Þingmaður Sjálfstæðisflokksins sakaði utanríkisráðherra um Evrópumet í mótsögn þegar til umræðu var þjóðaratkvæðagreiðsla um aðildarviðræður við ESB. Forseti Alþingis þurfti að biðja þingmenn að halda ró sinni í umræðum
Nú þegar styttist í þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður við Evrópusambandið er farið að hitna í kolunum í Alþingishúsinu. Málið átti hug þingmanna í óundirbúnum fyrirspurnatíma á þinginu í morgun og þar sakaði Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins utanríkisráðherra um Evrópumet í mótsögnum.
„Sömuleiðis eru hér stjórnarliðar sem hvað eftir annað birta myndbönd þar sem þeir auglýsa afslátt af pizzum, afslátt af pizzum ef við göngum í Evrópusambandið. Afslátt af pizzum hvorki meira né minna. Svo kemur hæstvirtur ráðherra og segir: Þetta er allt mjög mismunandi, það er bara allur gangur á öllu eftir því um hvaða land ræðir. En það er búið að lofa okkur hérna 25 prósent lækkun á matvælaverði ef við göngum inn.“
„Mér finnst erfitt að heyra að háttvirtur þingmaður vilji ekki gefa ungu fólki kost á því þegar það er búið að taka ákvörðun um að kaupa íbúð, öðruvísi en að þurfa að borga hana þrisvar sinnum. Það er veruleikinn sem háttvirtur þingmaður vill,“ sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra.
„Svaraðu spurningunni,“ greip Guðlaugur Þór inn í.
„Ég er að svara spurningunni, ég er búin að svara henni í fyrra svari og mér finnst miður að mín svör eru ekki alltaf eftir hentugleika fyrir háttvirta þingmenn, þannig er það.“
Frammíköll hófust á ný og þurfti forseti Alþingis að skerast í leikinn.
„Ég bið háttvirta þingmenn að halda ró sinni hér í þingsal,“ sagði Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti þingsins.