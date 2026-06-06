Fær fangelsisfrí til að heimsækja móður sína Sigurgeir Þorkelsson skrifar 6. júní 2026 15:40 Mette-Marit, krónprinsessa, ásamt syni sínum Marius Borg Høiby. Marius Borg Høiby, sonur Mette-Marit krónprinsessu Noregs, hefur hvorki fengið að heimsækja móður sína né vera viðstaddur mikilvæga læknisfundi er varða heilsufar hennar. Þetta gagnrýna verjendur hans en hann situr nú í gæsluvarðhaldi á meðan beðið er þess að dómur verði kveðinn upp í máli hans. Móðir hans veiktist alvarlega í vikunni en hún þjáist af lungnatrefjun. Høiby bað formlega um að vera látinn laus úr gæsluvarðahaldi í gær vegna ástandsins. Lögreglan neitaði upphaflega beiðni hans en fangelsismálayfirvöld hafa nú gripið inn í málið. TV2 greinir frá því að lögreglan hafi neitað beiðninni vegna skorts á mannafla. Fangelsismálayfirvöld hafi þá ákveðið að stíga inn í málið með aðstoð svo hægt sé að verða við beiðninni. Gunnar Guðmundsson lungnalæknir útskýrði sjúkdómsástand krónprinsessunnar vel fyrir lesendum fyrr í dag: Hákon krónprins batt skyndilegan endi á opinbera heimsókn sína til Japan í vikunni eftir að krónprinsessunni hrakaði hratt. Þá sneri dóttir þeirra, prinsessan Ingiríður Alexandra, heim með skyndi frá Ástralíu þar sem hún var við nám. Ákveðið hefur verið að hún haldi námi sínu áfram frá Ósló í haust. Björn Skúlason, forsetamaki, ásamt prinsessunum Alexöndru Ingiríði og Mette-MaritGetty Prinsessan og bróðir hennar, prinsinn Sverrir Magnús, eyddu á fimmtudaginn nokkrum klukkustundum á sjúkrahúsi með móður sinni. Þau heimsóttu síðan um kvöldið hálfbróður sinn, Marius Høiby, í fangelsið á fimmtudagskvöld. Dómur verður kveðinn upp í máli Høiby þann fimmtánda júní. Ríkissaksóknari hefur sjö ára og sjö mánaða langrar fangelsisvistar þar sem hann er meðal annars ákærður fyrir fjórar nauðganir og ofbeldisbrot í nánu sambandi. Noregur Tengdar fréttir Brast í grát fyrir dómi: „Ég er þekktur fyrir að vera sonur mömmu“ Marius Borg Høiby, sonur norsku krónprinsessunnar Mette-Marit, sagðist fyrir rétti í Osló í gær ekki muna eftir að hafa tekið myndir og myndbönd sem eru meðal gagna málsins gegn honum. Myndefnið fannst í síma Høiby sjálfs, og tengist meintu broti hans gegn konu morguninn eftir partý í Skaugum árið 2018. Høiby brast í grát í dómsal í gær og kvartaði sáran yfir veru fjölmiðla í salnum og umfjöllunar þeirra um hans mál. Það hafi reynst honum erfitt að vera þekktur fyrir að vera sonur móður sinnar. 5. febrúar 2026 08:22 Ákærður í 38 liðum og löng biðröð fyrir utan réttinn í Osló Í dag hefjast réttarhöld í Noregi yfir Mariusi Borg Høiby, syni norsku krónprinsessunnar Mette Marit, en hann sætir ákæru 38 liðum fyrir ýmis brot, meðal annars nauðgun og önnur ofbeldisbrot. Hann neitar sök vegna alvarlegustu ákæruliðanna. 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