Hópur fólks sem samanstendur af tólf félögum í Sósíalistaflokki Íslands andmælir fundarboðun og þeim ákvörðunum sem teknar voru á aðalfundi flokksins sem fór fram um helgina, 6.–7. júní, og segir hann hafa verið skipulagðan í leynd.
Sara Stef. Hildardóttir, ein þeirra sem standa fyrir andmælunum, segir þetta vera brot á félagalögum í samtali við Vísi. „Það er félagafrelsi í landinu og fólk má vera skráð í þau félög sem það vill. Og ef þú ert gildur félagi þá áttu allan rétt á því að taka þátt í aðalfundi félagsins.“
Hún segir hluta hópsins, sem hafi hvorki sagt sig úr flokknum né verið rekinn úr honum, ekki hafa borist greiðsluseðill til þess að greiða félagsgjöldin. Aðra segir hún hafa borgað félagsgjöldin en þrátt fyrir það ekki fengið fundarboð.
„Þannig að jafnvel þótt þú sért skráður í félagið, þá færðu ekki sendan greiðsluseðil og hjá þeim sem fá þó sendan greiðsluseðil og borga félagsgjöld er þeim samt ekki boðið á aðalfund.“
Hópurinn segir aðalfund flokksins sem fór fram um helgina vera ólögmætan og segja allar þær ákvarðanir og kjör í stjórnir sem þar fóru fram ógildar. Engin þeirra hafi fengið fundarboð og fundinn hvergi hafa verið auglýstan á vef flokksins né samfélagsmiðlum, segir í andmælum félaganna sem fréttastofu bárust.
Þó fengu einhverjir valdir félagar flokksins fundarboð í tölvupósti þann 27. maí síðastliðinn. Ekki var hægt að sækja fundinn með fjarfundarbúnaði sem hópurinn segir venju flokksins, sér í lagi þar sem flokkurinn býður fram á landsvísu.
Fundurinn var haldinn 25 kílómetrum austur af Akureyri, að Stórutjarnarskóla, um helgina að sögn hópsins.
Hann segir mikla leynd hafa hvílt yfir undirbúningi fundarins og gagnrýnir það að hann hafi verið haldinn í mikilli fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu þar sem meirihluti félaga býr. Sara segir hópinn hafa orðið var við fundinn á samfélagsmiðlum um helgina „Þá varð manni ljóst að þetta hafi verið framkvæmt með mikilli leynd og þá hefur greinilega verið algjört fjölmiðlabann meðal þeirra fáu félaga sem fengu fundarboð,“ segir hún.
Sara segir þau knúin til þess að kæra fundinn til Fyrirtækjaskrár og segir hugsanlegt næsta skref að fara með málið lengra. „Sósíalistaflokkurinn er náttúrulega á styrkjum frá dómsmálaráðuneytinu, það væri hægt að færa rök fyrir því að þetta mætti tilkynna til dómsmálaráðuneytisins“
Hún segir félaga hafa sætt útilokun frá þátttöku í starfi flokksins frá því á aðalfundi flokksins í fyrra þar sem hópur sem stillti sér upp til höfuðs Gunnari Smára og fylkingu hans hlaut kjör í stjórn. Sara segir mörg hundruð manns hafa sagt sig úr flokknum eftir „yfirtökuna“.
Aðspurð hvort þau gruni að fleiri en þeir sem skrifuðu undir andmælin séu í sömu sporum og hafi ekki fengið fundarboð þrátt fyrir að hafa ekki sagt sig úr flokknum svarar Sara játandi og segir: „En í öllu falli þá eru þetta ólöglegar tilfæringar hjá þeim miðað við lög landsins sem segja að það sé félagafrelsi. Fólk má skrá sig í félög og stjórnir félaga sem eru kjörnar lýðræðislega geta ekki farið svona fram gagnvart félögum.“
Sæþór Benjamín Randalson, formaður framkvæmdastjórnar Sósíalistaflokksins, vildi ekki tjá sig um málið að svo stöddu en boðar yfirlýsingu frá stjórn flokksins á næstu dögum.