Aldurseftirlit hjá netverslunum sem selja áfengi er oft ábótavant að mati embættis landlæknis. Í aðeins sjö prósent tilvika var beðið um skilríki við afhendingu áfengis í úttekt þeirra.
Þetta kemur fram í nýrri úttekt embættis landlæknis.
Tveir útsendarar á vegum embættisins, sem voru báðir tuttugu ára, voru sendir að sækja áfengi sem keypt var hjá fjórtán netverslunum. Við kaupin voru fjórar verslanir sem hvorki báðu um rafræn skilríki né einhvers konar staðfestingu á að viðkomandi hefði aldur til að kaupa áfengi.
Einungis fimm verslanir báðu um rafræn skilríki en níu báðu um annars konar staðfestingu.
Þegar kom að því að sækja áfengið var í einungis sjö prósent tilfella beðið um skilríki, eða í tveimur tilvikum af þrjátíu. Sextán sinnum var áfengið sótt á lager seljanda og var einu sinni beðið um skilríki. Í þau sex skipti sem áfengið var sent heim var einu sinni beðið um skilríki.
Sérstök tilraun var gerð á lager einnar verslunarinnar þar sem einn kom að sækja, sagði fyrst sitt nafn en ekkert hafði verið pantað á nafni viðkomandi. Þá spurði sá sem sótti hvort áfengið væri á nafni kaupandans sem svo reyndist vera og var varan afhent án skilríkjaeftirlits.
Þegar áfengið var sótt í póstbox eða á póstafhendingarstað var ekki beðið um skilríki. Í tuttugu prósent tilfella var afhendingin með þeim hætti að einstaklingur kom ekki nærri afhendingu.
Taka má fram að við aðra afhendingu en á lager er í mörgum tilvikum þeim sem sækir skylt að skrá sig inn með rafrænum skilríkjum til að fá afhendingarkóða.
Vegna þessa var gerð sérstök tilraun þar sem einstaklingur yfir tvítugu keypti áfengi og lét senda í útibú Pikkoló. Sá áframsendi afhendingarkóðann á átján ára einstakling sem fór, með verkefnastjóra, á staðinn til að sækja vöruna. Óskað var eftir rafrænum skilríkjum við afhendingu, beiðni sem sá fullorðni samþykkti heiman frá.
Þegar áfengið var heimsent var hægt að velja hvaða staðsetningu sem er, til að mynda bílakjallara, og þar var varan afhent án skilríkjaeftirlits „með mjög skjótum hætti“ líkt og segir í niðurstöðum embættisins.
ÁTVR var ekki ein verslananna en þau senda sjálf ungmenni á aldrinum 20 til 23 ára til að athuga hvort starfsmennirnir biðji um skilríki. Samkvæmt vefsíðu þeirra var árangurinn níutíu prósent.