Lífið

Sól­veig Anna og Marta María léku á als oddi og Óli tottaði vindil

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Það var nóg að gera á kosningavökunni á Sýn, bæði á skjánum og bak við tjöldin. Vísir/Vilhelm/Viktor Freyr

Kosningavakan á laugardagskvöld var með öflugra móti á Sýn. Áður en kjörstaðir lokuðu var haldið Gott kosningakvöld með Hraðfréttabræðrum, Sveppa og fjölda góðra gesta. Rýnt var í tölur í setti, fréttamenn fóru víða um höfuðborgarsvæðið og á Vísi voru færð nýjustu tíðindi af stöðu mála.

Kjörstaðir lokuðu flestir klukkan 22 á laugardaginn en óþreyjufullir kjósendur þurftu þó ekki að örvænta. Gott kosningakvöld með Sveppa og Hraðréttabræðrunum Benna og Fannari hófst klukkan 20 og fengu þeir fjölmarga góða gesti til sín sem og tónlistarmenn.

Kosningasjónvarp Sýnar tók svo við þar sem fréttakonan Telma Tómasson og Gunnar Sigurðsson, betur þekktur sem Gunni samloka, rýndu í tölur sem bárust og skiptu svo yfir á fréttamenn sem fóru um víðan völl. Á Vísi var kosningavakt þar sem nýjustu fregnir bárust jafnóðum.

Hér má sjá myndir bak við tjöldin af kosningavöku Sýnar:

Þórunn Elva pródúsent fer yfir málin með Tóta, Fannari og Sólveigu Önnu.Vísir/Vilhelm

Tóti Hjartar og Sólveig Anna brostu breitt.Vísir/Vilhelm

Nóg af drykkjum á þessu borði.Vísir/Vilhelm

Benni stýrði þættinum.Vísir/Vilhelm

Bogi og Óli Harðar voru teknir í próf.Vísir/Vilhelm

Sólveig Anna Jónsdóttir og Marta María Winkel kampakátar.Vísir/Vilhelm

Stjórnendurnir Benni, Fannar og Sveppi.Vísir/Vilhelm

Sigga Beinteins í stuði.Vísir/Vilhelm

Fannar kyssir Sveppa meðan Benni og Tómas gretta sig.Vísir/Vilhelm

Óli Harðar reykti vindil í tilefni kvöldsins.Vísir/Vilhelm

Sveppi og Jakob Birgisson fóru yfir málin.Vísir/Vilhelm

Söngvarinn Eyþór Ingi og ritstjórinn Kolbeinn Tumi.Vísir/Vilhelm

Páll Winkel fylgdi sinni konu.Vísir/Vilhelm

Sveppi alltaf góður.Vísir/Vilhelm

Kristmundur Axel tók lagið.Vísir/Vilhelm

Telma Tómasson og Gunnar Sigurðsson rýndu í tölurnar.Vísir/Vilhelm

Teymið bak við tjöldin: Helena, Örvar, Hannes og Sunna.Vísir/Vilhelm

Ingólfur á tökkunum.Vísir/Vilhelm

Kolbeinn Tumi, Atli Ísleifsson, Árni Sæberg og Rafn Ágúst ráða ráðum sínum.Vísir/Vilhelm

Agnar Már kom lokatölum inn á Vísi.Vísir/Vilhelm

Rafn Ágúst var klæddur í norska þjóðbúninginn í tilefni dagsins.Vísir/Vilhelm

Freyja Þóris sá um að koma tölunum inn á Vísi.Vísir/Vilhelm

Tveir reyndir tökumenn, Arnar Halldórs og Egill Aðalsteins.Vísir/Vilhelm

Lýður Valberg og Elísabet Inga fréttamaður glæsileg á vettvangi.Vísir/Viktor Freyr

Tómas Arnar í Ingu-bolnum sem frambjóðendur Flokks fólksins færðu honum í beinni og Oddur Ævar með Stöð 2-tattúið.Vísir/Vilhelm

Tveir reynsluboltar fylgjast með Freyju slá inn tölur.Vísir/Vilhelm

Pródúsentinn Birta Rán stóð vaktina bak við skjáinn.Vísir/Vilhelm

Fréttakonan Margrét Helga Erlingsdóttir glæsileg að vanda.Vísir/Vilhelm

Kristný Eir klippari sá um að klippa vökuna.Vísir/Vilhelm

Maggi klippari sér um allt helsta samfélagsmiðlaefni fréttastofunnar.Vísir/Vilhelm

Atli, Boði og Kolbeinn Tumi seint að nóttu.Vísir/Vilhelm

Þrír öflugir fréttamenn, Bjarki, Margrét og Tómas (með bol sem hann fékk að gjöf í beinni frá Flokki fólksins).Vísir/Vilhelm
Sveitarstjórnarkosningar 2026 Gott kvöld Sýn

Stuð í kosningavökum flokkanna

Stjórnmálaflokkar héldu kosningavökur um land allt á laugardagskvöldið til að fagna niðurstöðum sveitarstjórnarkosninga. Fréttastofa Sýnar kíkti í fjölmargar kosningavökur á höfuðborgarsvæðinu og var gríðarleg stemming víða.

Meirihlutar féllu víða en héldu velli annars staðar

Meirihlutasamstarf flokka hélt í 25 sveitarstjórnum í kjölfar nýafstaðinna sveitarstjórnarkosninga en féll í þrettán. Það var helst Sjálfstæðisflokkurinn sem náði að halda meirihlutasamstarfinu.



