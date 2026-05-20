Nemendur við Seljaskóla í Breiðholti hafa í allan vetur unnið að því að undirbúa nýtt 56 metra vegglistaverk á vegg við skólann. Nemendur hafa svo, með aðstoð foreldra, skólans og ýmissa íbúa, málað vegginn í vikunni og stefna á að ljúka verkinu á morgun á sumarhátíð skólans.
Veggurinn er staðsettur við unglingadeild skólans og er verkefnið unnið af nemendum á unglingastigi. Verkefnið er samstarfsverkefni foreldrafélags skólans, nágranna skólans, götulistamannsins Árna Más Þ. Viðarssonar, og myndmenntakennara skólans, Margrétar Gyðu Jóhannsdóttur.
„Þetta er samstarf fimm foreldrafélaga í Breiðholti, við höfum alltaf verið í góðu samstarfi,“ segir Sverrir Sigmundarson, formaður foreldrafélags Seljaskóla.
Hann segir að ákveðið hafi verið að fara í verkefnið í kjölfar erfiðrar umræðu um Breiðholtið og Mjóddina í fyrra. Börnunum hafi sérstaklega leiðst umræðan og mörg þeirra tekið hana inn á sig.
„Upp úr því kom ákall frá ungmennaráði Breiðholts, sem eru krakkarnir okkar í hverfinu, að kvarta undan því hvernig fullorðið fólk væri að tala um þau og umhverfi þeirra. Þau meðtaka neikvæða umfjöllun öðruvísi en fullorðnir og taka þetta inn á sig,“ segir hann og að þetta hafi verið vakning fyrir foreldrana.
Foreldrafélögin í hverfinu hafi eftir það efnt til verkefnisins Bjart í Breiðholti eða Jákvætt Breiðholt þar sem markmiðið er að stuðla að því að talað sé jákvætt um hverfið, hversu stórt og fjölbreytt það er og þannig reyna að snúa þessari neikvæðu umfjöllun við.
„Þetta verkefni er fyrsti áfanginn, við vorum líka með sameiginlegan fyrirlestur í Gerðubergi þar sem við ræddum stór og lítil verkefni sem eru í gangi í hverfinu. Það er alls konar spennandi í boði,“ segir hann og nefnir, sem dæmi, morgunkaffi fyrir foreldra og forráðamenn í Hólabrekkuskóla.
„Þetta eru margir litlir hlutir og dropinn holar steininn. Við réðumst í þetta verkefni, það hefur verið stórt vegglistaverk fyrir ofan Seljaskóla frá árinu 2012 og þetta var leið til að valdefla krakkana í unglingahópnum í Seljaskóla og gefa þeim tækifæri til að hafa jákvæð áhrif á nærumhverfið sitt og hluti sem þau sjá á hverjum einasta degi.“
Hann segir það vel þekkt að úrvinnsla og úrbætur í nærumhverfi hafi mikil og bein áhrif á það að fólk vilji gera betur.
„Að gefa krökkunum þetta vald til að geta haft áhrif sjálf, að þau séu virkir þátttakendur í að gera þetta betra. Við í foreldrafélaginu ýttum þessu úr vör, en það eru fleiri hluti af þessu stóra verkefni. Við erum í góðu samstarfi við skólann og undir handleiðslu Margrétar Gyðu Jóhannsdóttur myndlistarkennara. Árni Már hefur svo frætt krakkana um götumyndlist og margar mismunandi aðferðir við það,“ segir Sverrir og að það sé ánægjulegt að fá svo marga að verkefninu.
„Við höfum líka fengið góðan stuðning frá fyrirtækjum varðandi efniskaup og nágrönnum við að skipuleggja fundi og verkstýra. Svo er málarameistari í hverfinu sem aðstoðaði við að undirbúa vegginn. Krakkarnir eru búnir að vera að teikna og gera stensla í allan vetur og þetta er uppskeran. Svo verður lokahöndin lögð á sumarhátíð á morgun á milli 12 og 14.“
