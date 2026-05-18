Lífið

Val­gerður og Kjartan Vald eiga von á barni

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Valgerður og Kjartan hafa verið saman í nokkur ár og eiga von á sínu fyrsta barni saman.
Valgerður Þorsteinsdóttir, aðstoðarpródúsent á fréttastofu Ríkisútvarpsins, og Kjartan Valdemarsson píanóleikari eiga von á barni. Valgerður segir von á erfingjanum í nóvember og verðandi foreldrar séu að springa úr stolti.

Valgerður, sem fagnaði 32 ára afmæli sínu í apríl, og Kjartan, sem verður 59 ára í lok mánaðar, hafa verið í sambandi í nokkur ár en þetta er fyrsta barn þeirra saman. Kjartan á tvær dætur úr fyrra sambandið.

„Lítið barn á leiðinni til okkar í nóvember og við erum að springa úr þakklæti og hamingju,“ skrifaði Valgerður í færslu á samfélagsmiðlum um helgina og hefur hamingjuóskum rignt yfir parið.

