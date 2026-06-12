Fótbolti

Hoppuðu og skríktu af gleði þegar sím­talið loksins barst

Sindri Sverrisson skrifar
Kelci Bowers og Marcos Senesi höfðu átt erfitt með að njóta þess að vera í sumarfríi því þau vissu að HM-draumurinn gæti ræst.
Kelci Bowers og Marcos Senesi höfðu átt erfitt með að njóta þess að vera í sumarfríi því þau vissu að HM-draumurinn gæti ræst. Skjáskot/@_kelci.rose_

Eins manns dauði er annars brauð eins og fylgjendur Kelci Bowers urðu vitni að á Instagram þegar hún sýndi frá símtalinu þess efnis að kærasti hennar, Marco Senesi, hefði verið kallaður inn í HM-hóp Argentínu.

Óhætt er að segja að ofsagleði hafi brotist út á hótelherbergi fótboltaparsins við tíðindin, þar sem þau voru stödd á Ibiza að reyna að slappa af í sumarfríi sínu.

Þau höfðu hins vegar átt erfitt með að slaka á frá því að miðvörðurinn Leonardo Balerdi datt út úr argentínska hópnum vegna meiðsla, því þar með var ljóst að Senesi ætti góða möguleika á að fá sæti í HM-hópnum.

Þegar síminn hjá Senesi hringdi var Bowers því fljót að kveikja á myndavélinni til að taka upp símtalið og hún sýndi líka viðbrögðin hjá parinu sem hoppaði hreinlega og skríkti af gleði.

„Við vorum að koma úr ferðalagi til Miami. Við komum aftur til Ibiza til að slaka aðeins á en allan tímann höfum við átt erfitt með að ná því. Við vitum bæði stöðuna svo við höfum ekki alveg náð að njóta, skiljið þið?

Og núna er búið að kalla á Marcos í hópinn! Ertu að grínast? Þetta er það sem við höfum legið á bæn um, hann hefur hugsað um þetta á hverjum degi. Þetta er alveg klikkað,“ sagði Bowers í myndbandinu áður en hún faðmaði sinn mann og fagnaði þegar hann hafði skellt á.

Lífið leikur við hinn 29 ára Senesi sem eftir að hafa verið lykilmaður hjá Bournemouth síðustu ár gekk í raðir Tottenham nú í sumar.

Hjá Bournemouth kynntist hann hinni 22 ára gömlu Bowers sem var leikmaður kvennaliðs félagsins en er núna án samnings og gæti því mögulega elt Senesi til Tottenham.

HM 2026 í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið