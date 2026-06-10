Fótbolti

Endur­fundir Messi og Guð­john­sen

Andri Broddason skrifar
Lionel Messi spilaði með faðir Daníel Tristans hjá Barcelona.
Lionel Messi spilaði með faðir Daníel Tristans hjá Barcelona. Samsett/Getty

Eftir leik Íslands og Argentínu í gærkvöldi fór Daníel Tristan Guðjohnsen og spjallaði við Lionel Messi. Pabbi Daníel Tristans, Eiður Smari Guðjohnsen, er gamall liðsfélagi Messi.

Ísland og Argentína mættust í nótt í æfingalandsleik þar sem Argentína er að undirbúa sig fyrir HM í fótbolta sem hefst á morgun. Messi kom inn á völlinn á 70. mínútu og ekki leið á löngu þangað til hann var búinn að skora úr víti.

Daníel Tristan Guðjohnsen kom inn á undir lok leiks en náði ekki að setja svip sinn á leikinn.

Eftir leik fer Daníel Tristan að spjalla við Lionel Messi og segir honum frá því að pabbi Daníels Tristans og Messi hafi verið liðsfélagar. Eiður Smári Guðjohnsen var leikmaður Barcelona á árunum 2006-2009 og Messi var þá í liði Barcelona.

Klippa: Messi og Daníel Tristan ræða málin

Messi var vægast sagt hissa eftir að hafa komist að þessu enda merki um að eldast þegar þú ert byrjaður að spila á móti sonum gamalla liðsfélaga.

Saman unnu Messi og Eiður Smári allt sem þeir gátu hjá Barcelona, meðal annars þrennuna á síðasta tímabili Eiðs hjá félaginu. Messi og Eiður Smári voru miklir félagar hjá Barcelona og héldu ennþá sambandi eftir að Eiður Smári fór frá Spáni.

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Landslið karla í fótbolta

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