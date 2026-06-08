Báðir segjast hættir, í bili Samúel Karl Ólason skrifar 8. júní 2026 13:34 Ísraelskur maður virðir fyrir sér brak úr íranskri eldflaug nærri Jericho á Vesturbakkanum. AP/Mahmoud Illean Útlit er fyrir að átökunum milli Ísrael og Íran, sem blossuðu upp á nýjan leik í gærkvöldi, sé lokið eða í það minnsta í bili. Ráðamenn í báðum ríkjum segjast hættir árásum en halda möguleikanum á því að hefja þær að nýju opnum. Íranir lýstu því yfir í morgun að þeir myndu hætta árásum á Ísrael en ef gerðar yrðu frekari árásir á Íran eða gegn Hezbollah í Líbanon myndu Íranir hefja árásir á nýjan leik og það umfangsmeiri árásir en áður. Þá segja fjölmiðlar í Ísrael að Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísrael, hafi verið búinn að samþykkja beiðni Donalds Trump, forseta Bandaríkjanna, um að hætta árásum á Íran. Forsetinn hafði þá áður krafist þess á samfélagsmiðlum. Átökin sem hófust í gær, eftir árásir Ísraela á Hezbollah í Líbanon um helgina, leiddu til hækkunar á olíumörkuðum og komu niður á margra vikna tilraunum Trumps til að semja um frið við Írani. Trump talaði við Netanjahú í síma í gær og er sagður hafa beðið hann um að halda að sér höndum. Það samþykkti Netanjahú ekki og svöruðu Ísraelar fyrir sig. Sjá einnig: Ísraelar og Íranir skiptast á skotum en Trump segist við stjórnvölinn Í heildina munu Íranir hafa skotið í það minnsta 24 skotflaugum að Ísrael, sem voru allar skotnar niður eða eru sagðar hafa fallið til jarðar á opnum svæðum án þess að valda tjóni. Hútar skutu einnig tveimur eldflaugum frá Jemen en önnur þeirra var skotin niður og hin féll til jarðar vegna væntanlegrar bilunar. Ísraelar segjast hafa varpað sprengjum á að minnsta kosti níu loftvarnarkerfi í Íran og gert árásir á þrjú skotmörk í eldsneytisvinnslu í suðurhluta Íran. Talsmenn hersins sögðust í morgun búast við því að átökin myndu standa yfir í nokkra daga eða jafnvel að stríðið myndi hefjast að fullu á nýjan leik. Ríkismiðlar í Íran hafa lýst yfir sigri í þessari átakalotu milli ríkjanna. Ætla ekki að hætta í Líbanon Talsmenn ísraelska hersins segja að síðan báðar fylkingar samþykktu að hætta árásum hafi þremur sprengjum verið skotið að ísraelskum hermönnum í suðurhluta Líbanon. Þar hafa Ísraelar lagt undir sig stórt landsvæði. Times of Israel, sem vísar í aðra ísraelska miðla, hefur eftir embættismönnum í Ísrael að þeir muni ekki hætta hernaði sínum gegn Hezbollah í suðurhluta Líbanon. Fjölmiðlar í Líbanon hafa í dag sagt frá loftárásum í suðurhluta landsins. Lebanese media reports several Israeli strikes in southern Lebanon. pic.twitter.com/iRiukyYLPp— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 8, 2026 Ísrael Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Bandaríkin Donald Trump Líbanon Jemen Hernaður Tengdar fréttir Íranir skjóta á Ísrael Íranir gerðu í kvöld loftárás á Ísrael í kjölfar þess að Ísraelsmenn gerðu árásir í höfuðborg Líbanon fyrr í dag þrátt fyrir að vopnahlé eigi að vera í gildi þar. Þetta er fyrsta árás Írana á Ísrael í tæpan mánuð. Ísraelsmenn heita hefndum. 7. júní 2026 19:23 Mest lesið Strunsaði úr viðtali: „Þú ert annaðhvort spillt eða heimsk“ Erlent Leit að arftaka Höllu Bergþóru hafin: „Kemur í ljós“ Innlent Enn í lífshættulegu ástandi Innlent Svona kemur þú í veg fyrir tvær kröfur vegna kílómetragjalds Neytendur „Ofurnjósnaskip Pútíns“ í íslenskri lögsögu Innlent Framtíð moskítóflugunnar á Íslandi óljós en ræðst á næstu vikum Innlent Drengurinn fannst heill á húfi Innlent Lýsingar á ófremdarástandi við Konukot komi á óvart Innlent Eitt er það sem Tómas vissi og gerði, annað hvað honum gekk til Innlent Ísraelar og Íranir skiptast á skotum en Trump segist við stjórnvölinn Erlent Fleiri fréttir Báðir segjast hættir, í bili Strunsaði úr viðtali: „Þú ert annaðhvort spillt eða heimsk“ Bretar setja ofan í við Vance vegna undirróðurs Skutu niður dróna yfir Lettlandi í fyrsta sinn Öflugur jarðskjálfti úti fyrir Filippseyjum í nótt Ísraelar og Íranir skiptast á skotum en Trump segist við stjórnvölinn Íranir skjóta á Ísrael Stór rafmagnsflugvél reynd fyrir fyrsta flug Bregðast við skammarbréfi Þorgerðar og félaga Fær fangelsisfrí til að heimsækja móður sína Lungnaígræðsla ekki lækning heldur sjúkdómaskipti Sátu að sumbli þegar eldur blossaði skyndilega upp í bifreið Fengu yfir sig holskeflu haturs eftir að þau ákváðu að binda enda á meðgönguna Pútín hafnar fundi með Selenskí og ítrekar kröfur Rússa Vill fá Ísland inn og tólf í viðbót Nýr leki á rússneskum hluta geimstöðvarinnar Danska lögreglan komin með nóg af drukknum börnum Hafði leigutekjur af húsnæði krúnunnar Breyttu fósturvísum af meiri nákvæmni en áður „Menningarleg hnignun“: Bandaríkjastjórn skýtur á Breta vegna Nowak Mette-Marit á biðlista fyrir lungnaígræðslu Segir Kúbu næsta á eftir Íran Repúblikanar unnu kjördæmastríðið „Ekki óttast leiðina út úr þessu stríði“ Hezbollah harðneitar samkomulagi Ísraels og Líbanons Höfuðpaur í Foxtrot hafi skipulagt sprengju- og skotárásir í Noregi Pelley látinn fjúka og óvissa uppi um framtíð 60 mínútna Maður sem tók tíu í gíslingu í Kaliforníu skotinn til bana Týndur í sex daga en komst einn niður af Everest Taívanar líta til Úkraínu og Íran Sjá meira