Innlent

Aðal­steinn hleypur í skarðið

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Aðalsteinn Leifsson stundar nú nám í guðfræði.
Aðalsteinn Leifsson stundar nú nám í guðfræði. Vísir/Arnar

Aðalsteinn Leifsson, fyrrverandi ríkissáttasemjari, hleypur í skarðið sem ríkissáttasemjari í nokkra daga á meðan Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari sækir norrænan samráðsfund sáttasemjara. 

„Aðalsteinn kemur til þess að aðstoða í málinu að hluta til því hann er náttúrulega mjög góður í því og sérfræðingur og að hluta til því ég þarf að sækja norrænan samráðsfund sáttasemjara í nokkra daga,“ segir Ástráður.

Fundur var haldinn í kjaradeilu FÍA og Icelandair í dag. Fundurinn hófst klukkan fjögur og lauk um sjö. Engin formleg niðurstaða náðist á fundinum og hefur nýr ekki verið boðaður. Ástráður telur að annar fundur verði boðaður á næstu dögum.

 Fyrir helgi kynnti Icelandair heildstæðari nálgun á kjaramál flugmanna sem FÍA kynnti sér yfir helgina. Ekki liggur fyrir hver afstaða FÍA er gagnvart tillögum Icelandair.

Ástráður telur það ólíklegt að fundað verði í deilunni á meðan hann verður frá.

Kjaramál Vinnumarkaður Icelandair

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