. Alltaf gaman að koma í Víkina þar sem notalegt er að vera, svo lengi sem þú heldur ekki með gestaliðinu enda erfitt 90 mínútna áhorf fram undan þar sem Íslandsmeistararnir leika yfirleitt á als oddi líkt og í kvöld. Sölvi Geir: „Við erum ekkert að spá í töflunni akkúrat núna“ „Mér fannst við spila vel í dag. Ég er mjög sáttur með hugarfarið hjá leikmönnunum. Það getur verið trixí að gíra sig upp fyrir svona leiki þegar að andstæðingnum er búið að ganga eins og honum er búið að ganga og á þessum stað í töflunni og þú líklegri fyrir leikinn, þá getur verið trixí eins og á móti ÍBV í síðasta leik. Ég er ánægður með að leikmennirnir mínir bera virðingu fyrir andstæðingnum og það er svona það sem ég er sérstaklega sáttur með,“ sagði Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, eftir leikinn. Aðspurður út í rauða spjaldið í leiknum á FH-inginn Sverrir Pál, þá hafði Sölvi Geir þetta að segja. „Þetta var tækling að aftan og ég sé ekki hvert sólinn fer á honum, erfitt fyrir mig að segja. Ég treysti því bara að dómarinn taki rétta ákvörðun. Hann stóð mun nær þessu en ég. Klaufaleg tækling sem breytti leiknum dálítið. Orkustigið féll ekki hjá okkur eftir það, þannig að ég er virkilega sáttur með það.“ Víkingar eru nú komnir einir á topp deildarinnar eftir sigurinn í kvöld og tap KR í Kópavoginum. Víkingar eru auk þess taplausir og hafa aðeins gert eitt jafntefli. Aðspurður hvort liðið geti ekki hreinlega reykspólað fram úr öðrum liðum deildarinnar núna í framhaldinu, þá sagði Sölvi Geir hans lið ekki geta verið að spá í því. „Já, já, þeir [KR] töpuðu en við erum enn að hugsa bara um okkur. Það er enn þá snemma í mótinu, þannig að við erum ekkert að spá í töflunni akkúrat núna, við erum bara að spá í næsta leik og halda áfram þessari frammistöðu sem við erum búnir að sýna. Við þurfum að vera meðvitaðir að þetta gerist ekki af sjálfum sér. Við verðum að vinna hart fyrir þessu á æfingasvæðinu og þar byrjar þetta allt saman og menn verða að sýna það áfram í komandi dögum og leikjum að halda þessu hungri áfram. Það er mjög mikilvægt.“ Ármann Ingi Finnbogason, 21 árs gamall Skagamaður, hefur komið af krafti inn í lið Víkings á þessu tímabili. Lagði hann upp tvö mörk í leiknum í kvöld, en þessi snaggaralegi kantmaður er byrjaður að vekja athygli áhorfenda í Víkinni. Sölvi Geir var beðinn um nokkur orð um þennan áhugaverða leikmann sem ber treyjunúmerið 69. „Við sjáum það hvað hann er leikinn á boltann og góður leikmaður. Líka viljugur til þess að læra og viljugur til þess að bæta sinn leik. Hrikalega öflugt vopn fyrir okkur Víkinga að hafa hann á hægri kantinum. Hann er rosalega lunkinn á boltann en er líka með Skagaeðlið í sér að berjast og sinna varnarleiknum. Leikmenn sem koma til Víkings þurfa að sinna sínum verkefnum bæði án og með boltann," sagði Sölvi Geir að lokum.