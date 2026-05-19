Grafarvogsbúar skiluðu níunda manninum Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 19. maí 2026 15:25 Grafarvogsbúar skiluðu Grafarvogsbúanum Sigrúnu Ástu Einarsdóttur inn í borgarstjórn að mati Hafsteins Einarssonar stjórnmálafræðings. Vísir Aukin kjörsókn umfram meðalaukningu í Grafarvogi og í Úlfarsárdal skilaði Sjálfstæðisflokki níunda manninum inn í borgarstjórn. Þetta segir Hafsteinn Einarsson stjórnmálafræðingur í samtali við Vísi. Kjörsókn jókst um 3,7% í Reykjavík milli borgarstjórnarkosninga 2022 og 2026. En breytingin var afar misjöfn milli hverfa borgarinnar. Líkt og fram hefur komið voru skoðanakannanir sögulega nákvæmar í aðdraganda þessara sveitarstjórnarkosninga. Stærstu frávikin miðað við kosningaspá Vísis voru þriðju menn Viðreisnar og Vinstrisins en flokkarnir fengu tvo menn hvor en ekki þrjá líkt og spáð var. Í staðinn náði níundi maður Sjálfstæðisflokks kjöri og þriðji maður Miðflokks. Grafarvogsbúar skiptu sköpum „Þegar við rýnum í kjörsókn eftir hverfum borgarinnar, sjáum við að aukningin frá því 2022 er mjög mikil í úthverfum og þá sérstaklega í Grafarvogi, Úlfarsárdal og í Grafarholti,“ segir Hafsteinn. Það gefi augaleið að það hafi haft mikil áhrif á kjörgengi Sjálfstæðisflokksins enda ljóst að flokkurinn sæki þangað mikið fylgi. Þegar litið er til kjörstaða má sjá að kjörsókn jókst mest í Rimaskóla síðan árið 2022 eða um 7,35 prósent. Til samanburðar dróst hún saman um 2,4 prósent í Hagaskóla í vesturbæ Reykjavíkur. Minnst var kjörsókn í Fjölbrautarskólanum í Breiðholti, 40,58 prósent en mest í Fossvogsskóla, 67,17 prósent. Sambærilega aukningu síðan 2022 má sjá á öðrum kjörstöðum í Grafarvogi. Kjörsókn jókst um 5,31 prósent í Foldaskóla og um 6,03 prósent í Borgarskóla. „Við sjáum að kjörsókn minnkar mest eða dregst jafnvel saman í þeim hverfum þar sem fráfarandi meirihluti er sterkastur, eða í Vesturbæ, Miðbæ og Hlíðum. Þessi ójafna kjörsókn eftir borgarhlutum hefur því haft veruleg áhrif á úrslit kosninganna,“ segir Hafsteinn. Hann mun ræða niðurstöður kosninga og rýna í gögnin á hádegisfundi Félags stjórnmálafræðinga sem fer fram í Odda 101 í Háskóla Íslands klukkan 12:00 á morgun. Berghildur Erla Bernharðsdóttir fréttakona ræddi við Sigrún Ástu Einarsdóttur á kosninganótt þegar útlit var fyrir að hún yrði níundi maður Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn, líkt og raungerðist. Sveitarstjórnarkosningar 2026 Reykjavík Sjálfstæðisflokkurinn Borgarstjórn Tengdar fréttir „Það er mikil reiði í Grafarvoginum út af þessu“ Umdeildar vegaframkvæmdir við Höfðabakka hafa gríðarleg áhrif á Grafarvogsbúa að sögn íbúa hverfisins. Nýjasta breytingin geri það stórhættulegt að aka um fjölfarin gatnamót. 19. september 2025 23:01 Borgin sé ekki að refsa Grafarvogsbúum Skrifstofustjóri borgaralandsins hjá Reykjavík segir að ákvörðun borgarinnar um að draga úr slætti á túni við Sóleyjarima í Grafarvogi tengist verkefninu Grassláttur í Reykjavík, og hafi ekkert með fyrirhugaða íbúðauppbyggingu eða deilur við Grafarvogsbúa um þéttingaráform að gera. 2. júlí 2025 16:48 Ráðherra friðlýsti Grafarvoginn Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, undirritaði í dag friðlýsingu Grafarvogs. Vogurinn er friðlýstur sem friðland og nær friðlýsingin til vogsins innan við Gullinbrú. Friðlýsingin var unnin í samstarfi Reykjavíkurborgar og Náttúruverndarstofnunar. 4. mars 2026 14:03