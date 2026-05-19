Meðreiðarsveinn Írisar Helgu neitar sök Árni Sæberg skrifar 19. maí 2026 12:02 Íris Helga Jónatansdóttir í Héraðsdómi Reykjaness ásamt verjanda sínum, Helgu Völu Helgadóttur. Vísir Karlmaður sem ákærður er fyrir hlutdeild í meintu umsáturseinelti Írisar Helgu Jónatansdóttir neitar sök. Þetta kom fram í fyrirtöku í máli Írisar Helgu og mannsins í gær. Málið var þingfest á miðvikudag í síðustu viku og Íris Helga neitaði alfarið sök. Meintur hlutdeildarmaður hennar mætti ekki við þingfestinguna vegna veikinda og því gaf hann upp afstöðu sína til sakarefnisins við aðra fyrirtöku málsins í gær. Íris Helga er ákærð fyrir umfangsmikið umsáturseinelti gegn þremur karlmönnum, börnum tveggja þeirra, sambýliskonu eins þeirra og fjölskyldu hennar. Karlmaðurinn er ákærður fyrir hlutdeild í umsáturseinelti gagnvart sambýlisfólkinu, meðal annars með því að hafa makað saur á hurðarhúna heimilis og bíls fólksins. Sem áður segir neitar hann sök og hann hafnar einnig bótakröfu sambýlisfólksins. Þegar málið var tekið fyrir í gær fór fram málflutningur um kröfu Írisar Helgu um að þinghald í málinu verði lokað. Réttargæslumenn brotaþola málsins mótmæltu kröfunni og samkvæmt lögum um meðferð sakamála skal þinghald almennt háð í heyranda hljóði. Búist er við því að dómari kveði upp úrskurð um kröfu Írisar Helgu á morgun.