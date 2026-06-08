Leit að arftaka Höllu Bergþóru hafin: „Kemur í ljós“ Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar 8. júní 2026 12:45 Úlfar Lúðvíksson gefur ekkert upp um það hvort hann ætli að sækja um embættið. vísir/vilhelm Embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu hefur verið auglýst til umsóknar. Þekktum nöfnum hefur verið kastað fram nú þegar leit er hafin að arftaka Höllu Bergþóru Björnsdóttur. Halla Bergþóra, sem sinnt hefur embættinu undanfarin ár, tók við embætti ríkislögreglustjóra þann 20. apríl og var staða hennar auglýst í kjölfarið. Í síðasta þætti Þjóðmála sem kom út á föstudaginn var embættið til umræðu. Þar sagðist Gísli Freyr Valdórsson þáttastjórnandi hafa heyrt að Grími Hergeirssyni, lögreglustjóra á Suðurlandi, hefði verið boðin staðan. „Þetta er maður búinn að fá úr ýmsum áttum að Grími Hergeirssyni hafi verið boðið starfið en hafnað því,“ sagði Gísl Freyr í þættinum. Grímur gaf lítið fyrir slíkt tal í samtali við fréttastofu. En ætlarðu að sækja um starfið? „Ég er ekki með nein sérstök áform um það,“ sagði Grímur og spurði fréttamann í kjölfarið léttur í bragði hvenær umsóknarfresturinn rynni út. Grímur Hergeirsson, lögreglustjóri á Suðurlandi, hefur verið settur ríkislögreglustjóri.Vísir/Anton Brink Grímur var á meðal fjögurra sem sóttu um embætti ríkislögreglustjóra í desember. Hinir voru Birgir Jónasson sem þá var settur fangelsismálastjóri, Alda Hrönn Jóhannsdóttir, yfirlögfræðingur, aðstoðarsaksóknari og staðgengill lögreglustjóra og Halla Bergþóra Björnsdóttir sem fékk starfið. „Kemur í ljós“ Þá hefur Úlfar Lúðvíksson, fyrrum lögreglustjóri á Suðurnesjum, verið orðaður við embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu. Hann var sömuleiðis kátur þegar fréttastofa sló á þráðinn og spurði hvort hann ætlaði að sækja um stöðuna. „Kemur í ljós,“ sagði Úlfar og gaf ekkert meira upp. Umsóknafrestur rennur út þann 26. júní og hafa menn því nægan tíma til að velta málum fyrir sér. Lögreglan Stjórnsýsla Mest lesið Strunsaði úr viðtali: „Þú ert annaðhvort spillt eða heimsk“ Erlent Svona kemur þú í veg fyrir tvær kröfur vegna kílómetragjalds Neytendur „Ofurnjósnaskip Pútíns“ í íslenskri lögsögu Innlent Framtíð moskítóflugunnar á Íslandi óljós en ræðst á næstu vikum Innlent Enn í lífshættulegu ástandi Innlent Drengurinn fannst heill á húfi Innlent Ísraelar og Íranir skiptast á skotum en Trump segist við stjórnvölinn Erlent Eitt er það sem Tómas vissi og gerði, annað hvað honum gekk til Innlent Skutu niður dróna yfir Lettlandi í fyrsta sinn Erlent „Grundvallaratriði í rekstri að fólk komist til og frá“ Innlent Fleiri fréttir Vildi vita hvort varnarsamningi við Bandaríkin yrði teflt í tvísýnu með ESB-viðræðum Enn í lífshættulegu ástandi Lýsingar á ófremdarástandi við Konukot komi á óvart ESB á Alþingi, Konukot og sáttur Bubbi Samkomulag um landaheitið Ísland undirritað „Grundvallaratriði í rekstri að fólk komist til og frá“ Eftirlýstur hrækti á starfsmann skemmtistaðar og lögreglu Drengurinn fannst heill á húfi „Ofurnjósnaskip Pútíns“ í íslenskri lögsögu Framtíð moskítóflugunnar á Íslandi óljós en ræðst á næstu vikum Taka L-listann með sér í meirihluta Óumflýjanlegt að atvinnuleysi aukist Óttaslegnir íbúar binda vonir við nýjan meirihluta Hætt við sýningarflug Airbus-þotu yfir Reykjavík Braut kynferðislega á stúlku sem lá með skerta meðvitund á bráðamóttökunni Aðstoðuðu ferðamenn að Fjallabaki „Það er prjónabylting í gangi á Íslandi“ Frábær árangur Teits í alþjóðlegri keppni Eitt er það sem Tómas vissi og gerði, annað hvað honum gekk til Rýnt í stöðu Icelandair og prjónagarn selst upp Gæslan fylgist grannt með rússnesku skipi Dæmdur fyrir tvær nauðganir: Kom steinmunum fyrir í kynfærum konu Evran, Icelandair, brottfararstöð og Bubbi á Sprengisandi „Þetta er bara alveg svívirðilegt“ Tilkynnt í annarlegu ástandi og reyndist vera á stolnum bíl Kærðir fyrir að aka á nagladekkjum Harður árekstur á Reykjanesbraut Fjármálastjórinn verður sveitarstjóri Bjóða bæjarbúum á bakgarðstónleika Segir hægrið sækja fram gegn náttúruvernd og mannréttindum Sjá meira