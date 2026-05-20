Lífið

Kvik­mynda­gerðar­menn fram­tíðarinnar í fíling

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Kvikmyndahátíðin Filma fer fram í Bíó Paradís í næstu viku.
Kvikmyndahátíðin Filma fer fram í Bíó Paradís í næstu viku. Aðsend

Lífið á Vísi kynnir frumsýningu á brakandi ferskri stiklu fyrir kvikmyndahátíðina Filmu þar sem nemendur úr Listaháskóla Íslands uppskera á hvíta tjaldinu.

Í spilara hér fyrir neðan má sjá stikluna fyrir hátíðina: 

Klippa: Kvikmyndahátíðin FILMA 2026

Í fréttatilkynningu segir:

„Kvikmyndahátíðin FILMA fer fram dagana 26.–28. maí næstkomandi í Bíó Paradís. Þrjú kvöld í röð geta áhorfendur séð nýjustu verk 37 nemenda Kvikmyndalistadeildar Listaháskóli Íslands á stóra tjaldinu í Bíó Paradís. 

FILMA býður upp á einstakt tækifæri til að kynnast nýrri rödd í íslenskri kvikmyndagerð og sjá hvernig nemendur vinna með frásögn, form og kvikmyndatækni á persónulegan og frumlegan hátt.

Á dagskrá eru lokaverkefni 1. og 2. árs nema, en lokakvöldið er helgað 3. árs útskriftarnemum og útskriftarverkum þeirra. Frítt er inn og öll hjartanlega velkomin.“

Hér má finna nánari upplýsingar um hátíðina. 

Bíó og sjónvarp Kvikmyndagerð á Íslandi


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.