Stuð í kosningavökum flokkanna

Stjórnmálaflokkar héldu kosningavökur um land allt á laugardagskvöldið til að fagna niðurstöðum sveitarstjórnarkosninga. Fréttastofa Sýnar kíkti í fjölmargar kosningavökur á höfuðborgarsvæðinu og var gríðarleg stemming víða.
Sveitarstjórnarkosningar fóru fram laugardaginn síðastliðinn og bárust fyrstu tölur fljótlega upp úr tíu en þær síðustu rétt undir fimm í nótt.
Fréttastofa Sýnar hélt úti öflugu kosningasjónvarpi þar sem Telma Tómasson og Gunnar Sigurðsson rýndu í tölurnar og fréttamenn ferðuðust víða um höfuðborgarsvæðið til að ræða við stjórnmálamenn og aðra viðmælendur.
Hér að neðan má sjá brot af því besta úr kosningavökunum sem ljósmyndararnir Vilhelm Gunnarsson og Viktor Freyr Arnarson tóku um kvöldið og nóttina: