Oddvitaáskorunin: „Sérvitur sveitavargur“

Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2026 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í sveitarfélögum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum spurningum.
Ómar Gunnarsson er oddviti X-Ó Óskalistans í Norðurþingi.
Ég er uppalinn á sveitabæ í Núpasveit. Núna bý ég ásamt eiginkonu minni, Halldísi Grímu Halldórsdóttur frá Bjarnastöðum í Öxarfirði og fjórum börnum á Kópaskeri. Ég er menntaður bifvélavirki, húsamálari og meindýraeyðir og rek mitt eigið fyrirtæki við ýmiss konar viðhaldsverkefni tengdri menntun minni.
Frá því á unglingsárum hef ég haft töluverðan áhuga á málefnum tengdum sveitarfélaginu, en ekki látið ljós mitt skína á þeim í þeim málum fyrr, þrátt fyrir fjölda áskorana í gegnum tíðina.
Norðurþing er 20 ára gamalt sveitarfélag, sem varð til við sameiningu margra smárra sveitarfélaga. Það er mín skoðun að sú aðgerð hafi ekki tekist eins og lagt var upp með. Það er því eitt af meginmálefnum mínum að koma á sátt, góðum samskiptum og trausti milli allra aðila um allt sveitarfélagið. Það eru fáir sáttir við fyrirkomulagið eins og það er í dag, hvar sem þeir búa.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Sennilega á Austurlandi“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Nú Brosir Nóttin, eftir Theódór Gunnlaugsson.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Það er eitthvað sem erfitt er að svara nema kafa í reikninga, en dettur helst í hug að skoða þyrfti leigusamninga við einkaaðila, aðkeypta sérfræðiþjónustu og yfirbyggingu stjórnkerfis. Þjónustu er ekki hægt að skerða meir að svo stöddu.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau
„Viðhald fasteigna“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
„Sérvitur sveitavargur“
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Hringja“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Listinn er svo ný til kominn, að svoleiðst ágreiningur hefur ekki komið upp.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Tungumálasérfræðingur, gæti skilið og talað mikið fleiri tungumál.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„Ég hugsa að ég muni fljótlega gera atlögu um breytingar á refaveiðum og minkaveiðum, sem gæti orðið umdeilt málefni nú sem endra nær, lítið mál en áhrifamikið.“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Ég er lélegur í því að nota hana.Ég hef einstaka sinnum notað hana, þá helst að spyrja spurninga eða hjálpa til við ritvinnslu.“
Hvaða flokki gætir þú hugsað þér að mynda meirihluta með? Hvaða flokki gætir þú alls ekki unnið með?
„Það er allt opið í þeim málum, við erum nýtt framboð.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Þegar 10. bekk lauk fannst mér skorta mikið leiðbeiningar um framhaldið. Á þessum tímapunkti þurfti ég að flytja að heiman til að mennta mig meira. Þá tel ég mig hafa gert mistök, að fara ekki beint í Vélskóla Íslands ( Nú Tækniskólann) í vélstjórnarnám. Ég tel að það hefði breitt miklu í mínu lífi. Þarna skorti verulega almenna fræðslu um framhaldið eftir grunnskóla, sérstaklega fyrir þá sem þurftu að sækja nám fjarri heimili sínu.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Það er kostur að allir þekkja alla, þó það geti stundum verið aðeins íþyngjandi. Mikið land og fjölbreytt landslag með miklum tækifærum í hvaða atvinnustarfsemi sem er.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Létt ab-mjólk“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Það er helst að stjórnun sveitarfélagsins er öll á einum stað og í þröngum hópi. Samvinnu hefur skort við íbúa, sem veldur því að traust minnkar gagnvart kjörnum fulltrúum og embættismönnum.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Koma í gang stórri atvinnuppbyggingu á mörgum sviðum sem skila miklum tekjum.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„Dýrið gengur laust – Ríó Tríó“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Ég tel að óvarlega hafi verið farið með sveitarsjóð, og treyst hafi verið á tekjur sem voru í raun ótryggar.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Morri. Þegar ég var í 8.bekk þótti sé svo kuldalegur einn morguninn þegar ég mætti í skólann að Ríkey skólasystir mín sagði að ég væri eins og Morrinn í múmínálfunum.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Ég svík ekki það sem ég ekki lofa.“
