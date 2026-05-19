Á laugardaginn verða afturgöngur, tröllamæður, morðóðir álfar og afskornar tær hylltar með flutningi nýrra íslenskra kórverka í Langholtskirkju. Kammerkórinn og bílskúrsbandið Huldur fagnar þar útgáfu hljómdisksins „Í fossgljúfri“ með tónleikum, og í leiðinni íslenskri grasrótarkórtónlist og sígildum, þjóðlegum kveðskap.
Óhætt er að segja að Kammerkórinn Huldur skipi einstakan sess í íslensku tónlistarlífi. Að kjarnanum til er kórinn skipaður fyrrverandi MH-ingum sem sungu í kór skólans og ætluðu ekki að leyfa smáræði eins og útskrift að slíta sig frá því góða starfi sem þar er stundað. Kórinn var stofnaður af Hreiðari Inga Þorsteinssyni árið 2021 sem jafnframt stýrir kórnum ásamt því að starfa sem kórstjóri og tónlistarkennari við Menntaskólann í Hamrahlíð.
Védís Drótt Cortez sem sungið hefur með kórnum í nokkur ár segir hann einstakan vettvang fyrir ungt tónlistarfólk.
„Það er svo mikil ástríða hérna. Hreiðar byggir það svo upp í manni í kórnum í menntaskóla. Það eru mjög margir sem koma inn án nokkurrar kórreynslu. En þetta verður svo mikið samfélag að maður vill bara halda áfram. Þeir sem hafa gríðarlegan áhuga koma svo hingað [í Huldi] eftir útskrift,“ segir hún.
Hún segir kórinn einan á báti meðal íslenskra kóra ekki síst vegna þess að það liggi við að allt að átta kórverk séu frumflutt á hverjum einustu tónleikum kórsins. Mikil áhersla er lögð á það í starfi kórsins að rækta upprennandi tónskáld til sköpunar.
„Margir eru í tónsmíðum í dag sem grunaði ekkert að þau myndu fara út í það þegar þau voru í menntaskóla. Þau finna í gegnum kórinn áhugann á tónlist og prófa að skrifa. Svo er svo gott að prófa sig áfram hérna því við erum öll svo náin. Það er ekkert mál að koma með eitthvað og þá er hægt að vinna með það saman og fá ábendingar frá kórstjóra og tónskáldi með reynslu,“ segir Védís.
Á stuttum tíma hefur kórinn staðið að fjöldanum öllum af tónleikum og frumflutt hátt í fimmtíu ný íslensk kórverk. Auk þess að vera dýrmætur vettvangur fyrir ungt fólk til að spreyta sig á tónsmíðum hefur hann einnig virkt meðlimi til ljóðagerðar, einsöngs og kórstjórnar. Huldur hefur komið fram á ýmsum hátíðum: Unglist, Hátíðni á Borðeyri, kammertónlistarhátíðinni Seiglu, Óperudögum, Sönghátíð í Hafnarborg, Myrkum músíkdögum og Ungkórahátíð Evrópu (EJCF) sem haldin er annað hvert ár í Basel.
Kórinn hefur einnig unnið með Sinfóníuhljómsveit Íslands og stigið á kórpalla með Graduale Nobili, Ægisif, Kór Hallgrímskirkju, Dómkórnum og svo vitaskuld Kór Menntaskólans við Hamrahlíð. Fyrst og fremst er Huldur þó griðastaður fyrir meðlimi sína sem mæta tvisvar í viku á græna gólfið í Hamrahlíðinni og syngja sig sundur og saman.
Líkt og fram hefur komið er efni disksins hinn íslenski þjóðsagnaheimur og koma við sögu draugar, tröll, álfar og aðrar vættir sem eru okkur mönnunum ýmist að meini eða gagni. Diskurinn samanstendur af 16 íslenskum kórverkum og eru sjö þeirra samin af meðlimum kórsins.
Auk þeirra eru verk eftir Jón Ásgeirsson, Snorra Sigfús Birgisson, Kolbein Bjarnason, Gísla J. Grétarsson og ný tónlist eftir Hauk Tómasson og Huga Guðmundsson. Inn á milli leynast einnig kórperlur sem hafa af einhverjum ástæðum fallið milli stafs og hurðar í hljóðverum landsins í áranna rás en ættu að vera kórunnendum kunnuglegar.
Kormákur Logi Bergsson hafði umsjón útgáfu disksins og útbjó bæklinginn sem honum fylgir auk þess að syngja tenór. Hann segir nafn plötunnar sótt í ljóð Hannesar Péturssonar þar sem huldurin kemur einmitt við sögu. Huldurin er vættur úr íslenskri þjóðtrú sem er ýmist talin dvelja í fossum og lækjum eða á hafsbotni.
Sögur af huldinni er að finna í munnmælasögnum en einnig í ljóði Gríms Thomsen en þangað sækir kórinn einmitt nafn sitt. Þar er hún sögð dvelja djúpt í hafi og knýja öldurnar fram með langspils- og fiðluleik og söngi. Hannes Pétursson er hins vegar uppalin í Skagafirði og þar virðist huldurin frekar hafa kosið sér að dvelja í fossum og lækjum.
„Í ljóði Hannesar segir hann: „Huldur býr í fossgljúfri, saumar sólargull í silfurfestar vatnsdropanna“. Huldurin dvelur þá bak við fossinn og saumar sólina í döggina og dropa fossins,“ segir Kormákur.
Hann hefur einnig fundið munnlegar heimildir um trú á að huldur nokkur byggi í Seljalandsfossi sem var kveikjan að hönnun umslags disksins sem útsaumuð mynd af Seljalandsfossi eftir Sunnevu Ósk Jónasdóttur myndlistarkonu.
„Við erum bara vinahópur, þetta er eins og bílskúrsband. Og tónskáldin og kórinn vinna saman að því að finna bestu leiðina til að flytja eitthvað. Af því að maður þekkir tónskáldin svo vel og veit hver bakgrunnur þeirra er, þá er svo skemmtilegt að sjá hvernig ólíkt tónlistarfólk semur ólíka tónlist. Það eru gítarleikarar sem semja kórverk hérna, strengjaleikarar, tréblásturshljóðfæraleikarar. Það eru píanistar auðvitað og söngvarar,“ segir Kormákur.
„Maður heyrir það svo skýrt í tónlistinni hvað strengjaleikarinn semur láréttar laglínur vel. Hann semur eins og teppi sem er ofið saman af einhverjum legato-hendingum eins og strengjatónlist er oft. Svo ertu með píanóleikarana og þeir semja svona hamra af hljómum. Þar sem áslátturinn er rosalega skýr. Öndunin er kannski ekki jafnfáguð en hljómamálið, þetta lóðrétta hljómamál er mjög skýrt. Söngvararnir þekkja vel inn á andardráttinn og kunna að frasera alveg rétt. Það er svo áhugavert að sjá svona mismunandi styrkleika fólks.“
Undanfarnar vikur hafa verið annasamar fyrir meðlimi kórsins sem stóðu sjálfir að útgáfu disksins. Hann var unnin að hluta með styrk frá Tónlistarsjóði og upptökusjóði STEFs og var tekinn upp í Laugarneskirkju yfir tveggja ára skeið. Þorgrímur Þorsteinsson stýrði upptöku og Hlynur Sævarsson annaðist grafíska hönnun og umbrot.
Í vikunni sem leið var kórinn svo á ferð um landið og söng í Borgarnesi, Stykkishólmi og á Akureyri, auk þess að þeysast um Reykjavík með plaköt undir hönd.
Laugardaginn 23. maí klukkan 14:00 fara útgáfutónleikarnir og uppskeruhátíðin svo loks fram í Laugarneskirkju. Hlé verður á tónleikunum miðjum þar sem boðið verður upp á kaffi og kleinur. Miðasala fer fram á Tix.is.