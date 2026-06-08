Bretar setja ofan í við Vance vegna undirróðurs Kjartan Kjartansson skrifar 8. júní 2026 10:32 David Lammy (t.h.) og J.D. Vance (t.v.) hafa náð vel saman þrátt fyrir ólíkar stjórnmálaskoðanir. Lammy notaði samband þeirra til þess að gera Vance ljóst að hann fiskaði í gruggugu vatni með ummælum sínum um dráp á breskum unglingi. AP/Suzanne Plunkett Varaforsætisráðherra Bretlands segist hafa gert J.D. Vance, varaforseta Bandaríkjanna, ljóst að það hafi verið rangt af honum að kenna innflytjendum um dráp á ungum manni þar. Bandaríkjastjórn hefur notað drápið sem skotfæri í undirróður gegn innflytjendastefnu Evrópuríkja. Vance tengdi dráp á Henry Nowak, átján ára gömlum hvítum háskólanema, í Southampton við meinta „fjöldainnrás innflytjenda“ og sagði að Bretar ættu að fyllast „réttlátri reiði“ yfir því um helgina. Setti hann það einnig í samhengi við meinta pólitík „sjálfshaturs“ á Vesturlöndum. David Lammy, dómsmála- og varaforsætisráðherra Bretlands, segir að þeir Vance hafi rætt saman í síma í gær. Samtal þeirra hafi verið „kröftuglegt“. Í því hafi Lammy sagt bandaríska varaforsetanum að það hafi verið rangt af honum að kenna innflytjendum um dauða Nowak. „Við áttum viðkunnanlegt samtal vegna þess að við eigum samband okkar á milli en ég vildi gera honum ljóst að ég væri ósammála sumum þeirra staðhæfinga sem hann hélt fram og að kynna honum staðreyndir málsins,“ sagði Lammy við Sky-fréttastöðina. Á meðal þessara staðreynda sem Lammy reyndi að útskýra fyrir Vance var að morðingi Nowak væri breskur og að hann væri þegar á bak við lás og slá. Maðurinn var dæmdur í lífstíðarfangelsi í síðustu viku. „Þetta hefur ekkert með fjöldafólksflutninga að gera,“ sagði Lammy. Óeirðir þrátt fyrir hvatningu til stillingar Morðingi Nowak er breskur sikki en stórt samfélag þeirra er í Bretlandi. Hann notaði skrauthníf sem sikkar hafa heimild til þess að bera til þess að stinga piltinn til bana í desember. Sikkar er trúarhópur og byrjuðu indverskir sikkar að flytjast til Bretlands á fyrri hluta 20. aldar en af auknum krafti eftir síðari heimsstyrjöldina. Árásarmaðurinn laug að lögreglu að Nowak hefði ráðist á sig og beitt sig kynþáttaníði. Lögreglumenn sem brugðust við trúðu Nowak ekki þegar hann sagðist hafa verið stunginn og handjárnuðu hann. Nowak lést svo af sárum sínum. Frá mótmælum við lögreglustöð í Southampton á þriðjkudag. Ýmsir öfgahægrimenn og popúlískir stjórnmálamenn hafa reynt að notfæra sér dauða Henry Nowak til þess að ala á sundrung og hatri.AP/Gareth Fuller Fjölskylda Nowak hefur hvatt til stillingar og varað við því að drápið á honum sé notað til þess að ala á sundrung í bresku samfélagi. Hún hefur þar talað fyrir daufum eyrum en Nigel Farage, leiðtogi Umbótaflokksins, sagði morðið sýna að hvítir væru raunveruleg fórnarlömb kynþáttahyggju í síðustu viku. Óeirðir brutust einnig út í Southampton á þriðjudag þegar mótmælendur grýttu stólum, dósum, steinum og blysum í lögreglumenn. Líkti innflytjendastraumi við innrásina í Normandí Ummæli Vance um innflytjendur og drápið á Nowak eru aðeins nýjasta hrinan í endurteknum áróðri fulltrúa núverandi Bandaríkjastjórnar gegn Evrópu. Þeir hafa endurómað og stutt málflutning ýmissa evrópskra þjóðernisíhaldsflokka eins og Valkosts fyrir Þýskaland, Þjóðfylkingarinnar í Frakklandi og Vox á Spáni. Í nýrri þjóðaröryggisáætlun Bandaríkjastjórnar sem lögð var fram í vetur var talað um „hnignun vestrænnar siðmenningar“ vegna fjölgunar innflytjenda af öðrum uppruna en evrópskum í álfunni. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna sem titlar sjálfan sig „stríðsráðherra“, notaði ræðu í tilefni að því að 82 ár voru liðin frá innrás bandamanna í Normandí um helgina til þess að höggva enn í þennan sama knérunn. Talaði hann um „innrás hættulegrar hugmyndafræði“ í Evrópu og hvatti evrópsk stjórnvöld til þess að taka fyrir innflutning fólks, að því er segir í frétt Politico. „Því miður er nú önnur og hættuleg hugmyndafræði að gera inrás á öðrum evrópskum ströndum, strendur á Spáni, á Ítalíu, í Grikklandi og Búlgaríu, bátar og menn koma,“ sagði Hegseth og vísaði til fólks sem reynir að komast til Evrópu yfir Miðjarðarhaf frá Norður-Afríku. „Hvenær ætla evrópskar höfuðborgir að gera eitthvað í þessari innrás? Eða er það of seint? Ég bið þess að svo sé ekki, og ég held ekki,“ sagði Hegseth í ávarpi í bandaríska grafreitnum í Normandí þar sem bandarískir hermenn sem féllu í innrásinni sem hófst 6. júní 1944 eru grafnir. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, með blómsveig á minningarathöfn um innrásina í Normandí um helgina. Hann notaði ræðu sína þar til þess að gagnrýna innflytjendamál í Evrópu.AP/Jeremias Gonzalez Innrásin í Normandí sem Hegseth var í Frakklandi til þess að minnast var samstarf þúsunda hermanna frá vestrænum ríkjum sem tóku höndum saman til þess að stöðva framrás Þýskalands nasismans sem aðhylltist blóðuga kynþáttahyggju og hvíta yfirburðahyggju. Saman tókst bandamönnum að stökkva herliði nasista á flótta sem endaði með gersigri á þriðja ríkinu innan við ári eftir innrásina í Normandí. Tugir þúsunda sikka börðust með bandamönnum í síðari heimsstyrjöldinni. Upppfært 11:15 David Lammy var ranglega sagður utanríkisráðherra Bretlands í upphaflegri útgáfu fréttarinnar. Lammy er dómsmálaráðherra og varaforsætisráðherra. Bandaríkin Bretland Erlend sakamál Donald Trump Innflytjendamál Seinni heimsstyrjöldin Mest lesið Svona kemur þú í veg fyrir tvær kröfur vegna kílómetragjalds Neytendur „Ofurnjósnaskip Pútíns“ í íslenskri lögsögu Innlent Framtíð moskítóflugunnar á Íslandi óljós en ræðst á næstu vikum Innlent Ísraelar og Íranir skiptast á skotum en Trump segist við stjórnvölinn Erlent Drengurinn fannst heill á húfi Innlent Eitt er það sem Tómas vissi og gerði, annað hvað honum gekk til Innlent Eftirlýstur hrækti á starfsmann skemmtistaðar og lögreglu Innlent Skutu niður dróna yfir Lettlandi í fyrsta sinn Erlent Strunsaði úr viðtali: „Þú ert annaðhvort spillt eða heimsk“ Erlent Hætt við sýningarflug Airbus-þotu yfir Reykjavík Innlent Fleiri fréttir Strunsaði úr viðtali: „Þú ert annaðhvort spillt eða heimsk“ Bretar setja ofan í við Vance vegna undirróðurs Skutu niður dróna yfir Lettlandi í fyrsta sinn Öflugur jarðskjálfti úti fyrir Filippseyjum í nótt Ísraelar og Íranir skiptast á skotum en Trump segist við stjórnvölinn Íranir skjóta á Ísrael Stór rafmagnsflugvél reynd fyrir fyrsta flug Bregðast við skammarbréfi Þorgerðar og félaga Fær fangelsisfrí til að heimsækja móður sína Lungnaígræðsla ekki lækning heldur sjúkdómaskipti Sátu að sumbli þegar eldur blossaði skyndilega upp í bifreið Fengu yfir sig holskeflu haturs eftir að þau ákváðu að binda enda á meðgönguna Pútín hafnar fundi með Selenskí og ítrekar kröfur Rússa Vill fá Ísland inn og tólf í viðbót Nýr leki á rússneskum hluta geimstöðvarinnar Danska lögreglan komin með nóg af drukknum börnum Hafði leigutekjur af húsnæði krúnunnar Breyttu fósturvísum af meiri nákvæmni en áður „Menningarleg hnignun“: Bandaríkjastjórn skýtur á Breta vegna Nowak Mette-Marit á biðlista fyrir lungnaígræðslu Segir Kúbu næsta á eftir Íran Repúblikanar unnu kjördæmastríðið „Ekki óttast leiðina út úr þessu stríði“ Hezbollah harðneitar samkomulagi Ísraels og Líbanons Höfuðpaur í Foxtrot hafi skipulagt sprengju- og skotárásir í Noregi Pelley látinn fjúka og óvissa uppi um framtíð 60 mínútna Maður sem tók tíu í gíslingu í Kaliforníu skotinn til bana Týndur í sex daga en komst einn niður af Everest Taívanar líta til Úkraínu og Íran Albanir mótmæla harðlega fyrirhugaðri milljarðamæringaparadís Sjá meira