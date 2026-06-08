Erlent

Skutu niður dróna yfir Lett­landi í fyrsta sinn

Samúel Karl Ólason skrifar
Frönsk flugsveiti á Rafale-þotum hefur séð um loftrýmisgæslu í Lettlandi á undanförnum vikum.
Frönsk flugsveiti á Rafale-þotum hefur séð um loftrýmisgæslu í Lettlandi á undanförnum vikum. EPA/TOMS KALNINS

Franskur flugmaður herþotu skaut í morgun niður dróna yfir Lettlandi. Úkraínskir sjálfsprengidrónar hafa nokkrum sinnum ratað inn í lofthelgi Eystrasaltsríkjanna og Finnlands á undanförnum mánuðum vegna rafrænna truflana sem eru hluti af loftvörnum Rússa gegn árásum Úkraínumanna.

Þetta er í fyrsta sinn sem dróni flýgur inn í lofthelgi Lettlands og er skotinn niður þar. Einn dróni var skotinn niður yfir Eistlandi í maí. Þann 25. mars brotlenti sjálfsprengidróni í Lettlandi og síðan þá hefur það gerst að minnsta kosti fjórum sinnum til viðbótar. Þetta eru allt taldir úkraínskir drónar.

Árið 2024 brotlenti rússneskur dróni í Lettlandi. Úkraínumenn hafa fjölgað drónaárásum sínum í Rússlandi verulega á undanförnum mánuðum.

Sjá einnig: Nálgast stríðið vendipunkt?

Skömmu áður en dróninn var skotinn niður hafði verið gefin út viðvörun í austurhluta Lettlands og íbúar á svæðinu beðnir um að leita sér skjóls, samkvæmt frétt Ríkisútvarps Lettlands (LSM).

Í kjölfarið hafa verið gefnar út sambærilegar viðvaranir í fleiri héruðum Lettlands en herþotur á vegum Atlantshafsbandalagsins eru sagðar á lofti.

Fyrsta viðvörunin var gefin út í Nautrēni og er talið að dróninn hafi verið skotinn niður þar. Seinna voru einnig gefnar út viðvaranir í Rēzekne, Ludza, Alūksne og Balvi í austurhluta Lettlands.

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