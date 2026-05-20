Kvikmyndagerðarmenn framtíðarinnar í fíling Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 20. maí 2026 10:08 Kvikmyndahátíðin Filma fer fram í Bíó Paradís í næstu viku. Aðsend Lífið á Vísi kynnir frumsýningu á brakandi ferskri stiklu fyrir kvikmyndahátíðina Filmu þar sem nemendur úr Listaháskóla Íslands uppskera á hvíta tjaldinu. Í spilara hér fyrir neðan má sjá stikluna fyrir hátíðina: Klippa: Kvikmyndahátíðin FILMA 2026 Í fréttatilkynningu segir: „Kvikmyndahátíðin FILMA fer fram dagana 26.–28. maí næstkomandi í Bíó Paradís. Þrjú kvöld í röð geta áhorfendur séð nýjustu verk 37 nemenda Kvikmyndalistadeildar Listaháskóli Íslands á stóra tjaldinu í Bíó Paradís. FILMA býður upp á einstakt tækifæri til að kynnast nýrri rödd í íslenskri kvikmyndagerð og sjá hvernig nemendur vinna með frásögn, form og kvikmyndatækni á persónulegan og frumlegan hátt. Á dagskrá eru lokaverkefni 1. og 2. árs nema, en lokakvöldið er helgað 3. árs útskriftarnemum og útskriftarverkum þeirra. Frítt er inn og öll hjartanlega velkomin.“ Hér má finna nánari upplýsingar um hátíðina. Bíó og sjónvarp Kvikmyndagerð á Íslandi Mest lesið Tónlistariðnaðurinn mikið til „klám og rúnk“ Menning Ari Edwald og Ingibjörg keyptu súkkulaðihöllina Lífið Minnist föður síns með verðmætu verkefni Tíska og hönnun Ívar Halldórs var týndi sonur Jóhanns G. Jóhannssonar Lífið Flúði land vegna fátæktar og atvinnuleysis Lífið Sólveig Anna og Marta María léku á als oddi og Óli tottaði vindil Lífið Naglbíts-barn á leiðinni Lífið Plastgangsterar: Þegar Herra Hnetusmjör týndist í Laugardalshöllinni Gagnrýni Fyrsti leikur Vitar Games fær góðar undirtektir Leikjavísir Stendur með Bríeti í deilunni við Pálma Tónlist Fleiri fréttir Kvikmyndagerðarmenn framtíðarinnar í fíling Frumsamin kórverk í heimabruggi bílskúrsbands Ari Edwald og Ingibjörg keyptu súkkulaðihöllina Naglbíts-barn á leiðinni Sólveig Anna og Marta María léku á als oddi og Óli tottaði vindil Ívar Halldórs var týndi sonur Jóhanns G. Jóhannssonar Flúði land vegna fátæktar og atvinnuleysis Aron Can og Erna keyptu „óvart“ hús Stjörnufans í matarboði Loga Pedro Ormstunga og Óresteia með flestar tilnefningar Stuð í kosningavökum flokkanna „Já, þau eru alvöru“ „Ætlið þið í pottinn?“ Valgerður og Kjartan Vald eiga von á barni Stjörnulífið: „Ég elska sjálfan mig“ Krakkatía vikunnar: Bragðlaukar, kosningar og gulrófur Setur ávallt á sig varalit á kjördag en verður ekki með hann í kvöld Alma himinlifandi með soninn sem lofar 45 prósenta fylgi næst Sigurræða Ásdísar: Ætlaði allt að koll um keyra þegar Ásdís mætti Búlgaría fór fram úr Ísrael á síðustu stundu og sigraði Eurovision Stjörnuleikarar sendu yfirlýstum aðdáanda kveðju Ljóðelskir frambjóðendur sýna hvað í þeim býr Fréttatía vikunnar: Jake Paul, Rúmeni og Bakgarðshlaup Oddvitaáskorunin: Ætlaði sér að verða næsti Beckham Oddvitaáskorunin: Sneri heim vegna fjölskyldunnar Oddvitaáskorunin: Dreymdi um að verða veðurfræðingur Oddvitaáskorunin: Gildran betri en Kaleo Konan sem skaut Spider Sabich til bana er látin Oddvitaáskorunin: Neitar að nota gervigreind Oddvitaáskorunin: Ennþá svekkt með úrslit Eurovision 2010 Sjá meira