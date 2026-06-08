Innlent

Sérsveitaraðgerð á Eski­firði

Samúel Karl Ólason skrifar
Sérsveitar- og lögreglumenn að störfum á Eskifirði.
Sérsveitar- og lögreglumenn að störfum á Eskifirði.

Sérsveitarmenn voru að störfum á Eskifirði í dag. Götu í bænum var lokað í dag og sáust sérsveitarmenn fara inn í hús þar. Þá var Lögreglan á Austurlandi einnig með dróna á lofti yfir bænum um tíma.

Lögreglan á Austurlandi bað um aðstoð sérsveitarinnar. Kristján Ólafur Guðnason, yfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni á Austurlandi, segir aðgerðirnar tengjast rannsókn máls hjá lögreglunni.

Einn hafi verið handtekinn og hann hafi verið færður til yfirheyrslu. Aðgerðum sé lokið.

Fréttin hefur verið uppfærð.

Lögreglumál Fjarðabyggð

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