Þingmenn klöppuðu óspart fyrir konunginum Samúel Karl Ólason skrifar 29. apríl 2026 09:50 Bandarískir þingmenn tóku mjög vel í ræðu Karls þriðja, Bretlandskonungs á þingi í gær. AP/Kylie Cooper Karl þriðji, konungur Bretlands, ávarpaði í gær sameinaðar deildir bandaríska þingsins. Það gerði hann fyrstur breskra kónga en móðir hans var fyrsta drottningin til að ávarpa þingmenn með þessum hætti, árið 1991.Bandaríkjamenn fagna um þessar mundir því að 250 ár eru liðin frá því að þeir lýstu yfir sjálfstæði frá Bretlandi. Í ræðu sinni ítrekaði konungurinn menningarleg tengsl Bretlands og Bandaríkjanna, þó samskipti ríkjanna hafi beðið hnekki að undanförnu. Í ræðu sinni reyndi Karl að brúa bilið milli Breta og Bandaríkjamanna og virðist sem það hafi borið einhvern árangur, ef miða má við það að hann þurfti ítrekað að stöðva ræðu sína vegna lófaklapps þingmanna í salnum. Það voru þó ekki þingmenn sem Karl þurfti að ná til heldur Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, sem hefur ítrekað verið harðorður í garð Breta að undanförnu. Það hefur að miklu leyti verið vegna þess að Keir Starmer, forsætisráðherra, vildi ekki aðstoða Bandaríkjamenn í átökunum við Íran þegar Trump kallaði eftir aðstoð, sem hann sagðist í senn ekki þurfa á að halda. Sjá einnig: Með lista yfir góða og slæma bandamenn Þó konungurinn hafi slegið á létta strengi og reynt að sjarma þingmenn, skaut hann á stjórnaraðferðir Trumps og Karl sagði meðal annars að orð Bandaríkjamanna hefðu áhrif, eins og þau hefðu gert frá því Bandaríkin öðluðust sjálfstæði. Aðgerðir Bandaríkjanna skiptu enn meira máli. Hann sagði að samband Bretlands og Bandaríkjanna hefði hafist á átökum en það kæmi ekki niður á sambandinu. Bretar og Bandaríkjamenn hefðu ítrekað í gegnum árin getað tengst gegnum sameiginleg gildi, hefðir og venjur. Þegar þjóðirnar hefðu verið sammála hefði það ítrekað haft mjög jákvæðar afleiðingar fyrir þær báðar, og allan heiminn. „Þetta, tel ég vera hið sérstaka hráefni í okkar sambandi,“ sagði Karl. Varaði við einangrun Á sama tíma og hann ítrekaði mikilvægi bandalags Bandaríkjanna og Bretlands varði Karl tíma í að vara bandaríska leiðtoga við því að einangrast ekki frá alþjóðasviðinu og vinna áfram með öðrum ríkjum. Hann talaði með jákvæðum nótum um Atlantshafsbandalagið og kallaði einnig eftir stuðningi við Úkraínumenn í baráttunni gegn innrás Rússa. Frá því Trump tók aftur við embætti forseta hefur hann svo gott sem hætt þeim stuðningi. Bandaríska þingið samþykkti til að mynda fjögur hundruð milljóna dala aðstoðarpakka til Úkraínu sem varnarmálaráðuneytið hefur ekki viljað senda. Mitch McConnell, fyrrverandi leiðtogi Repúblikana í öldungadeildinni og núverandi formaður mikilvægrar nefndar um varnarmál, skrifaði í gærkvöldi grein á vef Washington Post þar sem hann gagnrýndi ráðuneytið harðlega vegna þessa. Milljónunum var ætlað að fjármagna bandaríska framleiðslu á hergögnum handa Úkraínumönnum en ráðuneytið hefur staðið í vegi þess að peningarnir hafi verið notaðir til þess sem þeir voru ætlaðir og forsvarsmenn ráðuneytisins hafa neitað að svara spurningum þingmanna um málið. Forðaðist ekki umdeild mál Trump hefur verið harðlega gagnrýninn á ástand varnamála í Bretlandi og hefur farið ófögrum orðum um breska sjóherinn. Meðal annars hefur hann sagt flotann vanmáttugan og skipin léleg. Karl, sem þjónaði í breska sjóhernum á sínum tíma, sagðist stoltur af sjóhernum en sagði Breta þurfa að verja meiri peningum í varnarmál og taka aukna ábyrgð á eigin vörnum og vörnum Evrópu. Á einum tímapunkti vísaði konungurinn til máls Jeffreys Epstein, barnaníðingsins látna sem tengdist nokkrum breskum embættismönnum vinaböndum og þar á meðal Andrew, bróður Karls. Þá sagði Karl að mikilvægt væri að styðja fórnarlömb. Áhugasamir geta horft á ræðu Karls í spilaranum hér að neðan. Þar neðar má svo sjá hluta úr ávörpum bæði Karls og Trumps á kvöldverði í Hvíta húsinu, seinna í gærkvöldi. Öryggisgæsla er sérstaklega mikil vegna banatilræðisins við Bandaríkjaforseta um helgina. 28. apríl 2026 07:42