Átta rauð spjöld í sama leiknum Andri Broddason skrifar 10. júní 2026 15:17 Brasilía fékk dæmt á sig átta rauð spjöld í gær gegn Bandaríkjunum í vináttulandsleik. Leandro Bernardes/PxImages/Icon Sportswire via Getty Images Brasilía tók á móti Bandaríkjunum í vináttuleik í fótbolta kvenna. Dómari leiksins hafði nóg að gera þar sem lið Brasilíu fékk á sig átta rauð spjöld. Bandaríska landsliðið vann leikinn eftir að Sophia Wilson framherji Bandaríkjanna skaut í varnarmann Brasilíu og þaðan í markið. Þetta var eina mark leiksins og endaði hann 1-0. Brasilíska landsliðið var hins vegar allt annað en sátt við dómara leiksins. Þjálfari brasilíska landsliðisins fékk að líta rauða spjaldið undir lok seinni hálfleiks ásamt þremur öðrum úr starfsliði Brasilíu. Það var aðeins byrjunin á ótrúlegum lokamínútum leiksins. Tarciane, varnarmaður Brasilíu, fékk beint rautt spjald í uppbótartíma eftir að hafa gefið Wilson olnbogaskot í andlitið. Aðeins fimm mínútum seinna fékk Bia Zaneratto, framherji Brasilíu, sitt annað gula spjald við að ýta við mótherja sínum Emily Sonnett. Bandaríska landsliðskonan ýkti hversu fast Zaneratto ýtti í hana og skiljanlega voru liðsfélagar Zaneratto pirraðar yfir því að hún hafi verið rekin út af. Brazil was issued two red cards in added time, including one for an apparent elbow on Sophia Wilson 😳 pic.twitter.com/nSW2J4jEDj— TNT Sports U.S. (@TNTSportsUS) June 10, 2026 Stuttu eftir flautaði dómari leiksins til leiksloka en þá hópuðust brasilísku leikmennirnir að henni. Kerolin varð heitt í hamsi í umræðum við dómara og fékk að líta rauðaspjaldið eftir leik. Þegar það gerðist klappaði Ludmila kaldhæðnislega að dómara og fékk einnig rautt spjald. Hitinn hjá Brasilíu var orðinn gríðarlegur og þurfti óeirðalögregla að hlaupa inn á völlinn með skildi til að verja dómara leiksins. Emma Hayes, þjálfari bandaríska landsliðsins, sagðist aldrei áður hafa upplifað leik þar sem annað liðið fékk átta rauð spjöld. Þessi leikur mun því vera eftirminnilegur. CENAS LAMENTÁVEIS, final de jogo dramático, confusões e expulsões marcaram a partida! 👀Estados Unidos vencem com gol contra! 🇧🇷 0 x 1 🇺🇸#FutebolNaGlobo #AmistosoDaSeleçãoFeminina #AmistosoDaSeleçãoFemininaNaGlobo pic.twitter.com/ALWvDdzx7g— TV Globo 📺 (@tvglobo) June 10, 2026 HM 2027 í Brasilíu Mest lesið Argentína - Ísland 3-0 | Messi messa vestanhafs Fótbolti HM í fótbolta: Sameiningaraflið sem sundrar Fótbolti Stoltir foreldrar: Gunnlaugur „manifestaði“ birtu eftir erfitt vor Golf Endurfundir Messi og Guðjohnsen Fótbolti Risa afrek Gunnlaugs og samanburður við þá bestu áhugaverður Golf Sorgarsaga Sancho á enda en Rashford snýr aftur Enski boltinn Völlurinn og stúkan á floti stuttu fyrir leik Íslands og Argentínu Fótbolti Rafael Leão ver hnefahöggið sitt Fótbolti Leið Íslands á HM skýrist og leikur í Osló hjálpaði Fótbolti HM-minningin: Þegar Úrúgvæ setti fjórar stjörnur á búninginn sinn Fótbolti Fleiri fréttir Átta rauð spjöld í sama leiknum Ætla að kæra stuðningsmenn til lögreglunnar Leið Íslands á HM skýrist og leikur í Osló hjálpaði Sorgarsaga Sancho á enda en Rashford snýr aftur Keane og Fernandes grafa stríðsöxina Sjáðu magnaða innkomu Messi og öll mörk heimsmeistaranna Mótmæli fyrir utan opnunarleik heimsmeistaramótsins Endurfundir Messi og Guðjohnsen HM-minningin: Þegar Úrúgvæ setti fjórar stjörnur á búninginn sinn HM í fótbolta: Sameiningaraflið sem sundrar Rafael Leão ver hnefahöggið sitt Argentína - Ísland 3-0 | Messi messa vestanhafs „Þær eru ekkert eðlilega góðar“ Völlurinn og stúkan á floti stuttu fyrir leik Íslands og Argentínu Glódís Perla: Líður eins og þær séu 14 á móti 11 „Þær eru drullugóðar í fótbolta“ Krakkarnir fá frí í skólum vegna HM og foreldrarnir vinna heima Myndasyrpa: Sýndu af hverju þær eru bestar í heimi Mæta Argentínu í nótt: „Þetta er svona Bucket-list leikur Benfica staðfestir að Mourinho taki við Real Madrid „Þessi leikur er gleymdur og grafinn“ Einkunnir íslensku stelpnanna: Linda kom með smá líf í seinni Uppgjörið: Ísland - Spánn 1-6 | Heimsmeistararnir léku sér í Laugardalnum Rio Ngumoha á heimleið þrátt fyrir flotta frammistöðu Stelpurnar hennar Betu unnu stórt en ekki nógu stórt Atlético hafnaði risatilboði Real Madrid Tvær koma inn fyrir leikinn á móti heimsmeisturunum Yfirheyrður í ellefu tíma: „Ég er með réttu skjölin og vegabréfsáritun“ „Þær eru velkomnar á Laugardalsvöll“ Víkingar kynna miðamál fyrir stærsta leik sumarsins Sjá meira