Meðreiðarsveinn Írisar Helgu neitar sök

Árni Sæberg skrifar
Íris Helga Jónatansdóttir í Héraðsdómi Reykjaness ásamt verjanda sínum, Helgu Völu Helgadóttur.
Íris Helga Jónatansdóttir í Héraðsdómi Reykjaness ásamt verjanda sínum, Helgu Völu Helgadóttur.

Karlmaður sem ákærður er fyrir hlutdeild í meintu umsáturseinelti Írisar Helgu Jónatansdóttir neitar sök.

Þetta kom fram í fyrirtöku í máli Írisar Helgu og mannsins í gær. Málið var þingfest á miðvikudag í síðustu viku og Íris Helga neitaði alfarið sök. Meintur hlutdeildarmaður hennar mætti ekki við þingfestinguna vegna veikinda og því gaf hann upp afstöðu sína til sakarefnisins við aðra fyrirtöku málsins í gær.

Íris Helga er ákærð fyrir umfangsmikið umsáturseinelti gegn þremur karlmönnum, börnum tveggja þeirra, sambýliskonu eins þeirra og fjölskyldu hennar. Karlmaðurinn er ákærður fyrir hlutdeild í umsáturseinelti gagnvart sambýlisfólkinu, meðal annars með því að hafa makað saur á hurðarhúna heimilis og bíls fólksins.

Sem áður segir neitar hann sök og hann hafnar einnig bótakröfu sambýlisfólksins.

Þegar málið var tekið fyrir í gær fór fram málflutningur um kröfu Írisar Helgu um að þinghald í málinu verði lokað. Réttargæslumenn brotaþola málsins mótmæltu kröfunni og samkvæmt lögum um meðferð sakamála skal þinghald almennt háð í heyranda hljóði.

Búist er við því að dómari kveði upp úrskurð um kröfu Írisar Helgu á morgun.

Mál Írisar Helgu Jónatansdóttur Dómsmál Lögreglumál

