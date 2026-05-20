Stórmeistarinn Vignir Vatnar Stefánsson ræddi opinskátt um sjálfsvígshugsanir sínar og veitti fólki í sömu sporum ráð í myndbandi á samfélagsmiðlum í dag. Hann hvatti fólk til að byrja í líkamsrækt, elta drauma sína, vorkenna sér ekki of mikið og fara út fyrir þægindarammann.
Vignir Vatnar er sextándi stórmeistari Íslandssögunnar, tvöfaldur Íslandsmeistari í skák og meðal hundrað bestu skákmanna í heimi. Vignir birti myndband á Instagram-síðu sinni fyrr í dag þar sem hann ræddi um sjálfsvígshugsanir og veitti góð ráð.
Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins s.1717, á netspjallið 1717.is og á Píeta símann s.552-2218.
Vignir sagði að kveikjan að myndbandinu hafi verið Facebook-grúppan „Börnin sem kerfið brást“ en þar hafi hann rekið augun í sögur af börnum og ungmennum sem styttu sér aldur.
„Það fór mjög mikið fyrir hjarta mitt því ég er maður sem reyndi að taka mitt eigið líf. Ég held að mér beri skylda, með mína sögu, að reyna að hjálpa. Ef ég get hjálpað einni manneskju þarna úti sem líður illa, sama á hvaða aldri, þá á ég að tala um þetta,“ sagði hann í myndbandinu.
Vignir veitti síðan fjögur ráð og stillti þeim upp eins og hann væri að ráðleggja yngri útgáfu af sjálfum sér þegar hann var á sínum versta stað.
„Númer eitt er að byrja í ræktinni, það er það besta sem ég hef gert fyrir bæði líkamlega og andlega heilsu,“ sagði hann í myndbandinu.
Hann birti síðan gamla mynd af sér sem var tekin skömmu áður en hann reyndi að stytta sér aldur. Hann hafi skammast sín fyrir sjálfan sig og liðið illa.
„Það er magnað hvað lífið þitt breytist, þú bæði byrjar að líta betur út og þér líður betur því þú ert að mæta fyrir sjálfan þig,“ sagði hann og lýsti líkamsræktinni sem eins konar þerapíu.
„Ekki vera hræddur við að labba inn og halda að einhver sé að dæma þig. Það er enginn að því,“ sagði hann síðan.
Það verði erfitt í fyrstu en síðan verði líkamsræktin að því skemmtilegasta sem maður geri. Í dag geti hann sjálfur ekki sleppt því að fara daglega í ræktina. „Byrjaðu í ræktinni - það bjargaði lífi mínu.“
Annað ráðið sé að elta tilgang sinn og drauma sína.
„Ég var mjög heppinn að hafa skákina en það var tími á mínum unglingsárum þar sem ég ætlaði að hætta í skák. Það var ekki töff að vera í skák. Það var asnalegt og ég var þessi feiti gæi með bauga sem tefldi og átti erfitt,“ sagði Vignir.
Hann hafi, sem betur fer, tekið þá ákvörðun að fara ekki í menntaskóla og feta aðra leið. Þó tók hann fram að það væri ekkert að því að fara menntaleiðina. Hefði hann hlustað á fólkið í kringum sig, sem baktalaði hann og taldi hann vera í rugli, þá væri hann ekki á þessum stað í dag.
„Fólk sem sagði við mig að ég yrði ekki stórmeistari svona hratt. Hefði ég hlustað á það þá væri ég ekki á staðnum sem ég er í dag. Þá veit ég ekki hvar ég væri og hvort ég væri hérna,“ sagði hann.
„Ef þú hefur drauma, hefur áhuga á einhverju eða elskar eitthvað. Mér er alveg sama hvað það er, box, ballet. Breytir gjörsamlega engu máli. Keyrðu á það. Ekki lifa í eftirsjá að hafa ekki keyrt á það.“
Hann hefði sjálfur lifað í mikilli eftirsjá hefði hann ekki elt drauma sína.
„Finndu þinn tilgang og eltu drauminn. Ef þú ætlar að fara menntaleiðina, ekkert að því, en veldu þá eitthvað sem þú hefur áhuga á, vilt gera og getur séð þig gera til langs tíma,“ bætti hann við.
Þriðja ráðið var að vorkenna sjálfum sér ekki of mikið. Sjálfur hafi hann verið fastur í vítahring sjálfsniðurrifs
„Ég var mikið að vinna með það að vera inni í herbergi og vera að vorkenna sjálfum mér: að ég hafi lent í þessu, ég hafi misst bróður minn, ég sé með bauga, ég sé feitur og eitthvað svona,“ sagði Vignir í myndbandinu.
„Ég var mikið að rífa sjálfan mig niður, eiginlega daglega var ég farinn að tala niður til mín og segja að enginn muni elska mig og einhverja þvælu. Það er mjög óþægilegt að vera á þessum stað en reyndu að snúa þessu við og hugsa: „Þú ert með sögu til að segja“,“ bætti hann við.
Fólk eigi að reyna að pæla í hlutum sem það geti breytt og sleppa því að pæla í fortíðinni og hlutum sem það geti ekki breytt. Annars geti það lent í vítahring sem það kemst ekki út úr.
Fjórða og síðasta ráð Vignis var að fara eins mikið út fyrir þægindarammann og maður getur. Sjálfur hafi hann, algjört skáknörd, farið í ræktina og sé sömuleiðis nýbyrjaður í boxi þrátt fyrir að geta ekkert í því.
„Það geta verið litlir hlutir, fara í göngutúr, fara á námskeið eða bara eitthvað,“ sagði hann um leiðir út úr þægindarammanum.
Myndbandið í heild sinni má horfa á hér að neðan:
