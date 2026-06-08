Ísraelsher gerði árásir á skotmörk í mið- og vesturhluta Íran í morgun. Samkvæmt miðlum í Íran heyrðust sprengingar í borgunum Isfahan, Karaj, Tabriz og Tehran. Alþjóðaflugvellinum í höfuðborginni var lokað í kjölfar árásarinnar.
Íranir hafa þegar svarað árásunum með eldflaugaárás á Jerúsalem, þar sem sprengingar heyrðust yfir borginni.
Yfirlýst vopnahlé á svæðinu virðist nú í verulegri hættu eftir að Ísraelar gerðu árásir á Beirút um helgina, þrátt fyrir samkomulag við stjórnvöld í Líbanon í vikunni. Tveir létust og um 20 voru særðir.
Mohammad-Bagher Ghalibaf, forseti íranska þingsins, hefur sagt að herstöðvar Bandaríkjanna og herafli á svæðinu séu nú „lögmæt skotmörk“ fyrir Íran.
Þá greindu miðlar frá því í morgun að Hútar í Jemen hefðu gert árásir á skotmörk í Ísrael og hótað frekari árásum á skipaumferð á Rauðahaf.
Donald Trump Bandaríkjaforseti er sagður hafa lagt hart að Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísrael, í gær að halda aftur af sér í því að svara hefndarárásum Írana.
Á sama tíma þá sagði Trump í samtali við Financial Times að Netanyahu yrði tilneyddur til að sætta sig við það samkomulag sem forsetinn gerði við Íran.
„Það er ég sem ræð,“ er haft eftir Trump. „Hann mun ekki hafa um neitt að velja. Ég ræð. Ég tek allar ákvarðanirnar. Hann ræður engu.“
Olíuverð hækkaði um þrjú prósent í morgun.