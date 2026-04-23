Innan Hvíta hússins hefur hafa verið samdir listar um bandamenn sem forsvarsmönnum ríkisstjórnar Donalds Trump finnast vera góðir bandamenn annars vegar og slæmir bandamenn hins vegar. Til stendur að leita leiða til að refsa þeim bandamönnum Bandaríkjanna innan Atlantshafsbandalagsins og sérstaklega þeim sem hafa ekki viljað standa við bak Bandaríkjamanna vegna stríðsins gegn Íran.
Meðal annars tekur ríkisstjórnin einnig tillit til fjárútláta til varnarmála og eru bandalagsríkin sett í sérstaka flokka á listunum, samkvæmt heimildarmönnum Politico, sem þekkja til þeirra.
Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO, mun heimsækja Hvíta húsið seinna í þessum mánuði en listarnir hafa verið samdir í aðdraganda þeirrar heimsóknar. Rutte fundaði með Trump fyrr í þessum mánuði en þá er forsetinn sagður hafa orðið reiður og hótað NATO-ríkjum hefndaraðgerðum, þar sem þau hafi ekki viljað taka þátt í stríðinu gegn Íran og sérstaklega því að opna á siglingar um Hormússund á nýjan leik.
Hugmyndin að listunum er sögð koma frá Pete Hegseth, varnarmálaráðherra, en í desember sagði hann að góð bandalagsríki myndu njóta þeirrar stöðu en aðrir myndu mæta afleiðingum.
Evrópskur embættismaður sagði Trump-liða ekki vilja segja hverjir væru á listunum né varpa ljósi á það hvernig góðum bandamönnum yrði hampað og slæmum refsað.
„Þeir virðast ekki hafa mjög formfastar hugmyndir þegar kemur að því að refsa bandamönnum,“ sagði annar evrópskur heimildarmaður Politico.
„Þeir geta flutt hermenn á brott en það kemur aðallega niður á þeim sjálfum er það ekki?“
Trump hefur margsinnis haldið því fram frá því hann tók aftur við embætti að bandalagsríki Bandaríkjanna í Atlantshafsbandalaginu geri lítið sem ekkert fyrir Bandaríkin. Hann gaf til að mynda nýlega til kynna að framtíð NATO væri í húfi, ef þessi ríki myndu ekki koma Bandaríkjamönnum til aðstoðar við að opna sundið og halda því opnu. Það hefur ekki gerst.
Bandaríkjamenn vörðu nokkrum vikum í undirbúning fyrir árásirnar á Íran en Trump hefur krafist þess að ríki í Evrópu og bandalagsríki í Asíu sendi herskip og herafla á svæðið án undirbúnings, til að opna Hormússund aftur.
Samskipti Trumps við ráðamenn í Evrópu og víðar hafa farið hratt versnandi á seinna kjörtímabili hans. Fyrir því eru ýmsar ástæður og má meðal annars nefna árásir hans í garð Grænlands, beitingar hans á tollum og persónulega gagnrýni hans í garð þjóðarleiðtoga.
Stjórnvöld í Íran hafna þeirri fullyrðingu Bandaríkjamanna að tveir tundurspillar á vegum bandaríska sjóhersins hafi siglt í gegnum Hormússund. Bandaríkjaforseti segir það breyta engu fyrir sig hvort friðarsamkomulag náist við Íran.
