Xi Jinping, forseti Kína, sótti í morgun kollega sinn Norður-Kóreu heim. Kim Jong Un tók vel á móti Xi og saman hétu þeir því að styrkja samband ríkjanna. Dregið hefur úr áhrifum Kínverja í Norður-Kóreu, samhliða auknum áhrifum Rússa þar og auknu efnahagslegu sjálfstæði Kóreumanna.
Þetta er í fyrsta sinn í sjö ár sem Xi fer til Norður-Kóreu en leiðtogarnir hittust síðast í Peking í september, þegar Kim fór þangað og virti fyrir sér hersýningu með Xi, Vladimír Pútín og öðrum leiðtogum.
Þar virtist vel tekið á móti honum og Peng Liyuan, eiginkonu hans. Kim og Ri Sol Ju, eiginkona hans, biðu þeirra á flugvellinum en síðar var svo haldin opinber athöfn í Pyongyang.
Ríkismiðlar Kína segja að Xi hafi sagst vilja styrkja samband ríkjanna á ýmsum sviðum. Hann vilji auka viðskipti milli ríkjanna, tækniþróun og samstarf í landbúnaði, svo eitthvað sé nefnt. Þá nefndi hann einnig aukið samstarf í varnarmálum og að ríkin gætu unnið saman að því að vernda fullveldi þeirra og hagsmuni.
AP fréttaveitan hefur eftir Kim að heimsókn Xi sýni fram á órjúfanlegt vinasamband ríkjanna og að hann vilji taka þá vináttu á næsta plan.
Hér að neðan má sjá myndefni frá Norður-Kóreu í morgun.
Ráðamenn í Kína eru, samkvæmt BBC, sagðir hafa áhyggjur af auknum umsvifum Rússa í Norður-Kóreu og er Xi sagður vilja styrkja ítök Kínverja þar á nýjan leik. Á undanförnum árum hefur Kim sent mikið magn hergagna og vopna til Rússlands, sem notað hefur verið við innrásina í Úkraínu. Þar að auki sendi hann einnig hermenn sem aðstoðuðu Rússa við að reka úkraínska hermenn á brott frá Kúrsk-héraði í Rússlandi í fyrra.
Í skiptum fyrir hergagnasendingar og vopnasölu er Kim sagður hafa fengið umtalsverða aðstoð frá Rússlandi, bæði efnahagslega og hernaðarlega, auk þess sem rússneskir ferðamenn hafa ferðast til ríkisins einangraða.
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Rússar eru sagðir hafa gert Kóreumönnum kleift að nútímavæða loftvarnir sínar og aðra hluta herafla Kims eins og eldflaugar, kafbáta og annað. Á sama tíma hefur þróun kjarnorkuvopna haldið áfram.
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Kóreumenn hafa einnig fengið matvæli og olíu frá Rússlandi á undanförnum árum.
Viðskiptin við Rússland og Kína hafa veikt alþjóðlegar refsiaðgerðir gegn einræðisríkinu verulega og aukið tekjur ríkisins. Tekjur ríkisstjórnar Kims af tölvuárásum norðurkóreskra hakkara, sem halda flestir til í Kína, eru einnig mjög miklar.
Samhliða þessari þróun hefur efnahagur Norður-Kóreu einnig tekið töluverðum stakkaskiptum.
Þegar Covid lék heimsbyggðina grátt lokaði Kim landamærum Norður-Kóreu alfarið og herti tökin verulega á öllum öngum samfélagsins, þó tökin hafi verið gífurleg fyrir.
Eins og fram kemur í grein New York Times voru landamæravörðum gefnar skipanir um að skjóta alla sem reyndu að flýja yfir þau og var farið í sérstakt átak gegn smygli og ósamþykktum viðskiptum innan ríkisins.
Smygl á alls konar afþreyingarefni frá Kína og Suður-Kóreu hefur einnig verið tekið fastari tökum. Fólk hefur verið tekið af lífi á almannafæri fyrir það að smygla þáttum af suðurkóreskum sápuóperum eða tónlist (K-pop) til Norður-Kóreu.
Með þessum aðgerðum hefur þjóðin í raun verið þvinguð til að reiða sig minna á innflutning og auka framleiðslu heimafyrir. Kim hefur lagt sérstaklega mikla áherslu á að auka sjálfbærni.
Kim lýsti því yfir fyrr á árinu á allsherjarþingi Kommúnistaflokks Norður-Kóreu að ríkið hefði nú gengið inn í nýtt tímabil velmegunar. Flokkurinn sagði fólk nú geta vonast eftir bæði „sætindum og byssukúlum“. Það er að segja að hægt sé að leggja bæði áherslu á hernaðaruppbyggingu og almennan efnahag.
Þó fátækt sé enn mikil víðast hvar í Norður-Kóreu hefur höfuðborgin breyst gífurlega, samkvæmt greinendum og öðrum sem þekkja til. Wall Street Journal tók til að mynda viðtal við ástralskan mann sem hefur farið oftar en hundrað sinnum til Norður-Kóreu.
Hann heitir Rowan Beard og segir Pyongyang hafa breyst gífurlega hratt og hún sé nánast óþekkjanleg miðað við hvernig hún var fyrir nokkrum árum en hann heimsótti borgina síðast fyrir Covid.
Hann segir að þar sé til að mynda nú hægt að nota forrit sambærilegt Uber til að panta leigubíl. Kínverskum rafmagnsbílum er ekið um götur borgarinnar og hægt er að greiða fyrir vörur og þjónustu með snjallsímum.
Þá hefur veitingastöðum og verslunum fjölgað og má nú einnig finna netkaffi í höfuðborginni, sem hefur einnig stækkað gífurlega hratt. Bara í fyrra voru byggð um tíu þúsund ný heimili í Pyongyang.
Hugveitur frá Suður-Kóreu benda einnig á að gervihnattamyndir af Norður-Kóreu sýni aukna umferð við olíugeymslustöðvar, þéttari umferð í Pyongyang og meira nýtt bílastæði. Þá sé Pyongyang um þrisvar sinnum bjartari að nóttu til en hún var fyrir einungis fimm árum.
Utan höfuðborgarinnar eru aðstæður þó ekki eins góðar. Sameinuðu þjóðirnar segja að tæplega ellefu af 26 milljónum íbúa Norður-Kóreu glími við vannæringu. Þá er landsframleiðsla Norður-Kóreu innan við prósent af landsframleiðslu Bandaríkjanna.
Skammdrægrum skotflaugum og stórskotaliðsflaugum og öðrum vopnum var skotið á loft frá Norður-Kóreu í morgun. Forsvarsmenn herafla Suður-Kóreu segja að eldflauginni, og öðrum ótilgreindum vopnum, hafi verið skotið á haf út en Norður-Kóreumenn hafa ekki tjáð sig um æfingarnar. Ráðamenn í Rússlandi og Kína lýstu á dögunum yfir andstöðu gegn refsiaðgerðum og viðskiptaþvingunum sem beitt hefur verið gegn einræðisríkinu.
Xi Jinping, forseti Kína, segir hættu á því að alþjóðasamfélagið fari aftur að lúta „frumskógarlögmálinu“. Samband Kínverja og Rússa sé hins vegar til þess gert að stuðla að stöðugleika. Vladimir Pútín Rússlandsforseti er staddur í opinberri heimsókn í Kína.
Lai Ching-te, forseti Taívan, segir þarlend stjórnvöld ekki munu grípa til aðgerða sem gætu leitt til átaka en á sama tíma muni þau ekki gefa eftir sjálfræði landsins.
Xi Jinpin, forseti Kína, varaði Donald Trump, kollega sinn frá Bandaríkjunum, við átökum milli ríkjanna við upphaf fundar þeirra í morgun. Þá mun Xi hafa sagt Trump að ef hann heldi rangt á spöðunum varðandi Taívan, eyríkið sem Kínverjar gera tilkall til, gæti það leitt til „gífurlega hættulegs ástands“ og „átaka“.
Xi Jinping, forseti Kína, hefur staðið fyrir miklum hreinsunum innan hersins. Margir háttsettir herforingjar hafa verið sviptir embættum og sakaðir um ýmis brot. Xi skipaði þá flesta sjálfur í stöður þeirra en síðan þá hafa þeir verið settir til hliðar og rannsakaðir fyrir hin ýmsu brot eins og spillingu.
Mannréttindasamtökin Transitional Justice Working Group (TJWG) segja aftökum hafa fjölgað verulega í Norður-Kóreu á meðan kórónuveirufaraldurinn stóð yfir. Samkvæmt nýrri skýrslu voru að minnsta kosti 153 teknir af lífi á árunum 2020 til 2024, samanborið við 44 á árunum 2015 til 2019.
Kim Jong Un, leiðtogi Norður-Kóreu, segir samband við Bandaríkin mögulegt en aðeins ef Bandaríkjamenn sætta sig við að kjarnorkuáætlun Norðurkóreumanna sé komin til að vera.