Endurfundir Messi og Guðjohnsen Andri Broddason skrifar 10. júní 2026 10:00 Lionel Messi spilaði með faðir Daníel Tristans hjá Barcelona. Samsett/Getty Eftir leik Íslands og Argentínu í gærkvöldi fór Daníel Tristan Guðjohnsen og spjallaði við Lionel Messi. Pabbi Daníel Tristans, Eiður Smari Guðjohnsen, er gamall liðsfélagi Messi. Ísland og Argentína mættust í nótt í æfingalandsleik þar sem Argentína er að undirbúa sig fyrir HM í fótbolta sem hefst á morgun. Messi kom inn á völlinn á 70. mínútu og ekki leið á löngu þangað til hann var búinn að skora úr víti. Daníel Tristan Guðjohnsen kom inn á undir lok leiks en náði ekki að setja svip sinn á leikinn. Eftir leik fer Daníel Tristan að spjalla við Lionel Messi og segir honum frá því að pabbi Daníels Tristans og Messi hafi verið liðsfélagar. Eiður Smári Guðjohnsen var leikmaður Barcelona á árunum 2006-2009 og Messi var þá í liði Barcelona. Klippa: Messi og Daníel Tristan ræða málin Messi var vægast sagt hissa eftir að hafa komist að þessu enda merki um að eldast þegar þú ert byrjaður að spila á móti sonum gamalla liðsfélaga. Saman unnu Messi og Eiður Smári allt sem þeir gátu hjá Barcelona, meðal annars þrennuna á síðasta tímabili Eiðs hjá félaginu. Messi og Eiður Smári voru miklir félagar hjá Barcelona og héldu ennþá sambandi eftir að Eiður Smári fór frá Spáni. Jón Dagur Þorsteinsson fékk treyjuna hjá Messi. Albert Guðmundsson Landslið karla í fótbolta Mest lesið Argentína - Ísland 3-0 | Messi messa vestanhafs Fótbolti HM í fótbolta: Sameiningaraflið sem sundrar Fótbolti Risa afrek Gunnlaugs og samanburður við þá bestu áhugaverður Golf Foreldrarnir að rifna úr stolti: Gunnlaugur manifestaði birtu eftir erfitt vor Golf Endurfundir Messi og Guðjohnsen Fótbolti Völlurinn og stúkan á floti stuttu fyrir leik Íslands og Argentínu Fótbolti Rafael Leão ver hnefahöggið sitt Fótbolti HM-minningin: Þegar Úrúgvæ setti fjórar stjörnur á búninginn sinn Fótbolti Komst á US Open-mótið með son Tiger Woods sem kylfusvein Golf Krakkarnir fá frí í skólum vegna HM og foreldrarnir vinna heima Fótbolti Fleiri fréttir Mótmæli fyrir utan opnunarleik heimsmeistaramótsins Endurfundir Messi og Guðjohnsen HM-minningin: Þegar Úrúgvæ setti fjórar stjörnur á búninginn sinn HM í fótbolta: Sameiningaraflið sem sundrar Rafael Leão ver hnefahöggið sitt Argentína - Ísland 3-0 | Messi messa vestanhafs „Þær eru ekkert eðlilega góðar“ Völlurinn og stúkan á floti stuttu fyrir leik Íslands og Argentínu Glódís Perla: Líður eins og þær séu 14 á móti 11 „Þær eru drullugóðar í fótbolta“ Krakkarnir fá frí í skólum vegna HM og foreldrarnir vinna heima Myndasyrpa: Sýndu af hverju þær eru bestar í heimi Mæta Argentínu í nótt: „Þetta er svona Bucket-list leikur Benfica staðfestir að Mourinho taki við Real Madrid „Þessi leikur er gleymdur og grafinn“ Einkunnir íslensku stelpnanna: Linda kom með smá líf í seinni Uppgjörið: Ísland - Spánn 1-6 | Heimsmeistararnir léku sér í Laugardalnum Rio Ngumoha á heimleið þrátt fyrir flotta frammistöðu Stelpurnar hennar Betu unnu stórt en ekki nógu stórt Atlético hafnaði risatilboði Real Madrid Tvær koma inn fyrir leikinn á móti heimsmeisturunum Yfirheyrður í ellefu tíma: „Ég er með réttu skjölin og vegabréfsáritun“ „Þær eru velkomnar á Laugardalsvöll“ Víkingar kynna miðamál fyrir stærsta leik sumarsins „Það væri ógeðslega gaman að ná að vinna Spánverjana“ „Engar tilviljanir í lífinu og sérstaklega ekki í íþróttum“ Með áhyggjur af að mæta Íslandi en Messi mun spila Miðar teknir af Íran dögum fyrir fyrsta leik Styðja við bakið á Ingvari í hans baráttu: „Alltaf að fara gera þetta“ HM-minning: Eina tap Þjóðverja var á móti Þjóðverjum Sjá meira