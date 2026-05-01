Enski boltinn

Lag­legt hjá Leeds sem forðast fall

Valur Páll Eiríksson skrifar
Dominic Calvert Lewin skoraði eitt þriggja marka Leedsara sem eru gott sem öruggir frá falli. Vísir/Getty

Leeds United vann 3-1 sigur á föllnu liði Burnley á Elland Road í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld. Sigurinn gott sem tryggir áframhaldandi veru liðsins í deildinni að ári.

Anton Stach kom Leeds yfir gegn Burnley-liðum sem spiluðu sinn fyrsta leik eftir uppsögn Scotts Parker í vikunni. Mike Jackson stýrir liðinu út leiktíðna.

Stach skoraði með hnitmiðuðu skoti utan teigs sem Martin Dubravka hefði eflaust getað gert betur í að stöðva.

1-0 stóð í hléi en Leedsarar drápu leikinn með tveimur mörkum snemma í síðari hálfleik. Framherjaparið Noah Okafor og Dominic Calvert-Lewin sá um það og staðan 3-0 eftir 56 mínútur.

Loum Tchaouna minnkaði muninn á 71 mínútu en mark hafði naumlega verið dæmt af Burnley skömmu áður. Smá skjálfti hjá heimamönnum en þeim tókst að standa af sér frekari sóknir gestanna og unnu 3-1 sigur.

Leeds er eftir sigurinn með 43 stig í 14 sæti deildarinnar, stigi fyrir ofan Newcastle United. Níu stig eru niður í Tottenham Hotspur sem er í efsta fallsætinu og tólf stig í pottinum.

Burnley er sem fyrr í 19 sæti með 20 stig og er fallið úr deildinni, líkt og Úlfarnir sem verma botnsætið.

