Fótbolti

Leið Ís­lands á HM skýrist og leikur í Osló hjálpaði

Sindri Sverrisson skrifar
Linda Líf Boama, Hildur Antonsdóttir og Glódís Perla Viggósdóttir ætla sér á HM.
Linda Líf Boama, Hildur Antonsdóttir og Glódís Perla Viggósdóttir ætla sér á HM. vísir/Anton

Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta er nánast farið að finna strandilminn (þið vitið, þennan sem Kramer vildi markaðssetja) fyrir HM í Brasilíu á næsta ári. Þó eru enn lítil hindrun og svo mögulega ansi stór hindrun í veginum.

Þriðju hindruninni var formlega rutt úr veginum í gær þegar riðlakeppninni fyrir HM lauk, vegna 2-1 sigurs Noregs gegn Austurríki, en við komum að því síðar.

Lausar við sterkustu lið Evrópu

Ísland endaði í 3. sæti síns riðils, fyrir ofan Úkraínu, og fer því í umspilsleið 1 inn á HM sem er mun skárri en umspilsleið 2 sem Úkraína þarf að feta. Ísland sleppur því við sterkustu þjóðir Evrópu.

Liðið þarf nú að slá út tvö lið í haust til þess að komast á HM. Ljóst er að fyrri mótherjinn verður lið sem Ísland ætti alla jafna ekki að eiga í neinum vandræðum með en seinni mótherjinn gæti orðið ansi erfiður.

Mótherjar í tvöföldu umspili í haust

Mótherjar í fyrra umspili: Ungverjaland, Grikkland, Rúmenía, Hvíta-Rússland, Kósovó, Litáen, Króatía, Kasakstan.

*Mótherjar í seinna umspili: Slóvenía, Pólland, Serbía, Úkraína, Sviss, Portúgal, Skotland, Wales / Finnland, Belgía, Tyrkland, Tékkland, Albanía, Norður-Írland, Slóvakía, Ísrael.

*Fyrri átta liðin dragast gegn seinni átta liðunum og Ísland gæti svo mætt einu af sigurliðunum.

Hefndarför til Portúgals eða einvígi við Elísabetu?

Dregið verður í umspilið eftir rúma viku, 18. júní. Ísland kemur inn í umspilið úr A-deild, þar sem 16 bestu þjóðirnar spila, og fær því í báðum umspilseinvígum sínum að spila seinni leikinn heima á Laugardalsvelli.

Eins og sjá má eru á meðal erfiðustu liða sem staðið gætu í vegi Íslands því lið á borð við Sviss og Finnland, sem Ísland tapaði fyrir á EM í fyrra, Belgana hennar Elísabetar Gunnarsdóttur, og Portúgal sem Ísland tapaði fyrir í framlengdum leik í umspilinu fyrir síðasta HM.

Sædís Rún Heiðarsdóttir og stöllur hennar í landsliðinu mæta C-deildarliði í haust. Með sigri í því einvígi fer liðið í úrslitaeinvígi um sæti á HM og gæti ekki mætt neinu af hinum liðunum sem enduðu í 12 efstu sætum undankeppninnar.vísir/Anton

Aðeins fjögur lið úr Evrópu komin inn á HM

Spánverjar, eftir sigur sinn á Íslandi í gær, Þýskaland, Danmörk og Frakkland eru einu Evrópuþjóðirnar sem núna eru búnar að tryggja sig inn á HM, með því að ná efsta sæti í sínum riðli í A-deild.

England, Noregur, Holland, Ítalía, Írland, Svíþjóð, Ísland og Austurríki fara úr A-deild í umspilsleið 1 og byrja á að mæta efstu átta liðunum úr C-deild.

Með sigri á C-deildarliði mætir Ísland svo liði sem unnið hefur sitt einvígi í umspilsleið 2, þar sem Slóvenía, Pólland, Serbía, Úkraína, Sviss, Portúgal, Skotland og Wales dragast gegn Finnlandi, Belgíu, Tyrklandi, Tékklandi, Albaníu, Norður-Írlandi, Slóvakíu og Ísrael.

Þurfa ekki umspil við lið úr öðrum heimsálfum

Leiðin verður enn skýrari eftir dráttinn 18. júní en það sem er þó alla vega orðið ljóst er að með því að vinna tvö umspilseinvígi í haust kemst Ísland á HM í fyrsta sinn.

Ein þjóð af þeim átta sem vinna tvö einvígi mun hins vegar ekki komast beint á HM heldur fara í enn eitt umspilið, með liðum úr öðrum heimsálfum. Það verður sú þjóðanna sem endaði neðst í riðlakeppninni sem lauk í gær.

Ljóst er að það getur ekki orðið Ísland því aðeins sex þjóðir í umspilinu enduðu með betri árangur en Ísland. Austurríki varð líka í 3. sæti í sínum riðli í A-deild en endaði með færri stig en Ísland, eftir að hafa tapað 2-1 á útivelli gegn Noregi í Osló í gær í leik sem þó skipti þær norsku engu máli þar sem þegar var ljóst að þær myndu enda í 2. sæti.

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