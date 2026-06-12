Hoppuðu og skríktu af gleði þegar símtalið loksins barst Sindri Sverrisson skrifar 12. júní 2026 13:32 Kelci Bowers og Marcos Senesi höfðu átt erfitt með að njóta þess að vera í sumarfríi því þau vissu að HM-draumurinn gæti ræst. Skjáskot/@_kelci.rose_ Eins manns dauði er annars brauð eins og fylgjendur Kelci Bowers urðu vitni að á Instagram þegar hún sýndi frá símtalinu þess efnis að kærasti hennar, Marco Senesi, hefði verið kallaður inn í HM-hóp Argentínu. Óhætt er að segja að ofsagleði hafi brotist út á hótelherbergi fótboltaparsins við tíðindin, þar sem þau voru stödd á Ibiza að reyna að slappa af í sumarfríi sínu. Þau höfðu hins vegar átt erfitt með að slaka á frá því að miðvörðurinn Leonardo Balerdi datt út úr argentínska hópnum vegna meiðsla, því þar með var ljóst að Senesi ætti góða möguleika á að fá sæti í HM-hópnum. Þegar síminn hjá Senesi hringdi var Bowers því fljót að kveikja á myndavélinni til að taka upp símtalið og hún sýndi líka viðbrögðin hjá parinu sem hoppaði hreinlega og skríkti af gleði. 🚨☎️ The moment when Marcos Senesi got a call from Lionel Scaloni.What a video. pic.twitter.com/OJZhg1WPn9— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) June 11, 2026 „Við vorum að koma úr ferðalagi til Miami. Við komum aftur til Ibiza til að slaka aðeins á en allan tímann höfum við átt erfitt með að ná því. Við vitum bæði stöðuna svo við höfum ekki alveg náð að njóta, skiljið þið? Og núna er búið að kalla á Marcos í hópinn! Ertu að grínast? Þetta er það sem við höfum legið á bæn um, hann hefur hugsað um þetta á hverjum degi. Þetta er alveg klikkað,“ sagði Bowers í myndbandinu áður en hún faðmaði sinn mann og fagnaði þegar hann hafði skellt á. Lífið leikur við hinn 29 ára Senesi sem eftir að hafa verið lykilmaður hjá Bournemouth síðustu ár gekk í raðir Tottenham nú í sumar. Hjá Bournemouth kynntist hann hinni 22 ára gömlu Bowers sem var leikmaður kvennaliðs félagsins en er núna án samnings og gæti því mögulega elt Senesi til Tottenham. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Gunnlaugur æfir með þeim besta í heimi fyrir U.S. Open Golf Phil Mickelson rekinn úr klúbbi fyrir að snerta konu óviðeigandi Golf Grafarþögn í útsendingu Suður-Afríku eftir leik Fótbolti Afhjúpa minningarstein Steina Gísla Íslenski boltinn Bestu-deildarpar á von á barni saman Íslenski boltinn Lélegasti framherji mótsins strax fundinn Sport Hver er flottasta treyjan á HM? Fótbolti Sjáðu Elísabetu vinna titilinn með fjögurra sentímetra mun Sport Hoppuðu og skríktu af gleði þegar símtalið loksins barst Fótbolti Almar ekki í kassanum Fótbolti Fleiri fréttir Hoppuðu og skríktu af gleði þegar símtalið loksins barst Almar ekki í kassanum Trump mætir ekki í kvöld Afhjúpa minningarstein Steina Gísla Mourinho sækir fyrsta leikmanninn Grafarþögn í útsendingu Suður-Afríku eftir leik Maður dagsins á HM: Jafnfætti prinsinn jafnaði sig í tæka tíð Meiri hraði á HM en tímasóun ekki alveg úr sögunni Íhugar að rifta samningnum áður en hann byrjar Ferðaðist ekki með liðinu Hver er flottasta treyjan á HM? Suður-Kórea byrjar heimsmeistaramótið vel Þá roðnaði Beckham Þetta þarf að gerast svo við fáum leik á milli Messi og Ronaldo á HM Pele og Thierry Henry fá götu í New York nefnda eftir sér Norðmenn ekki aðeins með lið á HM heldur einnig lögreglumenn Bestu-deildarpar á von á barni saman Grét af gleði þegar Mexíkó byrjaði HM á sigri á níu Suður-Afríkubúum Ísland og Argentína hækkuðu sig bæði á FIFA-listanum Fyrirliði Japans missir af HM og hættir í landsliðinu Fljótasta opnunarmark HM í tuttugu ár Mourinho skrifaði undir þriggja ára samning Heimsendi HM-dómarinn fær að dæma úrslitaleik Borga rútur svo stuðningsmenn komist á leikinn Marokkó missir lykilmenn rétt fyrir HM Beta aldrei upplifað annað eins Frétti fyrst á samfélagsmiðlum að hann væri að missa vinnuna Elstir og yngstir á HM Thelma Karen fer ekki á EM Þurfa að breyta treyjunum rétt fyrir heimsmeistaramót Sjá meira