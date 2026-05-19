Hildur Björns undir hnausþykkum feldi Jakob Bjarnar skrifar 19. maí 2026 14:01 Hildur Björnsdóttir hefur úr ýmsum möguleiku að spila þegar hún reynir að raða saman meirihluta í borgarstjórn. Hún er´ann en ljóst er að ekki fara öll sjónarmið saman og erfitt verður að fá kapalinn til að ganga upp. vísir/samsett Sá á kvölina sem á völina hefur sjaldan átt eins vel við og um þá stöðu sem Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í borginni, er í nú um stundir. Fulltrúar annarra flokka bíða þess sem verða vill, misrólegir. Búist er við því að Hildur gefi út í dag eða á morgun hvern hún kallar til fyrsta fundar í formlegar meirihlutaviðræður í Reykjavíkurborg. Ríkir veruleg spenna um hver eða hverjir það verða sem Hildur kallar til leiks. Í gær talaði Hildur við alla fulltrúa þeirra flokka sem náðu inn kjörnum fulltrúum í borginni og þreifaði á þeim. Hildur er með keflið eftir stórsigur í borginni. Björg óspennt fyrir samstarf með Miðflokki Eftir því sem Vísir kemst næst, eftir að hafa rætt við fjölmarga sem að viðræðunum koma og/eða standa utan þeirra, viðraði Hildur þar meðal annars þá hugmynd, sem Morgunblaðið kynnti, að komið yrði áeins konar breiðfylkingu Sjálfstæðisflokks, Miðflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokks. Þær hugmyndir flugu ekki hátt hjá Björgu Magnúsdóttur oddvita Viðreisnar sem var býsna skýr um það í kosningabaráttunni að henni hugnaðist ekki samstarf með Miðflokki. Eins og kom fram í kosningabaráttunni er Björg Magnúsdóttir minna en spennt fyrir samstarfi við Miðflokkinn.vísir/lýður valberg Ástæðan fyrir því að Hildur skoðar þennan möguleika er augljóslega sú að fyrir dyrum standa fjölmargar erfiðar ákvarðanir og Hildur gæti viljað taka högg af slíku af Sjálfstæðisflokknum. Miðflokksmenn eru flestir áfram um tveggja flokka meirihluta Sjálfstæðisflokks og Miðflokk en eins og Vísir greindi frá í gær er tvennt sem Hildur þarf að yfirstíga áður en það getur orðið að veruleika. „Níð“ Miðflokksmanna gæti staðið í Hildi Flótti Sjálfstæðismanna yfir í Miðflokkinn, þeirra Helga Áss Grétarssonar og síðar Kjartans Magnússonar og Mörtu Guðjónsdóttur var að mörgu leyti fyrirsjáanlegur. Hildur þurfti að taka til í borgarstjórnarflokki Sjálfstæðisflokksins áður en til kosningabaráttunnar kom og var það eitt af því helsta sem Bessí Jóhannsdóttir og þau í kjörnefnd Varðar litu til þegar þau röðuðu á lista: Eru þeir sem listann skipa hollir foringjanum? Hildur Björnsdóttir fagnar sigri. Nú er að vinna úr þeim spilum sem henni hafa verið gefin og menn bíða spenntir eftir ákvörðun hennar. Hvað skal gera?vísir/vilhelm Eftir áralanga óeiningu innan borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins var talið að nóg væri komið af slíku. Hildur var orðin móð við innanhúsátök og nægir þar að nefna til dæmis stólaslag við Mörtu Guðjónsdóttur. Allt þetta væri sök sér ef fyrrverandi borgarfulltrúar hefðu ekki tekið til óspilltra málanna og sakað Hildi um það sem Björn Bjarnason fyrrverandi ráðherra Sjálfstæðisflokksins kallar níð; að vera áfram um Borgarlínuna. Mun Hildur geta kyngt þeim ávirðingum? Og það er þá hitt atriðið sem gæti sett strik í reikninginn hvað varðar ákvörðunina sem Hildur stendur frammi fyrir. Ari Edwald oddviti Miðflokksins fór hart fram gegn samkomusáttmálanum, svo mjög að því yrði tekið sem svo að hann væri að ganga á bak orða sinna ef sá sáttmáli verður ekki skorinn upp. Er betra fyrir Hildi að hafa Miðflokkinn innan tjalds og láta hann pissa út eða ólmann í minnihluta. Hildur hefur sagt að gott samstarf milli allra borgarfulltrúa skipti verulegu máli. Fullir vasar af tillögum Þá er sá möguleiki í stöðunni fyrir Hildi að kalla að borðinu þau Björgu Magnúsdóttur úr Viðreisn og Einar Þorsteinsson úr Framsókn til viðræðna, en samanlagt eru þeir flokkar með 12 manna meirihluta. Þau voru bæði mjög skýr um það að þeim þætti það óðs manns æði að vilja kasta Borgarlínunni fyrir róða. Einar segist pollrólegur, hann er með fulla vasa af hugmyndum sem hann vill óður og uppvægur koma til framkvæmda.vísir/ívar „Hildur er með keflið,“ segir Einar í stuttu samtali við Vísi. Hildur ákveður skref og Einar hefur ekki farið leynt með að hann sé tilbúinn til viðræðna með öllum nema Samfylkingu. „Það stendur. Aðalatriðið er það að ná að knýja fram ákveðnar breytingar sem við höfum talað fyrir. Við erum með fulla vasa af tillögum sem við viljum koma til framkvæmda. Við erum eðli máls samkvæmt tilbúin til viðræðna um þær og önnur góð mál sem aðrir flokkar kunna að vilja þrýsta á um. Vilji kjósenda var skýr, þeir vilja að stefnunni sé breytt og fyrir því höfum við talað alla tíð.“ Björg gæti komið með fjármálaráðherrann Svo mörg voru þau orð. Staðan er flókin en menn vænta þess að Hildur gefi eitthvað út í dag eða í síðasta lagi á morgun. Ýmislegt er hagfellt þeim Einari og Björgu. Enn og aftur er það Borgarlínan sem kallar fram spurninga og samningar sem fyrir liggja við ríkið. Það fór ekki hátt í kosningabaráttunni en samningar við ríkið í tengslum við samgöngumálin skipta gríðarlega miklu máli. Og þar kemur til kasta flokksbróður Bjargar, Daða Más Kristóferssonar fjármálaráðherra.vísir/anton brink Ef samgöngusáttmálinn yrði að undirlagi borgarstjórnar rifinn upp gæti ríkið forðað sér; vilja þá líklega fresta framkvæmdum um ófyrirsjáanlega tíð því ríkiskassinn er galtómur. Það gæti haft ófyrirsjáanlegar afleiðingar í för með sér. Afar ólíklegt er að Hildur reyni meirihlutaviðræður við Samfylkingu og Pétur Marteinsson, hún talaði mestan part fyrir breytingum og hvernig á að kynna slíkar breytingar þegar Samfylkingin hefur verið við stjórn Reykjavíkurborgar í 16 ár? Gott gæti verið fyrir Hildi að hafa Björgu með sér en fjármálaráðherrann Daði Már Kristófersson er vitaskuld flokksbróðir hennar. Ari Edwald hugsar nú tvennt: Fór hann of bratt í tal gegn samgöngusáttmálanum og: Hvað var Björn Ingi Hrafnsson að spá þegar hann tók við liðhlaupunum úr Sjálfstæðisflokknum?vísir/anton brink Vandséð er að Hildur vilji skera upp herör við ríkið með því að taka upp samstarf við Miðflokkinn. Borgin á talsvert undir góðu veðri þaðan. Og Einar kom sem borgarstjóri að þeim samningi sem um ræðir, við Sigurð Inga Jóhannsson þáverandi samgönguráðherra og Bjarna Benediktsson þáverandi fjármálaráðherra. Einar hefur verið í vélarrúminu, það hefur Róbert Ragnarsson 2. maður á lista Viðreisnar einnig verið. Þetta er stefna flokkanna í samgöngumálum í Reykjavík Samgöngusáttmáli sveitarfélaga höfuðborgarsvæðisins er í algleymingi í stefnum flokkanna í samgöngumálum í Reykjavík, ýmist stuðningur við sáttmálann, andstaða eða tillögur að endurskoðun hluta hans. Vísir tók saman stefnu flokkanna í málaflokknum en áhersla á bílastæði fer þar mikinn. 12. maí 2026 07:02 Lokatölur í Reykjavík: Meirihlutinn er fallinn Sjálfstæðisflokkurinn er stærsti flokkurinn í Reykjavík með átta fulltrúa af tuttugu og þremur. 