Margrét Friðriksdóttir leitar til almennings eftir styrkjum en hún hlaut að sögn þungt högg í héraðsdómi þegar hún var dæmd til að greiða sekt í ríkissjóð vegna ummæla um Barböru Björnsdóttur dómara þess efnis að hún væri lauslát mella.
Þá var Margréti gert að greiða málsvarnarkostnað sem slagar hátt í milljón. Margrét ritar mikla grein í málgagn sitt Fréttina þar sem hún rekur málið. Hún ætlar að áfrýja málinu en samkvæmt Margréti stendur ekki steinn yfir steini.
„Eins og flestum er kunnugt um þá hefur íslenska valdstjórnin verið með mig í heljargreipum í níu ár samfellt og hef ég þurft að sæta réttarstöðu sakbornings fyrir upplognar ákærur í að verða áratug,“ segir Margrét meðal annars í opnu bréfi.
Margrét greinir frá því að hún hafi rekið fréttamiðilinn Fréttin í að verða fimm ár vegna áróðurs og einsleitni íslenskra fréttamiðla. Hún segist hafa lagt sitt af mörkum nánast launalaust allan þennan tíma en hún sjái ekki eftir þessu framlagi sínu til samfélagsins. Hins vegar muni hún nú þurfa að leggja allt í að verjast „öfgaöflum og valdníðslu sem ég er að verða fyrir af ríkisvaldinu, og mun ég gera það með aðstoð míns lögmanns og öllum þeim sem geta aðstoðað mig.“
Eins og áður segir telur Margrét dóminn fráleitan og hún rekur ýmis dæmi um orð sem látin hafa verið falla en dómstóll talið heyra undir tjáningarfrelsi svo sem ókvæðisorð sem Sindri Þór Sigríðarson lét falla gegn Ingólfi Þórarinssyni. Sindri var á endanum dæmdur fyrir meiðyrði í Landsrétti.
Róðurinn hafi reynst erfiður að sögn Margrétar, Fréttin fái enga ríkisstyrki og viðbrögð auglýsenda hafa verið rýr. Margrét velkist ekki í vafa um hvers vegna það sé: „... þeir vilji ekki sjálfir lenda í hakkavélinni, þrátt fyrir að sjá óréttlætið í þessu öllu saman, fáir virðast eftir sem tilbúnir eru að verja málfrelsið.“
Allt þetta þýði að Margrét ætli að taka sér pásu frá ritstjórastörfum og verði því lítið að gerast á Fréttinni rétt á meðan. En þar verði þó að sjálfsögðu fluttar bráðnauðsynlegar fréttir. Margrét hvetur áskrifendur eftir sem áður til að styðja miðilinn því það kosti töluvert að halda síðunni opinni, meðal annars vegna kaupa á öryggiskerfum sem aðstandendur miðilsins hafa þurft að kaupa vegna tölvuárása.
Að endingu leitar Margrét eftir stuðningi. Hún segist opin fyrir því að selja stóran hluta af því sem hún á í Fréttinni ef einhver „sér tækifæri í vinsælum miðli sem hefur tugþúsundir lesenda í hverjum mánuði, allt er opið, mikilvægast er að Fréttin nái að halda lífi, því margir vilja hana dauða, því hún segir frá fleiri hliðum.“
Þá segist Margrét hafa verið hvött til að hefja söfnun og það geri hún nú: „Það er hægt að styrkja vörn mína gegn valdníðslu í gegnum félagasamtökin Náunginn hjálparsamtök sem stofnuð voru í þeim tilgangi að hjálpa þeim sem minna mega sín. Ég á ekki peninga til að leggja út milljónir í málskostnað og vona því kæru vinir að þið getið sýnt málstaðnum stuðning, margt smátt gerir eitt stórt.“
Margrét Friðriksdóttir, sem sætir ákæru fyrir meiðyrði í garð Barböru Björnsdóttur héraðsdómara, segir Barböru hafa framið á henni réttarmorð, með því að sakfella hana fyrir hótunarbrot. Hún hafið reiðst vegna þess og því ritað færslu á Facebook, þar sem hún úthúðaði dómaranum. Hún kveðst hafa opnað orðabók í leit að mildasta orðinu til þess að lýsa Barböru. „Viðbjóðslegur dómur og lauslát mella gefur sinn dóm,“ sagði hún meðal annars.
Margrét Friðriksdóttir, ritstjóri Fréttarinnar.is, er hætt við forsetaframboð. Hún stofnaði til meðmælalista fyrir fimm dögum síðan, en segir að sér hafi raunar ekki verið alvara með framboðinu.
Ólafur Kristjánsson gengst við því að vera maðurinn sem grínaðist með það að Edda Falak ynni ekki í Landsbankanum. Ólafur upplýsti um þetta í Bítinu í morgun og veltir fyrir sér hvers vegna vefsíðan Fréttin.is hafði ekki samband við hann til að athuga hvort um grín væri að ræða.