Vladimír Pútín Rússlandsforseti og Donald Trump Bandaríkjaforseti ræddu við hvor annan í síma í einn og hálfan tíma.
Júrí Úsjakov, ráðgjafi Rússaforseta, greinir frá þessu í samtali við miðilinn Interfax, að því er Kyiv Independent greinir frá. Ekki er ljóst hvenær þeir ræddu saman, en það hefur verið nýlega.
Haft er eftir Úsjakov að starfsbræðurnir hafi rætt stríðið í Úkraínu en einnig stríðið í Íran. Samtal þeirra hafi verið „vinalegt, beinskeytt og fagmannlegt“ að sögn ráðgjafans.
Pútín er sagður hafa kveðist tilbúinn að lýsa yfir tímabundnu vopnahléi í Úkraínu í tilefni Sigurdagsins í Evrópu, sem haldinn er hátíðlegur í Rússlandi 9. maí til að minnast uppgjafar nasistanna í seinni heimsstyrjöldinni 1945. Trump hafi auk þess tekið vel í þessar hugmyndir.
Þótt Pútín hafi hafnað þeim skilyrðislausu vopnahléstillögum sem Úkraínumenn hafa lagt fram til að hefur hann ítrekað lagt til tímabundin og takmörkuð vopnahlé, svo sem yfir helgidaga eins og páska eða jól. Ráðamenn í Kænugarði hafa sagt að Rússar hafi ítrekað brotið fyrri „vopnahlé“ og hafa Úkraínumenn skráð yfir 400 brot á meintu vopnahléi sem lýst var yfir um páskana.
Ekkert símtal er á dagskrá milli Trump og Volodimírs Selenskí Úkraínuforseta í augnablikinu en það getur breyst „á næstu mínútum“ samkvæmt því sem Kyiv Independent hefur eftir heimildarmönnum í úkraínsku forsetahöllinni.
Að sögn Úsjakovs mun Trump enn fremur hafa sagt að lausn á stríðinu milli Úkraínu og Rússlands væri yfirvofandi.
Umleitanir af hálfu Bandaríkjamanna til þess að koma á friði í Úkraínu hafa að mestu leyti stöðvast frá því að átök brutust út í Mið-Austurlöndum milli Bandaríkjamanna og Ísraelsmanna annars vegar og Írana hins vegar.
Pútín mun hafa haldið því fram í símtali sínu við Trump að Rússar héldu áfram að sækja fram í Úkraínu og að þeir gætu jafnvel sigrað, samkvæmt því sem haft er eftir Úsjakov, sem mun enn fremur hafa sagt að Rússar „vilja frekar gera þetta í gegnum viðræður“.
Seinast áttu þeir símtal 10. mars og nam það samtal klukkutíma.