Erlent

Báðir segjast hættir, í bili

Samúel Karl Ólason skrifar
Ísraelskur maður virðir fyrir sér brak úr íranskri eldflaug nærri Jericho á Vesturbakkanum.
Ísraelskur maður virðir fyrir sér brak úr íranskri eldflaug nærri Jericho á Vesturbakkanum. AP/Mahmoud Illean

Útlit er fyrir að átökunum milli Ísrael og Íran, sem blossuðu upp á nýjan leik í gærkvöldi, sé lokið eða í það minnsta í bili. Ráðamenn í báðum ríkjum segjast hættir árásum en halda möguleikanum á því að hefja þær að nýju opnum.

Íranir lýstu því yfir í morgun að þeir myndu hætta árásum á Ísrael en ef gerðar yrðu frekari árásir á Íran eða gegn Hezbollah í Líbanon myndu Íranir hefja árásir á nýjan leik og það umfangsmeiri árásir en áður.

Þá segja fjölmiðlar í Ísrael að Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísrael, hafi verið búinn að samþykkja beiðni Donalds Trump, forseta Bandaríkjanna, um að hætta árásum á Íran. Forsetinn hafði þá áður krafist þess á samfélagsmiðlum.

Átökin sem hófust í gær, eftir árásir Ísraela á Hezbollah í Líbanon um helgina, leiddu til hækkunar á olíumörkuðum og komu niður á margra vikna tilraunum Trumps til að semja um frið við Írani.

Trump talaði við Netanjahú í síma í gær og er sagður hafa beðið hann um að halda að sér höndum. Það samþykkti Netanjahú ekki og svöruðu Ísraelar fyrir sig.

Sjá einnig: Ísraelar og Íranir skiptast á skotum en Trump segist við stjórnvölinn

Í heildina munu Íranir hafa skotið í það minnsta 24 skotflaugum að Ísrael, sem voru allar skotnar niður eða eru sagðar hafa fallið til jarðar á opnum svæðum án þess að valda tjóni. Hútar skutu einnig tveimur eldflaugum frá Jemen en önnur þeirra var skotin niður og hin féll til jarðar vegna væntanlegrar bilunar.

Ísraelar segjast hafa varpað sprengjum á að minnsta kosti níu loftvarnarkerfi í Íran og gert árásir á þrjú skotmörk í eldsneytisvinnslu í suðurhluta Íran.

Talsmenn hersins sögðust í morgun búast við því að átökin myndu standa yfir í nokkra daga eða jafnvel að stríðið myndi hefjast að fullu á nýjan leik.

Ríkismiðlar í Íran hafa lýst yfir sigri í þessari átakalotu milli ríkjanna.

Ætla ekki að hætta í Líbanon

Talsmenn ísraelska hersins segja að síðan báðar fylkingar samþykktu að hætta árásum hafi þremur sprengjum verið skotið að ísraelskum hermönnum í suðurhluta Líbanon. Þar hafa Ísraelar lagt undir sig stórt landsvæði.

Times of Israel, sem vísar í aðra ísraelska miðla, hefur eftir embættismönnum í Ísrael að þeir muni ekki hætta hernaði sínum gegn Hezbollah í suðurhluta Líbanon.

Fjölmiðlar í Líbanon hafa í dag sagt frá loftárásum í suðurhluta landsins.

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