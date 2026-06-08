Vilhjálmur Árnason hefur gert forseta Alþingis grein fyrir afsögn sinni en hann hóf störf sem bæjarstjóri Reykjanesbæjar 2. júní. Vilhjálmur hefur verið þingmaður Sjálfstæðisflokksins frá árinu 2013 fyrir Suðurkjördæmi og var varaformaður þingflokksins.
Nýr meirihluti Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins tók við í Reykjanesbæ eftir nýafstaðnar sveitarstjórnarkosningar en Vilhjálmur var oddviti Sjálfstæðismanna.
Miklar mannabreytingar hafa verið á þingflokki Sjálfstæðisflokksins síðustu misseri en innan við vika er síðan Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, fyrrverandi ráðherra og ritari flokksins, tilkynnti að hún myndi láta af þingmennsku. Vilhjálmur tók við af Áslaugu sem ritari Sjálfstæðisflokksins.
Þá kvaddi Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, fyrrverandi ráðherra og varaformaður Sjálfstæðisflokksins, þingið í apríl en hún hefur verið skipuð sendiherra. Bjarni Benediktsson, fyrrverandi forsætisráðherra og formaður flokksins, hætti á þingi í byrjun árs.
Fjallað hefur verið um þá ákvörðun Vilhjálms að segja ekki strax af sér þingmennsku og starfa samtímis sem bæjarstjóri og þingmaður í fjóra daga.
Þingmenn sem hafa setið á þingi í minnst tvö kjörtímabil eiga rétt á biðlaunum frá Alþingi í sex mánuði en samkvæmt reglum þingsins koma launagreiðslur nýs atvinnuveitenda til lækkunar ef fyrrverandi þingmaður fær annað starf innan hálfs árs. Í ljósi þess að mánaðartekjur Vilhjálms fyrir setu í bæjarstjórastóli nema um 2,8 milljónum króna og eru hærri en þingfararkaup falla biðlaunin niður.
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