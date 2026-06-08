Sérsveitarmenn voru að störfum á Eskifirði í dag. Götu í bænum var lokað í dag og sáust sérsveitarmenn fara inn í hús þar. Þá var Lögreglan á Austurlandi einnig með dróna á lofti yfir bænum um tíma.
Lögreglan á Austurlandi bað um aðstoð sérsveitarinnar. Kristján Ólafur Guðnason, yfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni á Austurlandi, segir aðgerðirnar tengjast rannsókn máls hjá lögreglunni.
Einn hafi verið handtekinn og hann hafi verið færður til yfirheyrslu. Aðgerðum sé lokið.
Fréttin hefur verið uppfærð.