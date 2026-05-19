Grafarvogsbúar skiluðu níunda manninum

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Grafarvogsbúar skiluðu Grafarvogsbúanum Sigrúnu Ástu Einarsdóttur inn í borgarstjórn að mati Hafsteins Einarssonar stjórnmálafræðings.
Aukin kjörsókn umfram meðalaukningu í Grafarvogi og í Úlfarsárdal skilaði Sjálfstæðisflokki níunda manninum inn í borgarstjórn. Þetta segir Hafsteinn Einarsson stjórnmálafræðingur í samtali við Vísi. Kjörsókn jókst um 3,7% í Reykjavík milli borgarstjórnarkosninga 2022 og 2026. En breytingin var afar misjöfn milli hverfa borgarinnar.

Líkt og fram hefur komið voru skoðanakannanir sögulega nákvæmar í aðdraganda þessara sveitarstjórnarkosninga. Stærstu frávikin miðað við kosningaspá Vísis voru þriðju menn Viðreisnar og Vinstrisins en flokkarnir fengu tvo menn hvor en ekki þrjá líkt og spáð var. Í staðinn náði níundi maður Sjálfstæðisflokks kjöri og þriðji maður Miðflokks.

Grafarvogsbúar skiptu sköpum

„Þegar við rýnum í kjörsókn eftir hverfum borgarinnar, sjáum við að aukningin frá því 2022 er mjög mikil í úthverfum og þá sérstaklega í Grafarvogi, Úlfarsárdal og í Grafarholti,“ segir Hafsteinn. Það gefi augaleið að það hafi haft mikil áhrif á kjörgengi Sjálfstæðisflokksins enda ljóst að flokkurinn sæki þangað mikið fylgi.

Þegar litið er til kjörstaða má sjá að kjörsókn jókst mest í Rimaskóla síðan árið 2022 eða um 7,35 prósent. Til samanburðar dróst hún saman um 2,4 prósent í Hagaskóla í vesturbæ Reykjavíkur. 

Minnst var kjörsókn í Fjölbrautarskólanum í Breiðholti, 40,58 prósent en mest í Fossvogsskóla, 67,17 prósent. Sambærilega aukningu síðan 2022 má sjá á öðrum kjörstöðum í Grafarvogi. Kjörsókn jókst um 5,31 prósent í Foldaskóla og um 6,03 prósent í Borgarskóla.

„Við sjáum að kjörsókn minnkar mest eða dregst jafnvel saman í þeim hverfum þar sem fráfarandi meirihluti er sterkastur, eða í Vesturbæ, Miðbæ og Hlíðum. Þessi ójafna kjörsókn eftir borgarhlutum hefur því haft veruleg áhrif á úrslit kosninganna,“ segir Hafsteinn. Hann mun ræða niðurstöður kosninga og rýna í gögnin á hádegisfundi Félags stjórnmálafræðinga sem fer fram í Odda 101 í Háskóla Íslands klukkan 12:00 á morgun.

Berghildur Erla Bernharðsdóttir fréttakona ræddi við Sigrún Ástu Einarsdóttur á kosninganótt þegar útlit var fyrir að hún yrði níundi maður Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn, líkt og raungerðist. 

Sveitarstjórnarkosningar 2026 Reykjavík Sjálfstæðisflokkurinn Borgarstjórn

Skrifstofustjóri borgaralandsins hjá Reykjavík segir að ákvörðun borgarinnar um að draga úr slætti á túni við Sóleyjarima í Grafarvogi tengist verkefninu Grassláttur í Reykjavík, og hafi ekkert með fyrirhugaða íbúðauppbyggingu eða deilur við Grafarvogsbúa um þéttingaráform að gera.

Ráðherra friðlýsti Grafar­voginn

Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, undirritaði í dag friðlýsingu Grafarvogs. Vogurinn er friðlýstur sem friðland og nær friðlýsingin til vogsins innan við Gullinbrú. Friðlýsingin var unnin í samstarfi Reykjavíkurborgar og Náttúruverndarstofnunar.

