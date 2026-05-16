Lífið

Sigurræða Ás­dísar: Ætlaði allt að koll um keyra þegar Ás­dís mætti

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Það var rosaleg stemning í turninum.
Það var rosaleg stemning í turninum. Vísir/Vilhelm

Það ætlaði allt um koll að keyra í kosningapartýi Sjálfstæðisflokksins í turninum í Kópavogi þegar Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri mætti þangað. Flokkurinn er eftir fyrstu tölur með 45 prósenta fylgi og væri með hreinan meirihluta yrðu þetta lokatölur.

Bjarki Sigurðsson fréttamaður var á vettvangi, tók stöðuna á röðinni á barinn í aðdraganda komu Ásdísar og röðin var mjög löng, eins og gefur að skilja. Þegar Ásdís mætti ætlaði svo allt um koll að keyra og bæjarstjórinn hélt að sjálfsögðu ræðu.

Með varnagla við fyrstu tölur

„Kæru vinir, ættingjar, vá! Ohh, ég er orðlaus. Þetta er meðbyrinn sem við fundum, þetta er nákvæmlega umfram okkar væntingar en við heldur betur fndum það að Kópavogsbúar vilja að Sjálfstæðisflokkurinn sé áfram við völd og að þjónusta Kópavogsbúa áfram. Til hamingju kæru vinir!“ sagði Ásdís meðal annars.

„Þetta eru auðvitað fyrstu tölur, verðum að vera með varnagla, en það breytir því ekki að við höfum heldur betur unnið fyrur þessu, ekki bara síðustu vikur, heldur síðustu árin. Framundan er ótrúlega spennandi nótt. Ég þakka ykkur öllum fyrir, ættingjar, vinir, sjálfboðaliðar, frábær barátta, keyrð áfram á jákvæðni, Kópavogur er í sókn!“

Sveitarstjórnarkosningar 2026

Tengdar fréttir

Í áfalli yfir fyrstu tölum úr Kópavogi

Ásdís Kristjánsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins segist vera himinlifandi með fyrstu tölur. Yrðu það lokatölur fengi Sjálfstæðisflokkurinn hreinan meirihluta í bænum. Annar frambjóðandi flokksins var í áfalli. Allir oddvitar í Kópavogi virðast sáttir við sitt. 



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.