Að minnsta kosti fimmtán eru látnir og um 130 slasaðir eftir að öflugur jarðskjálfti reið yfir suðurhluta Filippseyja í nótt eða um klukkan hálftólf að íslenskum tíma.
Upptök hans skjálftans voru úti fyrir ströndum eyjunnar Mindanao og mældist skjálftinn 7,8 stig að stærð. Í upphafi voru flóðbylgjuviðvaranir gefnar út fyrir önnur lönd á svæðinu líkt og Japan og Indósesíu en þær hafa flestar verið afturkallaðar.
Forseti Filippseyja, Ferdinand Marcos yngri sagði í ávarpi til þjóðarinnar að öllum björgunaraðilum í landinu hafi verið skipað að bregðast við hið snarasta auk þess sem hann biðlaði til fólks að færa sig á svæði hátt yfir sjávarmáli ef til flóða kæmi af völdum skjálftans.
Borg, sem nefnd er í höfuðið á hershöfðingjanum Santos varð verst úti, og þar hafa tugir bygginga hrunið til grunna. Óttast er að tala látinna eigi eftir að hækka þegar líður á daginn.