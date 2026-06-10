Argentína - Ísland 3-0 | Messi messa vestanhafs Valur Páll Eiríksson skrifar 10. júní 2026 03:20 Það snerist allt um þennan mann í Alabama í nótt. Omar Vega/Getty Images Ísland tapaði 3-0 fyrir ríkjandi heimsmeisturum Argentínu í allsherjar Lionel Messi-messu í Alabama í Bandaríkjunum fyrir framan 88 þúsund manns í nótt. Margt jákvætt má taka úr leiknum. Skrautlegar aðstæður tóku við strákunum okkar þegar þeir mættu á völlinn í Auburn í nótt þar sem rignt hafði eldi og brennisteini í aðdragandanum. Fara þurfti í miklar aðgerðir til að gera völlinn leikhæfan en blessunarlega drenar flöturinn vel og í raun magnað hversu vel boltinn flaut til að byrja með. Argentína byrjaði með flestar stjörnur liðsins á bekknum, þar á meðal Lionel Messi, sem allir 88 þúsund áhorfendur á Jordan Hare-vellinum í Alabama biðu eftir. Um 80 þúsund af 88 voru klæddir í argentínskar treyjur og líklega voru um 79.500 af þeim merktar Lionel Messi. Það snerist allt um hann í nótt. Bleytan hafði smá áhrif í upphafi leiks. Ísland fékk algjört dauðafæri eftir aðeins fjögurra mínútna leik þegar Mikael Egill Ellertsson setti boltann yfir fyrir nánast opnu marki af þriggja metra færi. Argentína refsaði þar sem bleytan virðist hafa haft sitt að segja. Okkar menn reyndu að hreinsa boltann frá um það bil sjö sinnum án árangurs áður en hann féll fyrir Valentín Barco sem skoraði laglegt mark frá vítateigslínu á áttundu mínútu. Það var í raun eina almennilega færið sem Argentínumenn fengu í fyrri hálfleik. Íslenska liðið leit vel út, var óhrætt við að spila, var hreyfanlegt í bæði vörn og sókn og lítið út á það að setja gegn sterku argentínsku liði. Færin létu á sér standa en Ísland fékk lang besta færi fyrri hálfleiks, í hverjum var aðeins skorað eitt mark. Staðan 1-0 fyrir Argentínu í hléi. Ágætis bekkur Argentína hafði byrjað með hálfgert varalið og maður óttaðist aðeins hvað koma skyldi eftir hlé. Það voru ágætis fótboltamenn sem komu inn í hálfleiknum. Rodrigo De Paul (Inter Miami), Lautaro Martínez (Inter Milan), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool) og Cristian Romero (Tottenham) komu inn. Alveg ágætis bekkur. Þeir sprengdu leikinn upp. Hann opnaðist meira. Okkar menn náðu til að byrja með aðeins að halda í bolta og halda áfram að skapa fínar stöður, þar á meðal eitt skotfæri fyrir Hákon Arnar. En á meðan kom hvert stangarskotið og dauðafærið hinu megin og í raun heppni að staðan var enn 1-0 þegar kom að vatnspásu um miðjan hálfleikinn. Í pásunni var Lionel Messi skipt inn og allt ærðist á vellinum. Ísland hrærði í vörninni þar sem Dagur Dan og Aron Einar komu inn í sama hléi. 20 sekúndur voru liðnar þegar boltinn barst til Messi eftir hreinsun Arons Einars fram. Dagur Dan svaf á verðinum, var allt of neðarlega, og gerði Lautaro Martínez réttstæðan. Martínez einn gegn markmanni, Elías Rafn felldi hann, og víti dæmt. Annað en á HM 2018 skoraði Messi úr vítinu og aftur trylltist stúkan. Þar kristallaðist munurinn á bekkjum liðanna. Okkar menn komu kaldir og hálf einbeitingarlausir inn. Hinu megin mætti inn besti leikmaður heims sem var búinn að snýta Íslandi og tvöfalda forystuna á um það bil 30 sekúndum á vellinum. Fleiri skiptingar voru gerðar og enn meira slitnaði á milli okkar manna. Thiago Almada tókst að koma inn þriðja markinu áður en yfir lauk, í leik sem hefði getað endað með stærri sigri. Messi tókst að komast út á völl fyrir HM, tókst að skora og heimsmeistararnir fara léttir í lund inn á mótið eftir 3-0 sigur. Kostir og gallar Eftir að hafa séð kvennalandsliðið klára um það bil 20 heppnaðar sendingar í fyrri hálfleik við Spán fyrr í kvöld var hressandi að sjá strákana gegn Argentínu, þó gegn hálfgerðu varaliði fyrir hlé. Gaman var að sjá hversu óhræddir okkar menn voru við að mæta þessu sterka liði af fullu afli og hversu kokhraustir þeir voru í spili stóra hluta leiks. Við eigum hins vegar ekki eins breiðan hóp og besta lið í heimi og strax og hrókeringar urðu á íslenska liðinu fór skipulagið og menn eiginlega út um allt á lokakaflanum. Eins og maður naut stórra hluta fyrri hálfleiks var álíka pínlegt að sjá íslenska liðið síðustu 20-30 mínúturnar eða svo. Þar sem nálgunin virtist hálf barnaleg og argentínska liðið sprengdi það í tætlur með afskaplega lítilli fyrirhöfn. Meiriháttar fyrir þessa gæja að fá leik við besta leikmann sögunnar rétt fyrir hans síðasta heimsmeistaramót. Að mæta ríkjandi heimsmeisturum fyrir framan tæplega 90 þúsund manns. Margt jákvætt og margt fyrir teymið til að laga fyrir, ef til vill, aðeins minna spennandi leiki í C-deild Þjóðadeildar í haust. Atvik leiksins Mikael Egill verður því miður að taka þetta. Hefði verið gaman að sjá þróunina ef hans dauðafæri hefði nýst í upphafi leiks. Að Messi hafi skapað dauðafæri og skorað með fyrstu tveimur snertingum sínum er jafn vert lofs og það er pirrandi. Stjörnur og skúrkar Margir áttu fínar syrpur í íslenska liðinu en frekar var það liðsheildin en einstaklingsframtak. Fáar einstaklingsframmistöður að taka út úr þessu. Margt jákvætt og margt neikvætt í leik næturinnar. Dómarinn Ég veit ekki hvort dómari leiksins er almennt svona slakur dómari eða hafi fengið skipun um að vernda leikmenn Argentínu korter í mót. Líklega er það blanda af báðu. Línan var spes og hann virtist oft engan sans hafa fyrir leiknum. Flautaði nánast í hvert skipti sem Íslendingar blésu á andstæðingana og ef þeir snertu þá fór spjald á loft. Breytti engu um niðurstöðuna en þetta var bara slök frammistaða spjaldaglaðs flautukonsertista. Stemning og umgjörð Það var Messi messa í Alabama. Tæplega 90 þúsund manns saman komin, ekki til að sjá Ísland og varla til að sjá Argentínu, bara einn mann í því liði. Landslið karla í fótbolta