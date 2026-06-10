Fótbolti

Átta rauð spjöld í sama leiknum

Andri Broddason skrifar
Brasilía fékk dæmt á sig átta rauð spjöld í gær gegn Bandaríkjunum í vináttulandsleik.
Brasilía fékk dæmt á sig átta rauð spjöld í gær gegn Bandaríkjunum í vináttulandsleik. Leandro Bernardes/PxImages/Icon Sportswire via Getty Images

Brasilía tók á móti Bandaríkjunum í vináttuleik í fótbolta kvenna. Dómari leiksins hafði nóg að gera þar sem lið Brasilíu fékk á sig átta rauð spjöld.

Bandaríska landsliðið vann leikinn eftir að Sophia Wilson framherji Bandaríkjanna skaut í varnarmann Brasilíu og þaðan í markið. Þetta var eina mark leiksins og endaði hann 1-0. Brasilíska landsliðið var hins vegar allt annað en sátt við dómara leiksins.

Þjálfari brasilíska landsliðisins fékk að líta rauða spjaldið undir lok seinni hálfleiks ásamt þremur öðrum úr starfsliði Brasilíu. Það var aðeins byrjunin á ótrúlegum lokamínútum leiksins.

Tarciane, varnarmaður Brasilíu, fékk beint rautt spjald í uppbótartíma eftir að hafa gefið Wilson olnbogaskot í andlitið. Aðeins fimm mínútum seinna fékk Bia Zaneratto, framherji Brasilíu, sitt annað gula spjald við að ýta við mótherja sínum Emily Sonnett. Bandaríska landsliðskonan ýkti hversu fast Zaneratto ýtti í hana og skiljanlega voru liðsfélagar Zaneratto pirraðar yfir því að hún hafi verið rekin út af.

Stuttu eftir flautaði dómari leiksins til leiksloka en þá hópuðust brasilísku leikmennirnir að henni. Kerolin varð heitt í hamsi í umræðum við dómara og fékk að líta rauðaspjaldið eftir leik. Þegar það gerðist klappaði Ludmila kaldhæðnislega að dómara og fékk einnig rautt spjald.

Hitinn hjá Brasilíu var orðinn gríðarlegur og þurfti óeirðalögregla að hlaupa inn á völlinn með skildi til að verja dómara leiksins.

Emma Hayes, þjálfari bandaríska landsliðsins, sagðist aldrei áður hafa upplifað leik þar sem annað liðið fékk átta rauð spjöld. Þessi leikur mun því vera eftirminnilegur.

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