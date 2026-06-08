Innlent

Leit að arf­taka Höllu Berg­þóru hafin: „Kemur í ljós“

Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar
Úlfar Lúðvíksson gefur ekkert upp um það hvort hann ætli að sækja um embættið.
Úlfar Lúðvíksson gefur ekkert upp um það hvort hann ætli að sækja um embættið. vísir/vilhelm

Embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu hefur verið auglýst til umsóknar. Þekktum nöfnum hefur verið kastað fram nú þegar leit er hafin að arftaka Höllu Bergþóru Björnsdóttur.

Halla Bergþóra, sem sinnt hefur embættinu undanfarin ár, tók við embætti ríkislögreglustjóra þann 20. apríl og var staða hennar auglýst í kjölfarið.

Í síðasta þætti Þjóðmála sem kom út á föstudaginn var embættið til umræðu. Þar sagðist Gísli Freyr Valdórsson þáttastjórnandi hafa heyrt að Grími Hergeirssyni, lögreglustjóra á Suðurlandi, hefði verið boðin staðan.

„Þetta er maður búinn að fá úr ýmsum áttum að Grími Hergeirssyni hafi verið boðið starfið en hafnað því,“ sagði Gísl Freyr í þættinum.

Grímur gaf lítið fyrir slíkt tal í samtali við fréttastofu.

En ætlarðu að sækja um starfið?

„Ég er ekki með nein sérstök áform um það,“ sagði Grímur og spurði fréttamann í kjölfarið léttur í bragði hvenær umsóknarfresturinn rynni út.

Grímur Hergeirsson, lögreglustjóri á Suðurlandi, hefur verið settur ríkislögreglustjóri.Vísir/Anton Brink

Grímur var á meðal fjögurra sem sóttu um embætti ríkislögreglustjóra í desember. Hinir voru Birgir Jónasson sem þá var settur fangelsismálastjóri, Alda Hrönn Jóhannsdóttir, yfirlögfræðingur, aðstoðarsaksóknari og staðgengill lögreglustjóra og Halla Bergþóra Björnsdóttir sem fékk starfið.

„Kemur í ljós“

Þá hefur Úlfar Lúðvíksson, fyrrum lögreglustjóri á Suðurnesjum, verið orðaður við embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu. Hann var sömuleiðis kátur þegar fréttastofa sló á þráðinn og spurði hvort hann ætlaði að sækja um stöðuna.

„Kemur í ljós,“ sagði Úlfar og gaf ekkert meira upp.

Umsóknafrestur rennur út þann 26. júní og hafa menn því nægan tíma til að velta málum fyrir sér.

Lögreglan Stjórnsýsla

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