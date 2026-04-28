„Mamma mín var skotin í Karli, trúið þið því?“

Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, tók í dag á móti Karli Bretakonungi og Kamillu drottningu í Hvíta húsinu í Washington DC. Konungshjónin hófu í dag fjögurra daga opinbera heimsókn til Bandaríkjanna og ávarpaði Trump þau fyrir utan Hvíta húsið. Þar sagði Trump meðal annars frá því að móðir hans hefði verið skotin í Karli konungi á árum áður.
Í upphafi ávarps síns talaði Trump fallega um samskipti Bandaríkjanna og Bretlands. Þó að hann hafi sjálfur ítrekað verið mjög gagnrýninn á Bretland á undanförnum vikum, sagðist Trump sannfærður um að gott samband ríkjanna myndi vara um ókomna framtíð.
Þá lofaði hann Elísabetu drottningu sem dó árið 2022.
Trump sagðist þakklátur fyrir að hafa kynnst henni og talaði um tréð sem hún gróðursetti fyrir utan Hvíta húsið á árum áður. Tréð væri ekki ósvipað bandarísku þjóðinni að því leyti að henni hefði verið sáð með breskum höndum í bandarískri jörðu.
.@POTUS on His Majesty King Charles III's address to Congress: "There, the direct descendant of King George III will speak to the direct successor of the very body that gathered in Independence Hall on July 4th, 1776. If John Adams and George Washington or the King’s fifth… pic.twitter.com/yYHzwJznBc— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 28, 2026
.@POTUS on His Majesty King Charles III's address to Congress: "There, the direct descendant of King George III will speak to the direct successor of the very body that gathered in Independence Hall on July 4th, 1776. If John Adams and George Washington or the King’s fifth… pic.twitter.com/yYHzwJznBc
Þá talaði Trump einnig fallega um Karl sjálfan og vék orðum sínum einnig að móður sinni, sem fæddist í Skotlandi. Forsetinn sagði að hún hefði verið mjög hrifin af bresku konungsfjölskyldunni og sérstaklega Elísabetu.
Þá hefði hún verið sérstaklega hrifin af ungum Karli. Hann hefði verið svo sætur.
„Móðir mín var skotin í Karli, trúið þið því?“
.@POTUS: "I also remember her saying very clearly look, young Charles, he's so cute. My mother, had a crush on Charles. Can you believe it? I wonder what she's thinking right now." 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/3bh6pHC7OM— Trump War Room (@TrumpWarRoom) April 28, 2026
.@POTUS: "I also remember her saying very clearly look, young Charles, he's so cute. My mother, had a crush on Charles. Can you believe it? I wonder what she's thinking right now." 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/3bh6pHC7OM
Karl mun svo seinna í dag ávarpa báðar deildir bandaríska þingsins, fyrstur breskra konunga eða drottninga, en hægt er að fylgjast með heimsókn konungsins í spilaranum hér að neðan.
Með því að spóla aftur í spilaranum má einnig finna ávarp Trumps.
Fjögurra daga opinber heimsókn Karls III Bretakonungs og Kamillu drottningar til Bandaríkjanna hófst í gær. Öryggisgæsla er sérstaklega mikil vegna banatilræðisins við Bandaríkjaforseta um helgina.
Uppgjafarhermaður sem særðist alvarlega í Falklandseyjastríðinu árið 1982 vonar að Karli Bretakonungi takist að lægja öldurnar í opinberri heimsókn sinni til Bandaríkjanna. Lekinn tölvupóstur úr varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna lagði til að endurmeta viðurkenningu á tilkalli Breta til eyjanna.
Breska ríkisstjórnin ítrekar að Bretland muni ekki láta Falklandseyjar af hendi. Í leknum tölvupósti úr varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna er því velt upp að endurskoða stuðning við tilkall Bretlands til eyjanna vegna meints skeytingarleysis Breta í stríðinu við Íran.