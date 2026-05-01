Gíraður í Reykjavíkurslag: „Hlaupum á Val á hundrað kílómetra hraða" Aron Guðmundsson skrifar 1. maí 2026 11:32 KR hefur farið frábærlega af stað í Bestu deildinni. Fyrirliðinn Aron Sigurðarson hefur farið fyrir liðinu með góðu fordæmi og er klár í stórleik gegn Val annað kvöld. Vísir/Anton Brink Aron Sigurðarson, fyrirliði og lykilmaður í liði KR, er gíraður fyrir Reykjavíkurslag gegn Val á Hlíðarenda í Bestu deildinni annað kvöld. Aron hefur, líkt og KR liðið í heild sinni, farið frábærlega af stað á tímabilinu. „Þetta er fyrsti stórleikurinn hjá okkur á tímabilinu. Það er alltaf auka kitl sem fylgir því að spila við Val," segir Aron í samtali við Val Pál Eiríksson, íþróttafréttamann Sýnar Klippa: Aron Sig gíraður í stórleik gegn Val „Sérstaklega núna þegar bæði lið hafa byrjað deildina vel. Ég býst ekki við öðru en fullri stúku, undir flóðljósunum og eini leikurinn á þessum tíma. Bara geðveikt. Við erum spenntir og klárir í þetta." KR-ingar, eins og frægt er orðið, spila blússandi sóknarbolta og engin breyting verður þar á komandi inn í stórleik morgundagsins. „Þegar að flautan gellur þá hlaupum við á Val á hundrað kílómetra hraða. Ég hef góða tilfinningu fyrir þessum leik." KR komið með tólf stig eftir fjóra leiki, fullt hús stiga á toppi deildarinnar og nú þegar komið með helming þeirra stiga sem liðið safnaði í allri deildarkeppninni fyrir skiptingu í fyrra (24). Munurinn á stemningunni innan liðsins sést. Það hlýtur að vera munur? „Auðvitað. Góðar frammistöður líka," svaraði Aron. „Við vitum hvað gerir okkur góða og þurfum að vera með það gegn Val. Valur er með frábært lið, hafa byrjað frábærlega. Við þurfum að mæta hundrað prósent, allir, ef við ætlum að fá eitthvað út úr þessum leik." Heill og ferskur Aron hefur verið með bestu leikmönnum Bestu deildarinnar í upphafi tímabils, skorað fimm mörk og gefið þrjár stoðsendingar. Hvað skýrir þessa frábæru byrjun hjá honum persónulega? „Stutta svarið er bara að ég er heill," svaraði Aron sem hefur glímt við sinn skerf af meiðslum frá því að hann gekk í raðir KR á sínum tíma. „Ég er bara í standi. Við erum að gera þetta aðeins öðruvísi núna. Þetta er ekki eins mikil geðveiki og áður. Ég kem ferskur inn í þetta mót. Við erum með betra lið, erum að spila betur, erum öruggari og vitum hvað við eigum að gera. Þetta helst allt í hendur." Viðtalið við Aron Sigurðarson í aðdraganda Reykjavíkurslags Vals og KR má sjá í heild sinni í spilaranum hér fyrir ofan. Leikur Vals og KR á N1-vellinum á Hlíðarenda hefst klukkan korter yfir sjö annað kvöld og verður sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland.