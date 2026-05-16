Það ætlaði allt um koll að keyra í kosningapartýi Sjálfstæðisflokksins í turninum í Kópavogi þegar Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri mætti þangað. Flokkurinn er eftir fyrstu tölur með 45 prósenta fylgi og væri með hreinan meirihluta yrðu þetta lokatölur.
Bjarki Sigurðsson fréttamaður var á vettvangi, tók stöðuna á röðinni á barinn í aðdraganda komu Ásdísar og röðin var mjög löng, eins og gefur að skilja. Þegar Ásdís mætti ætlaði svo allt um koll að keyra og bæjarstjórinn hélt að sjálfsögðu ræðu.
„Kæru vinir, ættingjar, vá! Ohh, ég er orðlaus. Þetta er meðbyrinn sem við fundum, þetta er nákvæmlega umfram okkar væntingar en við heldur betur fndum það að Kópavogsbúar vilja að Sjálfstæðisflokkurinn sé áfram við völd og að þjónusta Kópavogsbúa áfram. Til hamingju kæru vinir!“ sagði Ásdís meðal annars.
„Þetta eru auðvitað fyrstu tölur, verðum að vera með varnagla, en það breytir því ekki að við höfum heldur betur unnið fyrur þessu, ekki bara síðustu vikur, heldur síðustu árin. Framundan er ótrúlega spennandi nótt. Ég þakka ykkur öllum fyrir, ættingjar, vinir, sjálfboðaliðar, frábær barátta, keyrð áfram á jákvæðni, Kópavogur er í sókn!“
Ásdís Kristjánsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins segist vera himinlifandi með fyrstu tölur. Yrðu það lokatölur fengi Sjálfstæðisflokkurinn hreinan meirihluta í bænum. Annar frambjóðandi flokksins var í áfalli. Allir oddvitar í Kópavogi virðast sáttir við sitt.