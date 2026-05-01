Íslenski boltinn

Sjáðu mörkin: Fyrsti sigur ný­liðanna, endur­koma Þróttara og Stjarnan skein skært

Aron Guðmundsson skrifar
Frá leik Grindavíkur/Njarðvíkur gegn Þór/KA Vísir/Guðmundur Þórlaugarson

Mikið fjör var í leikjum gærkvöldsins í Bestu deild kvenna og dramatík. Nýliðar Grindavíkur/Njarðvíkur unnu sinn fyrsta leik, Þóttarar höfðu betur gegn FH í endurkomusigri og kvöldið áður hafði Stjarnan betur gegn Val. Mörkin úr þessum leikjum má sjá hér. 

Nýliðar Grindavík/Njarðvík tóku á móti Þór/KA í annarri umferð Bestu deild kvenna á JBÓ vellinum í Njarðvík. Emma Fanndal skoraði sigurmark Grindavík/Njarðvík djúpt inn í uppbótartíma og tryggði dramatískan 2-1 sigur.

Klippa: Grindavík/Njarðvík 2-1 Þór/KA

Þróttur Reykjavík og FH áttust við á AVIS-vellinum í Laugardal. Um var að ræða jafnan og baráttumikinn leik þar sem FH var meira ógnandi lengi vel, en Þróttur sýndi mikinn karakter og sneri leiknum sér í vil. Lokatölur 2-1 fyrir heimakonum. Kayla Marie Rollins skoraði sigurmarkið á 84.mínútu fyrir Þrótt.

Klippa: Þróttur R. 2-1 FH

Í Garðabænum vann Stjarnan svo 2-0 sigur á Val. Jana Sól Valdimarsdóttir gulltryggði sigur Stjörnunnar með seinna marki liðsins á 90.mínútu. 

Klippa: Stjarnan 2-0 Valur
Besta deild kvenna Grindavík UMF Njarðvík Þór Akureyri KA Þróttur Reykjavík FH Stjarnan Valur

