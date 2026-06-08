Marius látinn laus

Marius Borg Høiby hefur farið fram á og fengið samþykkt af héraðsdómi Óslóarborgar að hann verði látinn laus til að vera með móður sinni, Mette-Marit krónprinsessu Noregs. Saksóknari kærði ákvörðunina svo Marius situr áfram inni um tíma. Réttarhöld yfir honum hafa staðið frá í febrúar og er hann ákærður fyrir fjölda ofbeldis- og kynferðisbrota.
Skömmu eftir að héraðsdómurinn samþykkti lausnarbeiðnina kærði saksóknari ákvörðunina og þarf Marius að sitja áfram inni þar til áfrýjunardómstóll hefur tekið málið fyrir.
Veikindi Mette-Maritar krónprinsessu hafa ágerst verulega á undanförnum mánuðum en hún hefur um nokkur ár glímt við svokallaða lungnatrefjun. Marius hefur sætt gæsluvarðhaldi í rúma þrjá mánuði.
Hann er sonur Mette-Martiar úr fyrra sambandi hennar og því stjúpsonur Hákonar krónprins.
Mette-Marit er nú komin á biðlista eftir lungnaígræðslu. Skilyrði fyrir slíku er að eiga ekki nema eitt til tvö ár eftir ólifuð. Gunnar Guðmundsson lungnalæknir skýrði sjúkdóminn út fyrir lesendum um helgina.
„Að sitja inni þegar mamma er svona veik, það er óbærilegt,“ sagði hann fyrir rétti í dag.
Þinghald var lokað en því var aflétt í kjölfarið.
„Ég vil komast út til að vera með mömmu. Hver sunnudagur sem við hittumst gæti verið í síðasta skipti sem við sjáumst,“ sagði Marius.
Hann sagðist einnig vera edrú og að hann hefði engin áform um að fara út á lífið. Hann þvertók sömuleiðis fyrir það að hann hefði í hyggju að setja sig í samband við einhver vitnanna í máli hans.
Mette-Marit krónprinsessa og Hákon krónprins heimsóttu Óslóarfangelsi þar sem Marius situr inni í gær.
Fréttin var uppfærð eftir að saksóknari áfrýjaði ákvörðuninni.