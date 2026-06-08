Aðalsteinn hleypur í skarðið Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 8. júní 2026 20:52 Aðalsteinn Leifsson stundar nú nám í guðfræði. Vísir/Arnar Aðalsteinn Leifsson, fyrrverandi ríkissáttasemjari, hleypur í skarðið sem ríkissáttasemjari í nokkra daga á meðan Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari sækir norrænan samráðsfund sáttasemjara. „Aðalsteinn kemur til þess að aðstoða í málinu að hluta til því hann er náttúrulega mjög góður í því og sérfræðingur og að hluta til því ég þarf að sækja norrænan samráðsfund sáttasemjara í nokkra daga,“ segir Ástráður. Fundur var haldinn í kjaradeilu FÍA og Icelandair í dag. Fundurinn hófst klukkan fjögur og lauk um sjö. Engin formleg niðurstaða náðist á fundinum og hefur nýr ekki verið boðaður. Ástráður telur að annar fundur verði boðaður á næstu dögum. Fyrir helgi kynnti Icelandair heildstæðari nálgun á kjaramál flugmanna sem FÍA kynnti sér yfir helgina. Ekki liggur fyrir hver afstaða FÍA er gagnvart tillögum Icelandair. Ástráður telur það ólíklegt að fundað verði í deilunni á meðan hann verður frá. Kjaramál Vinnumarkaður Icelandair Mest lesið Magga Friðriks leitar til almennings eftir stuðningi Innlent Strunsaði úr viðtali: „Þú ert annaðhvort spillt eða heimsk“ Erlent Marius látinn laus Erlent Sérsveitaraðgerð á Eskifirði Innlent „Svaraðu spurningunni“ Innlent Séra Guðni Már kveður Ísland Innlent Leit að arftaka Höllu Bergþóru hafin: „Kemur í ljós“ Innlent Enn í lífshættulegu ástandi Innlent Vilhjálmur sagði af sér þingmennsku Innlent „Beinin af Jónasi skipta andskotans engu máli“ Innlent Fleiri fréttir „Börn eiga aldrei að borga fyrir gjörðir foreldra sinna“ Vilhjálmur sagði af sér þingmennsku Andmæla fundarboði aðalfundar Sósíalista Konukot og börn í brottfararstöð í brennidepli í kvöldfréttum Séra Guðni Már kveður Ísland Magga Friðriks leitar til almennings eftir stuðningi „Svaraðu spurningunni“ Sérsveitaraðgerð á Eskifirði Tjón upp á hundrað milljónir og eldsupptök ráðgáta Nær tvöföldun umsókna um meistaranám „Beinin af Jónasi skipta andskotans engu máli“ Verðlaunuðu Evrópusinna fyrir að sporna gegn óreiðu Leit að arftaka Höllu Bergþóru hafin: „Kemur í ljós“ Eldur í vinnuvél á Álfsnesi Vildi vita hvort varnarsamningi við Bandaríkin yrði teflt í tvísýnu með ESB-viðræðum Enn í lífshættulegu ástandi Lýsingar á ófremdarástandi við Konukot komi á óvart ESB á Alþingi, Konukot og sáttur Bubbi Samkomulag um landaheitið Ísland undirritað „Grundvallaratriði í rekstri að fólk komist til og frá“ Eftirlýstur hrækti á starfsmann skemmtistaðar og lögreglu Drengurinn fannst heill á húfi „Ofurnjósnaskip Pútíns“ í íslenskri lögsögu Framtíð moskítóflugunnar á Íslandi óljós en ræðst á næstu vikum Taka L-listann með sér í meirihluta Óumflýjanlegt að atvinnuleysi aukist Óttaslegnir íbúar binda vonir við nýjan meirihluta Hætt við sýningarflug Airbus-þotu yfir Reykjavík Braut kynferðislega á stúlku sem lá með skerta meðvitund á bráðamóttökunni Aðstoðuðu ferðamenn að Fjallabaki Sjá meira