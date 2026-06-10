Bandarískur embættismaður heldur því fram að HM-dómarinn sem meinað var um inngöngu hafi tengsl við „hryðjuverkasamtök“
Sómalska dómaranum Omar Artan var meinað um inngöngu í Bandaríkin vegna „tengsla við grunaða meðlimi hryðjuverkasamtaka“, að sögn þessa bandaríska embættismanns.
Hinn 34 ára gamli dómari – sem var dómari ársins í Afríku árið 2025 – átti að vera fyrsti Sómalinn til að dæma í úrslitakeppni heimsmeistaramótsins en var meinað um inngöngu á alþjóðaflugvellinum í Miami á mánudag þrátt fyrir að vera með diplómatapassa og bandaríska vegabréfsáritun fyrir eina komu.
Sómalía er eitt af tólf löndum á lista yfir ferðabönn sem Donald Trump forseti kynnti. Artan kom aftur til Sómalíu á miðvikudag.
Heimildarmaður innan Trump-stjórnarinnar sagði: „Þessi einstaklingur sóttist eftir inngöngu í Bandaríkin. Við nánari skoðun hjá CBP [Tolla- og landamæraeftirliti Bandaríkjanna] komu í ljós neikvæðar upplýsingar, þar á meðal tengsl við grunaða meðlimi hryðjuverkasamtaka, sem gerðu ferðalanginn óhæfan til inngöngu í Bandaríkin samkvæmt lögum um innflytjendur og ríkisfang (INA).“
„Ferðalangnum var meinað um inngöngu og afhent innflytjendaeyðublöð sem vísa til þess lagakafla sem notaður er til að ljúka flýtimeðferð brottvísunar samkvæmt 8235. grein INA.“
„Stjórn Trumps forseta mun ekki leyfa neinni öryggisógn að koma inn í landið okkar – punktur.“
Artan sagði við New York Times á þriðjudag að landamæraverðir hefðu yfirheyrt hann í ellefu klukkutíma, þar á meðal um tengsl hans við sómalska vígahópinn Al Shabab og að hann hefði sagt þeim að hann vissi ekkert um hópinn.
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