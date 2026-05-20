Nítján ára þegar Óskarsverðlaunahafi sýndi henni punginn Magnús Jochum Pálsson skrifar 20. maí 2026 11:08 Hayden Panettiere gaf nýverið út ævisögu sína þar sem hún dregur frá tjöldin og sýnir raunveruleikann bak við Hollywood-líf sitt. Getty Leikkonan Hayden Panettiere segir „mikilsvirtan“ Óskarsverðlaunahafa, sem er bæði leikari og leikstjóri, hafa berað sig fyrir framan hana og sýnt henni pung sinn þegar hún var nítján ára. Panettiere gaf nýverið út ævisögu sína þar sem hún gerir upp feril sinn í Hollywood og hafa safaríkustu kaflarnir ratað í fjölmiðla. Hin 36 ára Panettiere byrjaði ferilinn sem barnastjarna í auglýsingum, sjónvarpi og kvikmyndum en er sennilega þekktust fyrir leik sinn í ofurhetjuþáttunum Heroes (2006-10) og Nashville (2012-18) og hryllingsseríunni Scream (2011-23). Ævisaga Panettiere, This Is Me: A Reckoning, kom út 12. maí síðastliðinn og gerir hún þar upp síðustu áratugi. Einn svakalegasti kaflinn fjallar um partý í heimahúsi sem leikkonan fór í þegar hún var nítján ára gömul, þá orðin fræg fyrir Heroes. Hún var þar að ræða við hóp manna þegar henni fór að líða óþægilega og ákvað að yfirgefa gleðskapinn. Hayden og Jansen Panettiere þegar þau voru barnung að aldri.Amy Graves/Getty Einn mannanna, sem hún nefnir ekki á nafn, hafi komið upp að henni þegar hún var að fara í jakka og sagst vera með tyggjó fast við buxur sínar. „Ég leit niður og hrökk undan,“ skrifar hún í bókinni. „Pungurinn á þessum mikilsvirta verðlaunaleikara hékk út um órennda buxnaklaufuna.“ „Þetta skaðaði mig ekki og ég vissi að þetta væri brandari drukkins manns en ég hafði aldrei séð fullorðinn mann gera nokkuð í líkingu við þetta. Ég var sjokkeruð,“ skrifar Panettiere í bókinni. Hún gefur ekki upp um hvern ræðir en mengið er ekki sérlega stórt þó það liggi ekki fyrir hvort viðkomandi hlaut Óskar fyrir leik eða leikstjórn. Panettiere skrifar annars staðar í bókinni að vinkona hennar hafi kynnt hana fyrir „frægum, breskum þrjátíuogeitthvað dægurlagahöfundi“ á snekkju í Frakklandi. Maðurinn hafi legið uppi í rúmi og vinkonan hvatt hana til að fara upp í rúm með manninum því hann væri svo vel vaxinn. Panettiere fjallar einnig um tvíkynhneigð sína í bókinni, samband sitt við meðleikarann Milo Ventimiglia, þunglyndi, heimilisofbeldi og ýmislegt annað. Ekki hægt að bjarga þeim sem vill ekki láta bjarga sér Ekki eru allir sáttir með frásögn leikkonunnar í bókinni. Lesley Vogel, móðir Panettiere og fyrrverandi umboðsmaður hennar, hefur ekki átt samband við dóttur sína í mörg ár og segir dramatískar lýsingar bókarinnar fyrst og fremst til að selja fleiri eintök. Panettiere skrifar í bókinni um það hvernig móðirin gekk fram af henni í æsku og hvernig þær hættu að talast við. Móðirin lýsir atvikum á annan máta. Hayden með mömmu sinni fyrir tuttugu árum síðan.Getty „Eftir tuttugu ár af áföllum tók ég ráðleggingum sérfræðinga og fór þá leið að rjúfa samskiptin. Eins og margir foreldrar skemmtanabransabarna vita, þekkjum við alltof vel sársaukann sem fylgir því að horfa upp á sjálfseyðingarferilinn sem þau velja sér. Ekkert foreldri óskar þessara kringumstæðna, við viljum að börnin okkar séu besta útgáfan af þeim sjálfum og lifi friðsælu, hamingjusömu lífi,“ sagði Vogel við gula miðilinn Page Six. „Þú getur ekki bjargað einhverjum sem vill ekki láta bjarga sér. Róttæk sátt er erfiðasta áskorunin sem nokkurt foreldri þarf að gangast við. Því miður hef ég séð mikið af slíku á ævi minni.“ Vogel sagðist ekki hissa á því hvernig dóttir hennar lýsti henni í bókinni. „Þegar einhver fer í burtu, byrjar ófrægingarherferðin; ásakanir, reiði, smækkun, gaslýsing eru sígild merki um þessa tegund hegðunar,“ sagði Vogel. Hollywood Bandaríkin Bíó og sjónvarp Mest lesið Tónlistariðnaðurinn mikið til „klám og rúnk“ Menning Ari Edwald og Ingibjörg keyptu súkkulaðihöllina Lífið Minnist föður síns með verðmætu verkefni Tíska og hönnun Ívar Halldórs var týndi sonur Jóhanns G. Jóhannssonar Lífið Flúði land vegna fátæktar og atvinnuleysis Lífið Sólveig Anna og Marta María léku á als oddi og Óli tottaði vindil Lífið Naglbíts-barn á leiðinni Lífið Plastgangsterar: Þegar Herra Hnetusmjör týndist í Laugardalshöllinni Gagnrýni Fyrsti leikur Vitar Games fær góðar undirtektir Leikjavísir Stendur með Bríeti í deilunni við Pálma Tónlist Fleiri fréttir Nítján ára þegar Óskarsverðlaunahafi sýndi henni punginn Dóra og Glassriver náðu samkomulagi Stefnir Cameron fyrir að stela andliti hennar Tvær þáttaraðir og tvær myndir á leiðinni frá Vesturporti Andri Snær verðlaunaður og ný stikla fyrir Um tímann og vatnið Stórmynd Sádanna stefnir í stærsta flopp sögunnar Bestu kvikmyndir 21. aldarinnar Patrick Muldoon er látinn Endurlífguðu Kilmer með gervigreind fyrir fornleifamynd „Þetta pólýsamband er orðið að mormónahjónabandi“ Cruise tekur á loft í þriðja sinn Gaylord Focker deyr ekki drottni sínum Joy Harmon er látin Höfði í stóru hlutverki í æsispennandi stiklu Tæplega helmingur tilnefndra leikara til Eddunnar erlendur Leikarinn Michael Patrick látinn eftir baráttu við MND Ólétt af fyrsta barni ári eftir andlát fyrrverandi Rúrik í næstvinsælustu Netflix mynd í heimi Hugmyndir að hámhorfi um páskana Sjá meira