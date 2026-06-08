Erlent

Öflugur jarð­skjálfti úti fyrir Filipps­eyjum í nótt

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Versta ástandið er sagt í borginni General Santos þar sem tugir húsa jöfnuðust við jörðu.
Versta ástandið er sagt í borginni General Santos þar sem tugir húsa jöfnuðust við jörðu. Philippine Red Cross via AP

Að minnsta kosti fimmtán eru látnir og um 130 slasaðir eftir að öflugur jarðskjálfti reið yfir suðurhluta Filippseyja í nótt eða um klukkan hálftólf að íslenskum tíma.

Upptök hans skjálftans voru úti fyrir ströndum eyjunnar Mindanao og mældist skjálftinn 7,8 stig að stærð. Í upphafi voru flóðbylgjuviðvaranir gefnar út fyrir önnur lönd á svæðinu líkt og Japan og Indósesíu en þær hafa flestar verið afturkallaðar.

Forseti Filippseyja, Ferdinand Marcos yngri sagði í ávarpi til þjóðarinnar að öllum björgunaraðilum í landinu hafi verið skipað að bregðast við hið snarasta auk þess sem hann biðlaði til fólks að færa sig á svæði hátt yfir sjávarmáli ef til flóða kæmi af völdum skjálftans.

Borg, sem nefnd er í höfuðið á hershöfðingjanum Santos varð verst úti, og þar hafa tugir bygginga hrunið til grunna. Óttast er að tala látinna eigi eftir að hækka þegar líður á daginn.

Filippseyjar

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