Séra Guðni Már Harðarson hefur verið ráðinn sendiráðsprestur í Danmörku og prestur við íslenska söfnuðinn þar í landi. Hann hefur verið áberandi innan kirkjunnar og jarðsöng til að mynda tónlistarmanninn Björgvin Halldórsson og Bryndísi Klöru Birgisdóttur sem lést af sárum sínum eftir hnífstunguárás á Menningarnótt árið 2024.
Guðni mun hafa aðsetur í sendiráði Íslands í Kaupmannahöfn. Þjóðkirkjan greinir frá ráðningunni en staðan var auglýst laus til umsóknar í vor.
Í tilkynningu segir að Guðni hafi þjónað í Lindakirkju í Kópavogi síðustu átján ár en hann var vígður prestur til KFUM og KFUK og KSH í júní 2006. Þá hefur hann gegnt margvíslegum trúnaðarstörfum innan Þjóðkirkjunnar, Hins íslenska Biblíufélags, sumarbúða KFUM og KFUK og Minningarsjóðs Bryndísar Klöru. Hann er einnig sagður forsprakki og einn handritshöfunda barnaefnisins Daginn í dag.
Guðni lauk tveggja ára viðbótarnámi í Master of Theology með áherslu á sálgæslu og predikunarfræði í Luther Seminary í Saint Paul í Minnesota í Bandaríkjunum vorið 2017.
Hann er giftur Ásdísi Björnsdóttur enskukennara og eiga þau þrjú börn: Nóa Pétur, Dagmar Eddu og Signýju Náð.
Forseti Íslands, ráðherrar, tónlistarmenn og aðstandendur voru viðstaddir útför Björgvins Halldórssonar, eins ástsælasta tónlistarmanns þjóðarinnar, í Hallgrímskirkju í dag.
Útför Bryndísar Klöru Birgisdóttur verður frá Hallgrímskirkju klukkan 15 í dag. Útförinni verður streymt á Vísi.
Séra Guðni Már Harðarson, prestur í Lindakirkju, er gríðarlegur handboltaáhugamaður og er mættur með sína jákvæðu strauma til Malmö.