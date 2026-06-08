Innlent

Séra Guðni Már kveður Ís­land

Eiður Þór Árnason skrifar
Guðni Már Harðarson hefur lengst af starfað í Lindakirkju.
Guðni Már Harðarson hefur lengst af starfað í Lindakirkju. Aðsend

Séra Guðni Már Harðarson hefur verið ráðinn sendiráðsprestur í Danmörku og prestur við íslenska söfnuðinn þar í landi. Hann hefur verið áberandi innan kirkjunnar og jarðsöng til að mynda tónlistarmanninn Björgvin Halldórsson og Bryndísi Klöru Birgisdóttur sem lést af sárum sínum eftir hnífstunguárás á Menningarnótt árið 2024.

Guðni mun hafa aðsetur í sendiráði Íslands í Kaupmannahöfn. Þjóðkirkjan greinir frá ráðningunni en staðan var auglýst laus til umsóknar í vor.

Í tilkynningu segir að Guðni hafi þjónað í Lindakirkju í Kópavogi síðustu átján ár en hann var vígður prestur til KFUM og KFUK og KSH í júní 2006. Þá hefur hann gegnt margvíslegum trúnaðarstörfum innan Þjóðkirkjunnar, Hins íslenska Biblíufélags, sumarbúða KFUM og KFUK og Minningarsjóðs Bryndísar Klöru. Hann er einnig sagður forsprakki og einn handritshöfunda barnaefnisins Daginn í dag.

Guðni Már jarðsöng Björgvin Halldórsson í Hallgrímskirkju í apríl.Vísir/Vilhelm

Guðni lauk tveggja ára viðbótarnámi í Master of Theology með áherslu á sálgæslu og predikunarfræði í Luther Seminary í Saint Paul í Minnesota í Bandaríkjunum vorið 2017.

Hann er giftur Ásdísi Björnsdóttur enskukennara og eiga þau þrjú börn: Nóa Pétur, Dagmar Eddu og Signýju Náð.

Vistaskipti Þjóðkirkjan Danmörk

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