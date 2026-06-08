Franskur flugmaður herþotu skaut í morgun niður dróna yfir Lettlandi. Úkraínskir sjálfsprengidrónar hafa nokkrum sinnum ratað inn í lofthelgi Eystrasaltsríkjanna og Finnlands á undanförnum mánuðum vegna rafrænna truflana sem eru hluti af loftvörnum Rússa gegn árásum Úkraínumanna.
Þetta er í fyrsta sinn sem dróni flýgur inn í lofthelgi Lettlands og er skotinn niður þar. Einn dróni var skotinn niður yfir Eistlandi í maí. Þann 25. mars brotlenti sjálfsprengidróni í Lettlandi og síðan þá hefur það gerst að minnsta kosti fjórum sinnum til viðbótar. Þetta eru allt taldir úkraínskir drónar.
Árið 2024 brotlenti rússneskur dróni í Lettlandi. Úkraínumenn hafa fjölgað drónaárásum sínum í Rússlandi verulega á undanförnum mánuðum.
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Skömmu áður en dróninn var skotinn niður hafði verið gefin út viðvörun í austurhluta Lettlands og íbúar á svæðinu beðnir um að leita sér skjóls, samkvæmt frétt Ríkisútvarps Lettlands (LSM).
Í kjölfarið hafa verið gefnar út sambærilegar viðvaranir í fleiri héruðum Lettlands en herþotur á vegum Atlantshafsbandalagsins eru sagðar á lofti.
Fyrsta viðvörunin var gefin út í Nautrēni og er talið að dróninn hafi verið skotinn niður þar. Seinna voru einnig gefnar út viðvaranir í Rēzekne, Ludza, Alūksne og Balvi í austurhluta Lettlands.