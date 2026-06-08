Strunsaði úr viðtali: „Þú ert annaðhvort spillt eða heimsk“ Samúel Karl Ólason skrifar 8. júní 2026 10:44 Trump kastaði hljóðnemanum í jörðina og kvartaði yfir því að hafa eytt klukkutíma í viðtalið áður en hann gekk á brott. Donald Trump gekk út úr viðtali sem birt var um helgina eftir að fréttakona mótmælti staðhæfingum hans um kosningasvindl í Kaliforníu og í forsetakosningunum 2020. Auk þess hafði hann orðið pirraður þegar hann var spurður út í umdeildan skaðabótasjóð og það hvort menn sem játuðu að hafa beitt lögregluþjóna ofbeldi í árásinni á þinghús Bandaríkjanna hefðu átt rétt á því að fá greitt úr sjóðnum. Viðtalið var tekið í Wisconsin á föstudaginn af Kristen Welker og fyrir Meet the press-þátt NBC. Trump var þá á leið á viðburð með bændum í ríkinu en mikil rigning heyrðist í viðtalinu og truflaði það á köflum. Það var birt á sunnudaginn. Þegar hann sleit viðtalinu sagði forsetinn að Welker væri spillt, eins og „þeir“. Það var þegar hún bað hann um að færa sannanir fyrir ummælum um að verið væri að svindla í kosningunum um embætti ríkisstjóra Kaliforníu. Trump hafði sagt að eftir heila fjóra daga væri talningu atkvæða í Kaliforníu langt frá því að vera lokið. Þetta sagði hann til marks um að verið væri að svindla þar og sagði hann einnig að Repúblikönum vegnaði ekki vel í ríkinu, sem er rétt ef marka má kannanir. Welker benti á að talning atkvæða í Kaliforníu gengi alltaf hægt fyrir sig og bað hann um að færa sönnur fyrir orðum sínum. „Þeir eru spilltir, alveg eins og þú ert spillt. Miðillinn þinn er spilltur og Meet the press er spillt,“ sagði Trump. Hann fór því næst að endurtaka gamlar lygar um að umfangsmikið kosningasvindl hefði kostað hann sigur í forsetakosningunum 2020. Þegar Welker reyndi að ræða frekar við Trump sagði hann: „Þú ert annaðhvort spillt eða heimsk. Þú spilar upp í hendurnar á þeim með þessu kjaftæði. Þú veist að kosningarnar eru spilltar. Stöðin þín veit að þær eru spilltar.“ Að endingu tók Trump af sér hljóðnemann, kastaði honum í jörðina og sagði: „Takk fyrir elskan. Skemmtu þér vel.“ Þá kvartaði hann yfir því að hafa setið með henni í klukkustund Trump has a meltdown and ends the interview Welker: Just to be very clear, there's no evidence of what you're saying.Trump: There’s a lot of evidence. There’s tremendous evidence. There’s nothing but evidence. The election was rigged. And it’s happening again in California.… pic.twitter.com/8xcPKFGE6m— Acyn (@Acyn) June 7, 2026 Welker sagði þegar viðtalið var birt að hún hefði rætt við Trump eftir viðtalið. Þá hefði hann sagt að rigningin hefði gert viðtalið erfitt og sagst ætla að ræða við hana aftur í framtíðinni. Áhugasamir geta séð viðtalið í heild hér. Fyrr í viðtalinu, áður en Trump sleit því, hafði Walker spurt Trump út í verulega umdeildan skaðabótasjóð sem ætlað var að greiða fólki skaðabætur vegna meintrar vopnvæðingar réttarkerfis Bandaríkjanna gegn því. Ætlanir dómsmálaráðuneytisins um stofnun sjóðsins hafa verið harðlega gagnrýndar af bæði Demókrötum og Repúblikönum og þá meðal annars á þeim grundvelli að með honum vildi Trump gefa bandamönnum sínum peninga skattgreiðenda. Útlit er fyrir að ekkert verði af stofnun sjóðsins og þá að miklu leyti vegna andstöðu þingmanna Repúblikanaflokksins gegn honum. Sjóðurinn var hluti af samkomulagi sem Todd Blanche, starfandi dómsmálaráðherra Bandaríkjanna og fyrrverandi einkalögmaður Trumps, gerði við forsetann vegna málsóknar hans gegn Skattinum í Bandaríkjunum. Sjá einnig: Skaðabótasjóður Trumps í hættu Blanche hefur sagt að sjóðurinn verði ekki stofnaður en Trump hefur sagt að honum finnist sjóðurinn frábær hugmynd og vilji að hann verði stofnaður. Welker spurði Trump hvort búið væri að hætta við sjóðinn eða ekki. Við það hélt Trump því fram að ríkisstjórn Joes Biden og „öfgasinnaðir vinstri sinnaðir geðsjúklingar“ sem henni tengdust hefðu komið hræðilega fram við fólk, hann verst af öllum. Margir hefðu misst allt sitt vegna þessarar vopnvæðingar. Forsetinn sagði að ef hann fengi að ráða myndi þetta fólk fá alla þá peninga sem það ætti skilið. Hann sagði að ef sjóðurinn yrði ekki samþykktur yrði hann vonsvikinn. Hvað varðar fólk sem tók þátt í árásinni á þinghúsið þann 6. janúar 2021, þegar stuðningsmenn Trumps ruddu sér leið þar inn til að koma í veg fyrir formlega staðfestingu úrslita forsetakosninganna, gaf Trump til kynna að spilltar löggur hefðu komið sökinni á það fólk. Welker benti sérstaklega á menn sem hefðu játað að ráðast á lögregluþjóna með ofbeldi og hélt Trump því fram að fólkinu hefði verið boðið inn í þinghúsið og að eina ástæðan fyrir því að þeir hefðu játað brot gegn lögregluþjónum hefði verið ótti við þunga fangelsisdóma. „Veistu af hverju þeir játuðu? Því þeim var sagt að þeir færu í fangelsi í fimmtán ár, af því að þeir voru hræddir,“ sagði Trump. „Þeim var hleypt inn í húsið.“ Eftir viðtalið, þegar hann var að ræða við áðurnefnda bændur, sagði Trump að hann hefði orðið reiður vegna rigningarinnar. Hann sagðist ekki hafa verið ánægður með starfsmenn NBC en þau hafi skemmt sér vel. Trump shortly after this meltdown: I just did an interview…but it was raining. It was with NBC fake news. And because it was raining, I got a little bit angry at them. I was not happy with them. But we had a good time. https://t.co/XjkNG9ps8C pic.twitter.com/5LicNnvJUt— Acyn (@Acyn) June 7, 2026 Bandaríkin Donald Trump Forsetakosningar í Bandaríkjunum 2020 Mest lesið Svona kemur þú í veg fyrir tvær kröfur vegna kílómetragjalds Neytendur „Ofurnjósnaskip Pútíns“ í íslenskri lögsögu Innlent Framtíð moskítóflugunnar á Íslandi óljós en ræðst á næstu vikum Innlent Ísraelar og Íranir skiptast á skotum en Trump segist við stjórnvölinn Erlent Drengurinn fannst heill á húfi Innlent Eitt er það sem Tómas vissi og gerði, annað hvað honum gekk til Innlent Eftirlýstur hrækti á starfsmann skemmtistaðar og lögreglu Innlent Skutu niður dróna yfir Lettlandi í fyrsta sinn Erlent Strunsaði úr viðtali: „Þú ert annaðhvort spillt eða heimsk“ Erlent Hætt við sýningarflug Airbus-þotu yfir Reykjavík Innlent Fleiri fréttir Strunsaði úr viðtali: „Þú ert annaðhvort spillt eða heimsk“ Bretar setja ofan í við Vance vegna undirróðurs Skutu niður dróna yfir Lettlandi í fyrsta sinn Öflugur jarðskjálfti úti fyrir Filippseyjum í nótt Ísraelar og Íranir skiptast á skotum en Trump segist við stjórnvölinn Íranir skjóta á Ísrael Stór rafmagnsflugvél reynd fyrir fyrsta flug Bregðast við skammarbréfi Þorgerðar og félaga Fær fangelsisfrí til að heimsækja móður sína Lungnaígræðsla ekki lækning heldur sjúkdómaskipti Sátu að sumbli þegar eldur blossaði skyndilega upp í bifreið Fengu yfir sig holskeflu haturs eftir að þau ákváðu að binda enda á meðgönguna Pútín hafnar fundi með Selenskí og ítrekar kröfur Rússa Vill fá Ísland inn og tólf í viðbót Nýr leki á rússneskum hluta geimstöðvarinnar Danska lögreglan komin með nóg af drukknum börnum Hafði leigutekjur af húsnæði krúnunnar Breyttu fósturvísum af meiri nákvæmni en áður „Menningarleg hnignun“: Bandaríkjastjórn skýtur á Breta vegna Nowak Mette-Marit á biðlista fyrir lungnaígræðslu Segir Kúbu næsta á eftir Íran Repúblikanar unnu kjördæmastríðið „Ekki óttast leiðina út úr þessu stríði“ Hezbollah harðneitar samkomulagi Ísraels og Líbanons Höfuðpaur í Foxtrot hafi skipulagt sprengju- og skotárásir í Noregi Pelley látinn fjúka og óvissa uppi um framtíð 60 mínútna Maður sem tók tíu í gíslingu í Kaliforníu skotinn til bana Týndur í sex daga en komst einn niður af Everest Taívanar líta til Úkraínu og Íran Albanir mótmæla harðlega fyrirhugaðri milljarðamæringaparadís Sjá meira