Sjáðu mörkin: Fyrsti sigur nýliðanna, endurkoma Þróttara og Stjarnan skein skært Aron Guðmundsson skrifar 1. maí 2026 11:00 Frá leik Grindavíkur/Njarðvíkur gegn Þór/KA Vísir/Guðmundur Þórlaugarson Mikið fjör var í leikjum gærkvöldsins í Bestu deild kvenna og dramatík. Nýliðar Grindavíkur/Njarðvíkur unnu sinn fyrsta leik, Þóttarar höfðu betur gegn FH í endurkomusigri og kvöldið áður hafði Stjarnan betur gegn Val. Mörkin úr þessum leikjum má sjá hér. Nýliðar Grindavík/Njarðvík tóku á móti Þór/KA í annarri umferð Bestu deild kvenna á JBÓ vellinum í Njarðvík. Emma Fanndal skoraði sigurmark Grindavík/Njarðvík djúpt inn í uppbótartíma og tryggði dramatískan 2-1 sigur. Klippa: Grindavík/Njarðvík 2-1 Þór/KA Þróttur Reykjavík og FH áttust við á AVIS-vellinum í Laugardal. Um var að ræða jafnan og baráttumikinn leik þar sem FH var meira ógnandi lengi vel, en Þróttur sýndi mikinn karakter og sneri leiknum sér í vil. Lokatölur 2-1 fyrir heimakonum. Kayla Marie Rollins skoraði sigurmarkið á 84.mínútu fyrir Þrótt. Klippa: Þróttur R. 2-1 FH Í Garðabænum vann Stjarnan svo 2-0 sigur á Val. Jana Sól Valdimarsdóttir gulltryggði sigur Stjörnunnar með seinna marki liðsins á 90.mínútu. Klippa: Stjarnan 2-0 Valur Besta deild kvenna Grindavík UMF Njarðvík Þór Akureyri KA Þróttur Reykjavík FH Stjarnan Valur