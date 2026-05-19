Sólveig Anna og Marta María léku á als oddi og Óli tottaði vindil Magnús Jochum Pálsson skrifar 19. maí 2026 13:07 Það var nóg að gera á kosningavökunni á Sýn, bæði á skjánum og bak við tjöldin. Vísir/Vilhelm/Viktor Freyr Kosningavakan á laugardagskvöld var með öflugra móti á Sýn. Áður en kjörstaðir lokuðu var haldið Gott kosningakvöld með Hraðfréttabræðrum, Sveppa og fjölda góðra gesta. Rýnt var í tölur í setti, fréttamenn fóru víða um höfuðborgarsvæðið og á Vísi voru færð nýjustu tíðindi af stöðu mála. Kjörstaðir lokuðu flestir klukkan 22 á laugardaginn en óþreyjufullir kjósendur þurftu þó ekki að örvænta. Gott kosningakvöld með Sveppa og Hraðréttabræðrunum Benna og Fannari hófst klukkan 20 og fengu þeir fjölmarga góða gesti til sín sem og tónlistarmenn. Kosningasjónvarp Sýnar tók svo við þar sem fréttakonan Telma Tómasson og Gunnar Sigurðsson, betur þekktur sem Gunni samloka, rýndu í tölur sem bárust og skiptu svo yfir á fréttamenn sem fóru um víðan völl. Á Vísi var kosningavakt þar sem nýjustu fregnir bárust jafnóðum. Hér má sjá myndir bak við tjöldin af kosningavöku Sýnar: Þórunn Elva pródúsent fer yfir málin með Tóta, Fannari og Sólveigu Önnu.Vísir/Vilhelm Tóti Hjartar og Sólveig Anna brostu breitt.Vísir/Vilhelm Nóg af drykkjum á þessu borði.Vísir/Vilhelm Benni stýrði þættinum.Vísir/Vilhelm Bogi og Óli Harðar voru teknir í próf.Vísir/Vilhelm Sólveig Anna Jónsdóttir og Marta María Winkel kampakátar.Vísir/Vilhelm Stjórnendurnir Benni, Fannar og Sveppi.Vísir/Vilhelm Sigga Beinteins í stuði.Vísir/Vilhelm Fannar kyssir Sveppa meðan Benni og Tómas gretta sig.Vísir/Vilhelm Óli Harðar reykti vindil í tilefni kvöldsins.Vísir/Vilhelm Sveppi og Jakob Birgisson fóru yfir málin.Vísir/Vilhelm Söngvarinn Eyþór Ingi og ritstjórinn Kolbeinn Tumi.Vísir/Vilhelm Páll Winkel fylgdi sinni konu.Vísir/Vilhelm Sveppi alltaf góður.Vísir/Vilhelm Kristmundur Axel tók lagið.Vísir/Vilhelm Telma Tómasson og Gunnar Sigurðsson rýndu í tölurnar.Vísir/Vilhelm Teymið bak við tjöldin: Helena, Örvar, Hannes og Sunna.Vísir/Vilhelm Ingólfur á tökkunum.Vísir/Vilhelm Kolbeinn Tumi, Atli Ísleifsson, Árni Sæberg og Rafn Ágúst ráða ráðum sínum.Vísir/Vilhelm Agnar Már kom lokatölum inn á Vísi.Vísir/Vilhelm Rafn Ágúst var klæddur í norska þjóðbúninginn í tilefni dagsins.Vísir/Vilhelm Freyja Þóris sá um að koma tölunum inn á Vísi.Vísir/Vilhelm Tveir reyndir tökumenn, Arnar Halldórs og Egill Aðalsteins.Vísir/Vilhelm Lýður Valberg og Elísabet Inga fréttamaður glæsileg á vettvangi.Vísir/Viktor Freyr Tómas Arnar í Ingu-bolnum sem frambjóðendur Flokks fólksins færðu honum í beinni og Oddur Ævar með Stöð 2-tattúið.Vísir/Vilhelm Tveir reynsluboltar fylgjast með Freyju slá inn tölur.Vísir/Vilhelm Pródúsentinn Birta Rán stóð vaktina bak við skjáinn.Vísir/Vilhelm Fréttakonan Margrét Helga Erlingsdóttir glæsileg að vanda.Vísir/Vilhelm Kristný Eir klippari sá um að klippa vökuna.Vísir/Vilhelm Maggi klippari sér um allt helsta samfélagsmiðlaefni fréttastofunnar.Vísir/Vilhelm Atli, Boði og Kolbeinn Tumi seint að nóttu.Vísir/Vilhelm Þrír öflugir fréttamenn, Bjarki, Margrét og Tómas (með bol sem hann fékk að gjöf í beinni frá Flokki fólksins).Vísir/Vilhelm Sveitarstjórnarkosningar 2026 Gott kvöld Sýn Tengdar fréttir Stuð í kosningavökum flokkanna Stjórnmálaflokkar héldu kosningavökur um land allt á laugardagskvöldið til að fagna niðurstöðum sveitarstjórnarkosninga. Fréttastofa Sýnar kíkti í fjölmargar kosningavökur á höfuðborgarsvæðinu og var gríðarleg stemming víða. 18. maí 2026 16:46 Meirihlutar féllu víða en héldu velli annars staðar Meirihlutasamstarf flokka hélt í 25 sveitarstjórnum í kjölfar nýafstaðinna sveitarstjórnarkosninga en féll í þrettán. Það var helst Sjálfstæðisflokkurinn sem náði að halda meirihlutasamstarfinu. 17. maí 2026 17:13 